Colombia

Daniel Quintero arremete contra Roy Barreras tras encuesta Invamer: “Él es la política de estructuras”

Daniel Quintero reaccionó a la encuesta Invamer que lo ubica arriba en intención de voto frente a Roy Barreras y aseguró que su rival representa una política de maquinarias, mientras él lidera una campaña de opinión

Guardar
l - crédito Luis Eduardo
l - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE - @RoyBarreras/X/Montaje Infobae

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero reaccionó a los resultados de la más reciente encuesta Invamer, que lo ubica con una amplia ventaja en intención de voto dentro de la consulta del Frente por la Vida, programada para el próximo 8 de marzo.

En sus declaraciones a Blu Radio, el dirigente no solo celebró las cifras, sino que aprovechó para lanzar fuertes críticas contra su contendiente Roy Barreras, a quien señaló como representante de una política basada en estructuras tradicionales.

Durante una entrevista en la que analizó el panorama electoral, Quintero afirmó que los resultados reflejan un cambio en la percepción política de los votantes y aseguró que su campaña se ha consolidado como una alternativa frente a lo que describió como “maquinarias” consolidadas. Según el exalcalde, hasta hace pocos días muchos consideraban que no tenía posibilidades reales frente a Barreras, pero las cifras actuales mostrarían un escenario diferente.

- crédito Montaje Infobae
- crédito Montaje Infobae

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Quintero sostuvo que su rival representa una forma tradicional de hacer política asociada a estructuras de poder que históricamente han dominado las contiendas electorales. “Él es de una política asociada a maquinarias y estructuras muy consolidadas que supuestamente son invencibles”, afirmó el exalcalde, citado por Blu Radio, al referirse a Roy Barreras y al modelo que, según él, busca enfrentar en esta consulta.

El exmandatario local aseguró que su campaña, por el contrario, se ha construido principalmente desde la opinión pública y el respaldo ciudadano, sin el apoyo de grandes estructuras políticas o del Gobierno. En su análisis, el crecimiento en los sondeos refleja que existe un sector del electorado dispuesto a respaldar opciones distintas a las tradicionales alianzas políticas.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Quintero explicó que la evolución de su candidatura ha sorprendido incluso a quienes seguían de cerca la contienda, pues aseguró que antes de la publicación de la encuesta el panorama parecía desfavorable para él. En ese sentido, señaló que los resultados demuestran que una campaña sin maquinarias puede ganar terreno cuando logra conectar con el voto de opinión.

Durante la entrevista también se refirió a las dificultades que, según dijo, enfrenta su campaña en materia logística y financiera. El exalcalde aseguró que no cuenta con los recursos habituales de otras candidaturas y que ha recurrido a mecanismos informales para difundir su propuesta política, como el envío del tarjetón a través de aplicaciones de mensajería.

En medio de sus declaraciones, Quintero se describió como un candidato que ha tenido que superar múltiples obstáculos para llegar a esta etapa del proceso electoral. Según afirmó, su presencia en el tarjetón representa un logro frente a situaciones que, en su opinión, buscaban impedir su participación en la contienda.

- crédito @quinterocalle/Instagram
- crédito @quinterocalle/Instagram

El exalcalde también indicó que el crecimiento en las encuestas ha generado que sectores progresistas, liberales e independientes se acerquen a su campaña al considerar que existe una posibilidad real de competir contra las estructuras políticas tradicionales. En su visión, el respaldo ciudadano podría convertirse en un factor decisivo durante la jornada electoral.

A pesar del optimismo que expresó tras los resultados del sondeo, Quintero advirtió que la campaña entra ahora en una fase determinante. Según explicó, a medida que se acerque la votación podrían intensificarse las dinámicas propias de la competencia electoral, por lo que llamó a sus simpatizantes a mantenerse atentos al proceso.

El candidato hizo además un llamado a la ciudadanía y a los sectores políticos afines para que acompañen la jornada electoral y ayuden a vigilar el desarrollo de las votaciones. Quintero señaló que la participación activa de los votantes será clave para garantizar la transparencia del proceso y proteger los resultados en las urnas.

Las declaraciones del exalcalde se producen en un momento clave para la consulta del Frente por la Vida, que servirá como un primer pulso político antes de la primera vuelta presidencial. En este contexto, la confrontación entre figuras como Daniel Quintero y Roy Barreras refleja las tensiones internas y las distintas visiones sobre el rumbo político del sector.

Finalmente, Quintero insistió en que la contienda no está definida y que los próximos días serán decisivos para consolidar apoyos. Aunque destacó el resultado favorable de la encuesta, aseguró que la campaña continuará enfocada en movilizar votantes y mantener el respaldo ciudadano de cara a la jornada electoral del 8 de marzo.

Temas Relacionados

Roy BarrerasDaniel QuinteroElecciones Colombia 2026InvamerColombia-noticias

Más Noticias

Bogotá abre licitación por $310.000 millones para integrar el recaudo del Metro y TransMilenio

La capital inició el proceso de licitación para crear un nuevo sistema de recaudo que integrará los medios de pago del transporte público distrital y regional, con el objetivo de unificar la experiencia de movilidad cuando entre en operación la primera línea del Metro de Bogotá

Bogotá abre licitación por $310.000

Tecnomecánica para motos en 2026: estos son los valores según antigüedad y lo que incluye el trámite

La revisión tecnicomecánica para motocicletas en Colombia presenta nuevos valores para 2026 según la antigüedad del vehículo, con rangos definidos por los Centros de Diagnóstico Automotor y obligaciones legales vigentes

Tecnomecánica para motos en 2026:

ONU DDHH alerta por violencia en Colombia: más de 50 masacres y 150 menores reclutados en un año

Un informe de la ONU sobre Colombia advierte que la violencia armada se reorganiza y deja 53 masacres verificadas, 150 menores reclutados y decenas de líderes sociales asesinados, lo que pone en riesgo avances de paz

ONU DDHH alerta por violencia

Alcaldía de Cali advierte intento de fraude electoral: ofrecen bajar el Sisbén a cambio de votos

La Alcaldía de Cali alertó sobre ofrecimientos ilegales para modificar el Sisbén a cambio de apoyo electoral. Autoridades recuerdan que la clasificación es técnica y piden denunciar cualquier intento de fraude

Alcaldía de Cali advierte intento

Costo laboral por hora subiría 34,7 % en Colombia y Anif advierte impacto en contratación y empresas

El costo del salario por hora en Colombia aumentaría 34,7 % entre 2025 y 2026, según Anif, por el alza del mínimo y cambios laborales. El centro económico advierte efectos en empleo, formalización y sostenibilidad empresarial

Costo laboral por hora subiría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva militar contra el Clan

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se pronunció

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona y le extendió su apoyo a la caleña

Reykon reveló porqué se retiró de la escena musical por un tiempo: “Yo iba como un caballo desbocado”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, recibe atención médica tras episodios de crisis familiar, según programa de televisión

Jhonny Rivera desmintió que esperó a su esposa desde que la conoció cuando ella tenía 12 años: “Me da una rabiecita”

Se conoció ‘el último regalo’ que Yeison Jiménez le dejó a una población vulnerable en Manzanares

Deportes

David Alonso está listo para

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0

Falcao García está de regreso en Millonarios y podría ser novedad ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

Este será el próximo rival del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: eliminó a un equipo brasileño

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por avanzar de ronda en la Copa Libertadores: tiene una millonaria fortuna