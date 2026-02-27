Colombia

Gustavo Petro le dio plazo a fondos privados para trasladar billones de pesos a Colpensiones: “El ahorro es de las personas, no del banco”

El presidente aseguró que más de 25.000 afiliados ya se cambiaron al régimen público y que los fondos aún no han girado los recursos. Reconoció que puede haber tensiones financieras de corto plazo y anunció diálogo con la banca para evitar “choques innecesarios”

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que los ahorros pensionales “son propiedad privada del ahorrador” y deben trasladarse si el afiliado se cambia de régimen- crédito Colprensa/VisualesIA

El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió la decisión de exigir a los fondos privados de pensiones el traslado de los ahorros de los afiliados que se cambiaron al régimen público y aseguró que no se trata de una expropiación, sino del cumplimiento de la ley.

Sin embargo, reconoció que el proceso podría generar “problemas de liquidez de corto plazo” en las administradoras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo no propongo que los fondos privados transfieran a Colpensiones billonarios recursos porque sí ni para financiar el gobierno. Solo, como es mi deber, que se cumpla la ley”, afirmó el mandatario en su cuenta de X, en medio de la controversia por el proyecto de decreto que busca fijar plazos para esos giros.

El jefe de Estado insistió en que los recursos pertenecen a los afiliados y no a las entidades financieras. “El ahorro de cualquier persona es de la persona, no del banco, y mi deber constitucional es protegerlo y no permitir ninguna forma de expropiación. El ahorro es propiedad privada del ahorrador”, señaló.

El Gobierno anunció diálogo con
El Gobierno anunció diálogo con la banca para definir plazos en el traslado de recursos y evitar “choques financieros innecesarios”- crédito @Petrogustavo/X

De acuerdo con las cifras entregadas por el propio presidente, más de 25.000 cotizantes que estaban en fondos privados decidieron trasladarse voluntariamente a Colpensiones tras recibir la doble asesoría exigida por la normativa vigente. De ese total, aseguró que 5.000 ya están recibiendo su mesada en el régimen público.

El punto de fricción es que, según el Gobierno, los fondos privados no han transferido todavía los recursos acumulados por esos afiliados. “Sin embargo, los fondos no han trasladado los ahorros de esas personas a Colpensiones, como ordena la ley. Por eso se ha dado un plazo para ello”, explicó.

Para quienes ya se pensionaron en el régimen público, el traslado de esos recursos es clave porque respaldan el pago de sus mesadas. Y para quienes aún están en proceso de cambio, el movimiento del dinero es un paso necesario para consolidar su nueva afiliación.

Reconoce posibles tensiones

En su pronunciamiento, el presidente admitió que la salida simultánea de recursos podría generar presiones en el sistema. “Sé que pueden haber problemas de liquidez de corto plazo en los fondos privados y por eso discutiremos las formas de pago y plazos para evitar choques financieros innecesarios”, afirmó.

Más de 25.000 cotizantes que
Más de 25.000 cotizantes que dejaron fondos privados ya se trasladaron a Colpensiones, según cifras entregadas por el Gobierno- crédito @Petrogustavo/X

Por esa razón, anunció que hablará directamente con la banca privada para aclarar dudas y definir un cronograma que permita cumplir la ley sin afectar la estabilidad del mercado. “He decidido hablar con la banca privada para que aclaremos cualquier confusión”, sostuvo.

El debate se da en medio del periodo de transición fijado por la Corte Constitucional, que estableció como fecha límite el 16 de julio para que los afiliados que cumplan los requisitos puedan cambiar de régimen.

Petro señaló que, de haberse implementado plenamente la nueva reforma pensional, los recursos tendrían otro destino institucional. “De haberse resuelto la expedición de la ley de la reforma pensional en la Corte Constitucional, el dinero de los cotizantes que decidieron pasarse a Colpensiones iría al Banco de la República”, explicó en referencia al Banco de la República. No obstante, mientras siga vigente la Ley 100, los fondos deben girarse directamente a Colpensiones para financiar el pago de pensiones.

El debate sobre los traslados
El debate sobre los traslados ocurre en medio del plazo fijado por la Corte Constitucional para cambiarse de régimen hasta el 16 de julio - crédito Colprensa

¿Qué implica para los afiliados?

Para los trabajadores que ya tomaron la decisión de trasladarse si el cambio fue aprobado, los recursos deben acompañar esa decisión. El Ejecutivo sostiene que no es una medida discrecional, sino una obligación legal derivada del traslado.

El desenlace dependerá ahora de las conversaciones entre el Gobierno y las administradoras privadas. De cómo se definan los plazos y la forma de los giros dependerá que el proceso se realice de manera gradual o que genere tensiones financieras temporales.

Temas Relacionados

ColpensionesTraslado a ColpensionesFondos PrivadosDecreto PensionesGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Ataque con dron en Antioquia mató a una madre y sus dos hijos en su propia casa: Ministerio de Defensa ofrece millonaria recompensa por los culpables

Las autoridades intensifican las investigaciones e incentivan la colaboración ciudadana para esclarecer el ataque y aumentar la seguridad regional

Ataque con dron en Antioquia

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

La pareja apareció en un en vivo en redes sociales donde hablaron de sus planes luego de haber sellado su amor en el altar en una reciente ceremonia

Jhonny Rivera y Jenny López

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

El entrenador norsantandereano con paso en la selección Colombia durante 2007-2008, habló sobre el presente del capitán de la Tricolor

Jorge Luis Pinto lanzó duro

Operativo de tránsito cerca a una universidad en Bogotá termino en manifestación: estudiantes impidieron que se llevaran sus motocicletas

La operación buscaba evitar robos de motocicletas mediante la modalidad de halado, lo que generó malestar entre presentes y motivó la llegada de refuerzos para contener la situación

Operativo de tránsito cerca a

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella avanzan o retroceden en su camino a la Presidencia de Colombia: esto revela nueva encuesta electoral

La medición nacional fue realizada por GAD3 para Noticias RCN, con 2.473 entrevistas; también figuran Paloma Valencia, Sergio Fajardo y otros aspirantes, con amplia distancia frente a los punteros y alto peso del voto en blanco

Iván Cepeda y Abelardo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva militar contra el Clan

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Shakira y Beéle revelaron adelanto de su próxima colaboración: así sonará la canción

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona y le extendió su apoyo a la caleña

Reykon reveló porqué se retiró de la escena musical por un tiempo: “Yo iba como un caballo desbocado”

Deportes

Jorge Luis Pinto lanzó duro

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante

Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0