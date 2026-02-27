Centro Democrático alertó por presencia de dragoneante armada en evento político: “Exigimos plenas garantías”

El expresidente Uribe estuvo el 26 de febrero en el Tolima - crédito @AlvaroUribeVel/X

El 26 de febrero, una comitiva del Centro Democrático llevó a cabo varios eventos de campaña en el norte del Tolima, siendo el primero de ellos protagonizado en el municipio de Honda.

En ese lugar estuvo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la candidata presidencial Paloma Valencia y otros voceros del partido político, además de una gran afluencia de personas que asistieron al parque José León Armero.

Durante el acto político se registró la captura de una dragoneante del Inpec, que no se encontraba en cumplimiento de sus labores y estaba con su arma de dotación en el lugar.

Centro Democrático alertó sobre lo registrado

Estos son los descargos que hizo el partido político sobre el hecho registrado en Honda - crédito Centro Democrático

“El partido Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia Presidente expresan su preocupación por la presencia de una mujer armada, durante un acto político en el que la candidata estaba acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la comunidad en el Parque José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima)”, es la parte inicial del comunicado emitido por el Centro Democrático en la tarde del 26 de febrero.

En desarrollo...