Importante empresario colombiano fue condenado a 30 años de prisión por doble homicidio: era habitual de los círculos sociales

Darío Laíno Scopetta fue condenado a 30 años de prisión por un doble homicidio - crédito Fiscalía General de la Nación

Un tribunal en Barranquilla sentenció a Darío Laíno Scopetta, reconocido empresario y propietario de una blindadora de vehículos, a 30 años de prisión.

La decisión lo señala como autor mediato de un doble homicidio ocurrido hace 25 años, abriendo la posibilidad de nuevas investigaciones sobre su presunta responsabilidad en otros asesinatos vinculados a grupos paramilitares.

La orden fue dictada el 27 de febrero de 2026 y, además de la condena, el Tribunal libró orden de captura y excluyó al acusado del beneficio de detención domiciliaria, según informó el medio Caracol Radio.

Laíno Scopetta, también conocido como “Ojos Azules”, JM o M1, había sido absuelto en primera instancia bajo el argumento de que solo existían pruebas que lo vinculaban con el financiamiento de estructuras paramilitares, pero no como líder operativo de dichas organizaciones. La sentencia de segunda instancia contradijo este fallo, al establecer que el empresario no solo aportaba recursos económicos, sino que cumplía funciones de jefe y ordenaba asesinatos específicos dentro del grupo armado.