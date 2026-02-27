Colombia

Daniel Briceño arremetió contra Comunes, al que llamó el “partido de las Farc”: “No cumplieron pero sí recibieron curules gratis”

El exconcejal de Bogotá sostuvo que la colectividad “no ha entregado los recursos prometidos” y denunció graves diferencias entre lo acordado y lo realmente transferido al Estado

Daniel Briceño arremetió contra el
Daniel Briceño arremetió contra el Partido Comunes - crédito Colprensa

Las cifras sobre el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el partido Comunes, conocido anteriormente como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), han generado controversia después de la divulgación de datos oficiales de la Contraloría General de la República.

El exconcejal de Bogotá y actual aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció que la colectividad no ha entregado los recursos prometidos al Estado colombiano tras ocho años de representación en el Congreso.

Briceño afirmó que la organización política garantizó al país la entrega de 12 mil millones de pesos en efectivo dentro del proceso de implementación del acuerdo. “Solo entregaron dos mil millones”, afirmó el dirigente.

Según Briceño, el informe de la Contraloría General de la República respalda estos datos y detalla que el compromiso financiero asumido por Comunes dista mucho de lo consignado ante las autoridades estatales.

Daniel Briceño acusó a Comunes
Daniel Briceño acusó a Comunes de incumplir entrega de bienes tras ocho años de curul - crédito @Danielbricen/X

La revisión de los inventarios pactados incluyó otros bienes, como lingotes de oro y joyas. Briceño sostuvo que los exmiembros de las Farc ofrecieron al país la entrega de cuatrocientos cuarenta mil gramos de oro, de los cuales solo se recibieron doscientos cincuenta y dos mil gramos.

En cuanto a joyas, el compromiso ascendía a veinticinco mil gramos, aunque únicamente se formalizó la entrega de dos mil quinientos gramos. “¿Dónde está el oro que le prometieron a Colombia?”, cuestionó.

Las cifras entregadas por la Contraloría General de la República también abarcan activos inmuebles y bienes agrícolas.

La organización política se comprometió a transferir 722 inmuebles al Estado; sin embargo, el informe oficial indica que solo uno ha sido entregado. Además, de las 24.456 cabezas de ganado prometidas, apenas 258 llegaron a manos de las autoridades.

La controversia creció con la referencia directa a Sandra Ramírez, actual senadora por Comunes, quien según Briceño “quiere volverse a reelegir”, mientras enfrenta señalamientos públicos de presunta participación en actividades ilícitas durante el conflicto armado.

“Hablan de paz, pero nunca cumplieron”, expresó el denunciante, quien insistió en que los compromisos adquiridos por la colectividad no se han materializado en los términos acordados.

Daniel Briceño arremetió contra el Partido Comunes por medio de un video en su cuenta de X - crédito @Danielbricen/X

Daniel Briceño señaló contradicciones en denuncias de Petro sobre el sistema electoral

El debate político en Colombia suma un nuevo capítulo en los últimos días, tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre un posible fraude en las próximas elecciones.

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño difundió un mensaje en redes sociales donde acusa a Petro de crear un ambiente de desconfianza y califica de “muy grave” la situación. En palabras de Briceño, el mandatario estaría “inventando un supuesto fraude electoral”, lo que ha generado inquietud en varios sectores del país.

Según Briceño, el jefe de Estado cuestionó la transparencia del sistema electoral al señalar que el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil estaría manipulado por una empresa privada.

El funcionario recordó que “el sistema actual fue el mismo que permitió a Petro ser representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y presidente”. Planteó la interrogante: “¿Por qué el señor Petro nunca habló de fraude cuando ganaba las elecciones?”.

El actual aspirante a la Cámara, también se refirió a la empresa Grupo ASD SAS, mencionada por Petro como responsable de posibles irregularidades. Briceño afirmó que el propio gobierno del presidente ha adjudicado a esa compañía contratos por más de 154 mil millones de pesos en áreas tecnológicas y de manejo de datos.

Daniel Briceño advirtió que Gustavo Petro estaría promoviendo desconfianza en el sistema electoral - crédito @Danielbricen/X

“Muchas entidades del gobierno Petro han confiado en la empresa Grupo ASD SAS”, recalcó el exconcejal, y preguntó: “¿Por qué, si la empresa es tan mala, el gobierno la ha contratado por más de ciento cincuenta y cuatro mil millones de pesos?”.

Otro de los puntos destacados en el pronunciamiento de Briceño es el papel de Nataly Carmona Giraldo, quien fue presentada en una rueda de prensa como testigo de un supuesto fraude en 2022.

El exconcejal reveló que Carmona tiene contratos “por más de 379 millones de pesos con el gobierno Petro” y se identifica como militante del Pacto Histórico. Briceño cuestionó la validez del testimonio y señaló: “La testigo estrella es realmente una contratista del gobierno”.

El exconcejal sostuvo que el discurso del presidente busca “preparar el terreno en las elecciones legislativas para comenzar a desvirtuar los resultados”.

Según Briceño, estas declaraciones podrían provocar “estallidos sociales, protestas y consolidar el mito de que a Petro le robaron las elecciones”.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoFarcPartido ComunesFuerzas Revolucionarias de ColombiaContraloríaCurulesColombia-Noticias

