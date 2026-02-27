El cruel relato de Carolina Galván sobre el homicidio de su hija Sara Sofía, cuyos restos no aparecen: “Murió de pena moral”

Carolina Galván dio su versión de lo que le pasó a Sara Sofía, cuyo cuerpo aún no aparece - crédito Más Allá del Silencio/Instagram

El 30 de marzo de 2019, una niña de nombre Sara Sofía Galván nació en Bogotá. Según el testimonio de su madre, Carolina Galván, la pequeña de ojos azules y cabello claro, rasgos que destacaban en la familia, provocaban admiración entre los que la conocían. Actualmente, la menor cumpliría siete años, pero su paradero es desconocido y su muerte aún genera cuestionamientos por personas que siguen el caso.

Galván, condenada a 42 años y seis meses de prisión, relató en entrevista con Más Allá del Silencio, que conduce Rafael Poveda, que su propia infancia estuvo marcada por el abandono materno y episodios de violencia intrafamiliar: “Nunca tuve una madre. Así me tocó crecer”, expresó.

Nació en Puerto Berrío (Antioquia), y llegó a Bogotá a los 17 años. A los 18 quedó embarazada tras una relación breve con un técnico de electrodomésticos, a quien no informó sobre la paternidad de la niña.

La joven madre aseguró que, pese a las recomendaciones familiares de darla en adopción, decidió criar a su hija para ofrecerle una vida distinta a la que ella vivió: “Ese era mi sueño, ese era mi anhelo. Aunque muchos me dijeron que la diera en adopción, yo quería sacarla adelante”.

Al nacer Sara Sofía, Galván dependió del apoyo de la suegra de su hermana, que asumió un rol de cuidado fundamental durante los primeros meses. Reconoció haber atravesado dificultades económicas y emocionales, incluyendo un episodio de depresión posparto: “Me dolía tanto los senos para amamantarla, pero yo le quería dar todo lo que no tuve”.

Diversos allegados intervinieron en el cuidado de la menor, y durante un periodo la custodia pasó a manos de la hermana de Galván, aunque legalmente seguía siendo responsabilidad de la madre.

Durante los años siguientes, Galván, que aseguró que no era consumidora de drogas para el momento de los hechos, enfrentó situaciones de indigencia y violencia sexual, hasta que conoció a Nilson Díaz, que le ofreció alojamiento y trabajo cuidando a sus hijos. Pronto, según su relato, la relación derivó en explotación, maltrato y amenazas constantes con armas: “Me mantenía manipulándome con un arma… me obligaba a acostarme con hombres por plata”.

En enero de 2021, Galván recuperó temporalmente a Sara Sofía y, por influencia de Díaz, no devolvió a la niña a su tía, alegando supuestas presiones y miedo a perder la custodia: “No la regresé porque él empezó a meterme presión. No era mi intención quedarme con la niña”. Días después, la menor sufrió un golpe en el ojo, que su madre atribuyó a una caída, aunque el episodio despertó sospechas por la reiteración de situaciones de riesgo.

El 27 de enero, según la versión de Galván, ella salió a retirar un dinero y dejó a la niña al cuidado de Díaz. Al regresar, encontró a Sara Sofía recostada en la cama y, al intentar despertarla, notó su estado de inconsciencia. Galván relató: “La moví, pero no despertaba. No entendía por qué, si en la mañana estaba bien. Nilson me dijo que la niña murió de pena moral”. Y agregó que hay momentos de los hechos que no recuerda muy bien, como la temperatura que tenía la niña cuando supuestamente la movió.

Argumentó que Díaz, supuestamente, le impidió salir del domicilio y que la amenazó para que callara y no pidiera ayuda: “No me dejó salir. Me empezó a meter más presión, más presión con el arma”.

Según su testimonio, la niña permaneció acostada sin vida durante varias horas en la casa, y que ella, en medio del estado de shock, acudió a una iglesia en busca de ayuda espiritual, pero no pudo comunicar a nadie lo que sucedía: “Solo lloraba. La impotencia de que no me salían las palabras, más con la misma rabia, más lloraba yo. Ayúdenme a hablar, ayúdenme a sacar esto que siento, no lo puedo sacar”. Al regresar, Díaz le informó que había retirado el cuerpo de la menor, sin precisar el destino.

En declaraciones posteriores, Galván negó haber asesinado a su hija y rechazó versiones de terceros, como la influencer conocida como Epa Colombia y el propio Nilson Díaz, que la señalaron directamente.

Del mismo modo, la hoy condenada insistió en que fue manipulada y forzada a grabar videos con versiones falsas sobre la desaparición de la niña: “Me obligó a decir que regalé la niña en un carro rojo. Todo era para que el peso cayera sobre mí”.

Además, desmintió haber confesado el crimen a otras internas en la cárcel El Buen Pastor, donde cumple una condena de más de 42 años por desaparición forzada agravada: “Eso fue pura mentira. En ningún momento le manifesté eso a ella”.

Galván dijo no comprender del todo lo sucedido, reiterando que su intención nunca fue hacer daño a Sara Sofía: “No soy capaz de hacerle daño. Mi intención era darle lo que yo nunca tuve”. Alegó que su silencio y las contradicciones en sus declaraciones se debieron al miedo y al estado de shock.