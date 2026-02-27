Daniel Quintero arremete contra Roy Barreras tras encuesta Invamer: “Él es la política de estructuras”

l - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE - @RoyBarreras/X/Montaje Infobae

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero reaccionó a los resultados de la más reciente encuesta Invamer, que lo ubica con una amplia ventaja en intención de voto dentro de la consulta del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo.

En sus declaraciones a Blu Radio, el dirigente no solo celebró las cifras, sino que aprovechó para lanzar fuertes críticas contra su contendiente Roy Barreras, a quien señaló como representante de una política basada en estructuras tradicionales.

Durante una entrevista en la que analizó el panorama electoral, Quintero afirmó que los resultados reflejan un cambio en la percepción política de los votantes y aseguró que su campaña se ha consolidado como una alternativa frente a lo que describió como “maquinarias” consolidadas. Según el exalcalde, hasta hace pocos días muchos consideraban que no tenía posibilidades reales frente a Barreras, pero las cifras actuales mostrarían un escenario diferente.

Quintero sostuvo que su rival representa una forma tradicional de hacer política asociada a estructuras de poder que históricamente han dominado las contiendas electorales. “Él es de una política asociada a maquinarias y estructuras muy consolidadas que supuestamente son invencibles”, afirmó el exalcalde, citado por Blu Radio, al referirse a Roy Barreras y al modelo que, según él, busca enfrentar en esta consulta.

El exmandatario local aseguró que su campaña, por el contrario, se ha construido principalmente desde la opinión pública y el respaldo ciudadano, sin el apoyo de grandes estructuras políticas o del Gobierno. En su análisis, el crecimiento en los sondeos refleja que existe un sector del electorado dispuesto a respaldar opciones distintas a las tradicionales alianzas políticas.

Quintero explicó que la evolución de su candidatura ha sorprendido incluso a quienes seguían de cerca la contienda, pues aseguró que antes de la publicación de la encuesta el panorama parecía desfavorable para él. En ese sentido, señaló que los resultados demuestran que una campaña sin maquinarias puede ganar terreno cuando logra conectar con el voto de opinión.

Durante la entrevista también se refirió a las dificultades que, según dijo, enfrenta su campaña en materia logística y financiera. El exalcalde aseguró que no cuenta con los recursos habituales de otras candidaturas y que ha recurrido a mecanismos informales para difundir su propuesta política, como el envío del tarjetón a través de aplicaciones de mensajería.

En medio de sus declaraciones, Quintero se describió como un candidato que ha tenido que superar múltiples obstáculos para llegar a esta etapa del proceso electoral. Según afirmó, su presencia en el tarjetón representa un logro frente a situaciones que, en su opinión, buscaban impedir su participación en la contienda.

El exalcalde también indicó que el crecimiento en las encuestas ha generado que sectores progresistas, liberales e independientes se acerquen a su campaña al considerar que existe una posibilidad real de competir contra las estructuras políticas tradicionales. En su visión, el respaldo ciudadano podría convertirse en un factor decisivo durante la jornada electoral.

A pesar del optimismo que expresó tras los resultados del sondeo, Quintero advirtió que la campaña entra ahora en una fase determinante. Según explicó, a medida que se acerque la votación podrían intensificarse las dinámicas propias de la competencia electoral, por lo que llamó a sus simpatizantes a mantenerse atentos al proceso.

El candidato hizo además un llamado a la ciudadanía y a los sectores políticos afines para que acompañen la jornada electoral y ayuden a vigilar el desarrollo de las votaciones. Quintero señaló que la participación activa de los votantes será clave para garantizar la transparencia del proceso y proteger los resultados en las urnas.

Las declaraciones del exalcalde se producen en un momento clave para la consulta del Frente por la Vida, que servirá como un primer pulso político antes de la primera vuelta presidencial. En este contexto, la confrontación entre figuras como Daniel Quintero y Roy Barreras refleja las tensiones internas y las distintas visiones sobre el rumbo político del sector.

Finalmente, Quintero insistió en que la contienda no está definida y que los próximos días serán decisivos para consolidar apoyos. Aunque destacó el resultado favorable de la encuesta, aseguró que la campaña continuará enfocada en movilizar votantes y mantener el respaldo ciudadano de cara a la jornada electoral del 8 de marzo.