Grupo Frontera anunció colaboración con Silvestre Dangond: vocalista de la agrupación dio detalles

En medio del éxito y el anuncio de la gira de la banda mexicana Grupo Frontera, que estará en varios países de Latinoamérica y Europa, se reveló que la banda planea lanzar una nueva canción en colaboración con uno de los artistas colombianos del momento.

El vocalista de la agrupación Adelaido Solis III, confesó en una reciente entrevista para la emisora Los 40 Colombia, que tiene preparada una canción junto al artista vallenato Silvestre Dangond, generando expectativa entre los seguidores de ambos.

Según detalló el cantante, desde hace un tiempo se unieron en el estudio para grabar un tema que Solis considera uno de los más “bonitos” con respecto a la letra que han grabado en un tiempo.

“Tenía en mis instrucciones no hablar de esto, porque está por salir la canción... Próximamente va a salir una canción con Silvestre Dangond, la verdad, para mí es una de las canciones que la letra se me hace tan bonita. De las últimas que hemos sacado, es de esas que la letra me habla más que la música”, reveló Adelaido a Los 40 Colombia.

Durante la entrevista, el vocalista interpretó una parte de la letra que dice así: “Podemos pasar página, intentarnos olvidar, podemos buscar una excusa y llegarnos a odiar, podemos estar con otra persona sabiendo que eso a nadie le funciona. Podemos quitarnos el corazón pa’ no sentir. Podemos aceptar ese final e imaginar lo que pudo pasar. O más fácil, podemos regresar”, cantó Solis.

El adelanto del tema generó dudas sobre la fecha de estreno. Sin embargo, Adelaido solo detalló que el tema saldrá pronto sin dar más detalles al respecto.

“No ha salido y ya me destruyó jajaja”, “Yo creo que se llama Podemos”, “No ha salido y ya sé a quién me recuerda jajajajajaj😔“, ”Grupo frontera escribiendo sus letras", Grupo Frontera saca puro Diamante“, fueron las reacciones de los seguidores en redes sociales.

No es la primera vez que Grupo Frontera une su talento a un artista colombiano. Entre las más notorias se encuentra el tema (Entre Paréntesis) junto a Shakira, incluido en el álbum Las Mujeres Ya No Lloran. La colaboración marcó un hito tanto para la banda como para la artista barranquillera, permitiendo una fusión entre los sonidos norteños del grupo y el pop latino característico de Shakira.

Los integrantes de Grupo Frontera han expresado públicamente el orgullo que sienten por compartir estudio con una de las figuras más influyentes de la música colombiana, describiendo la experiencia como “un honor” y un sueño cumplido.

La relación de Grupo Frontera con Colombia no se limita a Shakira. El grupo también realizó una versión de No Se Va, sencillo original de la agrupación bogotana Morat. Esta interpretación se viralizó rápidamente en plataformas digitales como TikTok, alcanzando millones de reproducciones y situando a Grupo Frontera en los principales rankings de música latina.

El éxito de esta versión no solo acercó su propuesta musical al público colombiano, sino que también les abrió puertas en otros mercados de habla hispana.

Otra colaboración relevante es la que realizaron con Maluma, uno de los exponentes más reconocidos de la música urbana y pop en Colombia. En 2024, Grupo Frontera y Maluma lanzaron el tema Por Qué Será, incluido en el disco Jugando a Que No Pasa Nada. Esta canción representa una exploración de nuevas sonoridades, donde el regional mexicano se mezcla con matices urbanos, y refuerza el vínculo artístico entre México y Colombia. La colaboración fue bien recibida por el público y la crítica, destacando la capacidad del grupo para adaptarse y experimentar con diferentes géneros sin perder su identidad.

Estas alianzas han sido clave para la internacionalización de Grupo Frontera, permitiendo que la agrupación trascienda fronteras y se consolide como un referente en la música latina actual en la que se han apoyado de talentos colombianos.