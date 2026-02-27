Chris Carpentier reveló el grave problema de salud que lo alejó de ‘MasterChef’: “No pude seguir”

Christopher Carpentier reveló en el pódcast Sinceramente Cris que un grave problema de salud en su columna lo mantiene alejado de proyectos televisivos como MasterChef - crédito @chriscarpentier/Instagram

Christopher Carpentier enfrenta un momento crucial en su carrera tras revelar en el pódcast Sinceramente Cris que un grave problema de salud en su columna lo mantiene alejado de proyectos televisivos como MasterChef.

El reconocido chef chileno relató que el desgaste físico y las lesiones acumuladas por años de trabajo y práctica deportiva han tenido consecuencias que lo obligan a replantear sus prioridades profesionales y personales.

Desde el inicio de la entrevista, Carpentier describió con detalle la magnitud de sus dolencias. “Estoy con un problema de la espalda, que fue también de los temas que no pude seguir en MasterChef físico. Sigo con muy mal de la espalda, de la columna y todo, porque he tenido muchas caídas en el polo, entonces tengo muchos temas cervicales y me hice un bloqueo”, explicó.

Las dificultades para moverse y el dolor constante derivaron en la decisión de no aceptar propuestas recientes para regresar a formatos de alta exigencia, como el emblemático concurso culinario.

Durante el pódcast, Carpentier compartió que la situación médica no es nueva. Hace años sufrió una parálisis completa, un episodio que marcó un antes y un después en su vida. “Cuando me pasó eso, yo de vuelta, soy tan pragmático, que dije: ‘Bueno, será, y si esto es lo que me tocó, me tocó’”, recordó. En ese momento, solo podía mover los ojos.

“No tengo la valentía ni la energía para poder vivir postrado. No tengo esa valentía. Soy mucho más miedoso y mucho más, eh, no sé, poco valiente. No tengo esa energía pa’ poder vivir en una cama. Por lo tanto, prefiero... que me hagan eutanasia o lo que sea, y quizás es un camino mucho más egoísta y, como te vuelvo a decir, poco valiente, egoísta, y ya, chao”, relató durante la conversación.

A pesar de la gravedad de su situación, Carpentier expresó que el regreso al trabajo fue fundamental para su recuperación tanto física como anímica. “A mí me gusta mucho trabajar. Amo trabajar. Para mí no es un esfuerzo ni un sacrificio trabajar. Es más, es más sacrificio no ir a trabajar. Cuando me, me da la parálisis y vuelvo, digo: ‘¡Uy, qué suerte! Qué suerte me pasó esto, porque puedo seguir trabajando’”, afirmó en Sinceramente Cris.

El chef también abordó los desafíos de convivir con dolores crónicos y las limitaciones físicas que impone el paso del tiempo. “La edad te pasa más la cuenta desde lo físico que desde otras cosas, mientras la cabeza te funcione”, comentó. La posibilidad de mantenerse activo y desarrollar nuevos proyectos en Colombia, como la casa cultural iLatina, se convierte en un refugio ante la imposibilidad de asumir compromisos televisivos de alto desgaste.

Carpentier explicó que, aunque valora las oportunidades que la televisión le ha brindado, hoy prioriza su bienestar y el de su familia. La exposición mediática, los viajes constantes y las largas jornadas de grabación ya no resultan compatibles con su situación de salud.

“Lo que sí, yo siempre le digo a todo el mundo que a uno no le pagan por no estar en televisión o no estar en los medios, sino por el resto del día, por la persona que te va a pedir una foto cuando uno se está comiendo... Le va a pegar un mordisco a un sándwich y te toca el hombro y te dice: ‘¿Me puedo tomar una foto?’ Y uno tiene que dejar el sándwich, pararse y tomarse la foto...”, relató sobre el impacto de la fama y el desgaste que implica la constante exposición pública.

En la entrevista para Sinceramente Cris, Carpentier profundizó en el impacto emocional de los cambios en su salud y la dificultad de aceptar limitaciones. Relató una experiencia reciente bajo anestesia, asociada a sus problemas de columna, que lo hizo reflexionar sobre la vida y la muerte.

“Mientras me metía la anestesia y me anestesiaban, me fui. Y pues me pasó una cosa así como que me, eh, me inmaterialicé, ¿no? Y yo entre lo ido, que estaba la anestesia y todo, pero todavía seguía muy racional, porque soy muy racional: ‘Así debe ser la muerte’, pensaba. Y viví como un par de segundos, como diciendo: ‘Así debe ser cuando uno se muere, que uno se materializa, pero algo queda dando vuelta por alguna parte, ¿cierto? Por mundos paralelos, por lo que sea’”, relató en el pódcast.