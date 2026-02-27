Granizada en Bogotá colapsó la movilidad en el Portal 80 y afectó varias localidades: todo quedó registrado en imagenes

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó que Engativá, Suba y Fontibón fueron las localidades más impactadas por las precipitaciones - crédito X

La tarde del jueves 26 de febrero, una fuerte granizada acompañada de lluvias intensas provocó la inundación en el Portal 80 de TransMilenio en Bogotá, impactando en forma significativa la operación tanto de los buses troncales como de los servicios alimentadores.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) confirmó que las precipitaciones afectaron especialmente las localidades de Engativá, Suba y Fontibón, aunque también se reportaron complicaciones en Puente Aranda y Teusaquillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las inundaciones y las afectaciones a la movilidad vehicular se presentaron en puntos neurálgicos de la ciudad como la avenida Carrera 68 con calle 68, el propio Portal 80, la avenida Carrera 68 con avenida Esperanza y la calle 13 con carrera 68D en ambos sentidos.

El fenómeno climático impactó de manera particular el norte, occidente y suroccidente de Bogotá, generando un elevado espejo de agua que obligó a modificar el funcionamiento habitual del sistema y causó retrasos en los desplazamientos de miles de usuarios.

Las inundaciones complicaron la movilidad vehicular en vías clave como la avenida Carrera 68 con calle 68 y la avenida Esperanza, así como en la calle 13 con carrera 68D - crédito X

En la localidad de Engativá, especialmente en el sector de Bella Vista Occidental, se difundieron imágenes y videos que muestran la magnitud de la granizada. Las calles del barrio Las Ferias, en el occidente de la ciudad, quedaron cubiertas de hielo, complicando aún más la circulación vehicular y peatonal. Desde la tarde, se reportó lluvia en gran parte de la ciudad, por lo que las autoridades instaron a conducir con precaución.

Durante más de tres horas, la movilidad en el sector del Portal 80 permaneció colapsada debido a los aguaceros, mientras equipos de atención de emergencias y la administración distrital trabajaban para mitigar los efectos de la emergencia y restablecer la operación normal. Se recomendó a los usuarios planificar los viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el estado de las rutas y estaciones.

Alrededor de las 6:10 p. m., TransMilenio anunció que el nivel del agua descendió de manera considerable en la zona del portal, lo que permitió la reapertura total de la operación, incluyendo el restablecimiento de los servicios en la plataforma 1. Los operadores informaron que los servicios afectados se encuentran en proceso de regulación paulatina, con el objetivo de normalizar la frecuencia y asegurar la movilidad de los pasajeros.

Equipos de emergencia y la administración distrital trabajan para restablecer la operación de TransMilenio y mitigar los efectos del clima - crédito X

Las autoridades mantienen el monitoreo en las zonas afectadas para anticipar cualquier nueva alteración en el flujo del transporte público. Se reiteró la importancia de permanecer atentos a las actualizaciones oficiales y a los reportes del Idiger para evitar contratiempos mientras se estabiliza por completo la operación en el occidente de la ciudad.

¿Lloverá muccho en marzo? Ideam confirmó lo que se viene en Bogotá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta sobre el comportamiento de las lluvias en Colombia para el mes de marzo de 2026. Según la entidad, se proyecta que las precipitaciones sean un 41,6% más intensas en comparación con el mismo periodo de 2025. El fenómeno está vinculado a un frente frío inusual que ha alterado los patrones climáticos habituales de sequía en el país.

Las regiones Andina y Caribe enfrentarán el mayor impacto. En la zona Andina, donde se encuentra Bogotá, se anticipa un incremento del 70% en las lluvias, siendo el departamento de Norte de Santander uno de los territorios más críticos. Las autoridades meteorológicas advierten que este comportamiento podría afectar no solo la movilidad y la gestión de recursos hídricos, sino también sectores productivos y comunidades vulnerables.

La región Andina y el Caribe, incluidas Bogotá y Norte de Santander, esperan los mayores impactos por el incremento de precipitaciones - crédito Idiger

El inicio de 2026 ya evidenció una tendencia de lluvias excepcionales: durante enero de 2025 se registraron 2.112 milímetros de agua, mientras que en el primer mes de este año la cifra ascendió a 4.274 milímetros, lo que representa un aumento del 50,6%. Este volumen no se observaba desde hace una década, manteniendo las alertas hidrológicas en niveles máximos desde principios de febrero.

La situación obliga a reforzar las medidas de prevención y monitoreo, especialmente en áreas urbanas y rurales con antecedentes de inundaciones o deslizamientos. El Ideam recomendó a la población y a las autoridades locales mantenerse informados y preparados ante la posibilidad de emergencias asociadas a las lluvias intensas que persistirán durante marzo.