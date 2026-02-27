Colombia

Gustavo Bolívar destacó utilidades históricas del sector financiero y arremetió contra la oposición: “La gente ya no compra más mentiras”

El exsenador publicó cifras que reflejan ganancias de 17 billones de pesos para la banca y 129,5 billones para todo el sector financiero, en medio de un debate sobre la dirección económica bajo el Gobierno Petro

Gustavo Bolívar cuestionó a la
Gustavo Bolívar cuestionó a la derecha y expuso cifras récord del sector financiero colombiano - crédito Carlos Ortega/EFE

Las utilidades obtenidas por las entidades financieras de Colombia en el último año han generado un intenso debate público, luego de que el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, difundiera cifras que muestran un crecimiento considerable en las ganancias de los principales bancos y conglomerados empresariales durante la administración del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con datos compartidos por Bolívar, la banca alcanzó ganancias de 17 billones de pesos colombianos, mientras que el sector financiero en su conjunto sumó utilidades por 129,5 billones de pesos, equivalentes a más de 35 mil millones de dólares.

El mensaje de Bolívar en redes sociales cuestionó la narrativa de sectores conservadores sobre el rumbo económico del país.

¿Qué tal el castrochavismo tan raro que tenemos en Colombia? La banca obtuvo 17 billones de pesos en utilidades y todo el sector financiero, escuchen la cifra: 129,5 billones de pesos, más de 35 mil millones de dólares en ganancia”, afirmó el excongresista, quien calificó los resultados de “formidables”.

Gustavo Bolívar expuso el crecimiento
Gustavo Bolívar expuso el crecimiento de los grandes grupos económicos bajo el gobierno de Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

Entre las entidades que reportaron mayores beneficios figura Bancolombia, con 6,3 billones de pesos.

El Grupo Aval alcanzó 1,7 billones, mientras que Grupo Argos sumó 4,1 billones hasta septiembre, con previsión de incrementar esa cifra al cierre de año. Por su parte, Nutresa, controlada por el grupo Gilinski, registró utilidades por 3,4 billones de pesos y ventas superiores a 20 billones.

Bolívar puso énfasis en la magnitud de estas cifras al señalar: “Quiero saber en qué otro país del mundo se obtiene esta cantidad formidable”. También destacó que “utilidades son ganancias, no ventas”, para subrayar la relevancia de los resultados presentados.

El exsenador comparó el desempeño de los grandes conglomerados económicos bajo la gestión del gobierno actual con el discurso de sectores opositores.

Según Bolívar, “los grandes grupos económicos y sus dueños han casi, no puedo decir que duplicado, pero casi duplicado sus riquezas durante el gobierno de Gustavo Petro”. En este contexto, el también escritor señaló: “Este es un país comunista en serio? Donde los grandes grupos económicos han incrementado sus riquezas”.

El debate planteado por Bolívar incluye una referencia al panorama político de Colombia, especialmente al posicionamiento de la derecha en las encuestas.

Gustavo Bolívar confronta el discurso conservador: “Los ricos son más ricos, los pobres menos pobres” - crédito @GustavoBolivar/X

Yo creo que esto explica la debacle de la derecha en las encuestas. El país que ellos le pintan a la gente, un país catastrófico, que hay que recuperar porque está hundido, y un país que avanza, un país donde los ricos son más ricos hoy, donde los pobres son menos pobres, que eso era lo que buscábamos”, afirmó el exsenador.

En su declaración, Bolívar aseguró que “hay dos millones de pobres menos”, atribuyendo esa reducción a las políticas económicas implementadas durante el mandato de Petro.

La gente ya no compra más mentiras, ni más miedo. La economía está sana, los grupos económicos están ganando, la gente tiene más poder adquisitivo y en un año van a ver los resultados”, sostuvo.

El excongresista vinculó la mejora de indicadores sociales y económicos al aumento del consumo y la activación del mercado interno. “Con toda esta plata que se le está poniendo en los bolsillos a la gente, la gente va a salir a comprar más, los empresarios van a vender más, las industrias van a fabricar más, va a haber más empleo”, expresó.

El mensaje de Bolívar incluyó una invitación a la oposición a revisar las cifras proporcionadas: “Nos vemos en un año y a ver si me pueden controvertir estas cifras”, concluyó.

Gustavo Bolívar sacó pecho por
Gustavo Bolívar sacó pecho por el Gobierno Petro - crédito Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia

Usuarios en redes sociales cuestionaron las afirmaciones de Gustavo Bolívar sobre la situación económica en Colombia, luego de que el senador defendiera las políticas del gobierno de Gustavo Petro. Un usuario de X expresó que “los petristas viven en mundo de mentiras orquestado por X” y aseguró que “en buses, supermercado, filas del banco TODOS se quejan de Petrinflas”.

Otro usuario señaló: “Querido Gustavo, no hemos llegado allá gracias a la división de poderes que ha frenado en gran medida todas las deschavetadas propuestas”.

