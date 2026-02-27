Colombia

Ataque con dron en Antioquia mató a una madre y sus dos hijos en su propia casa: Ministerio de Defensa ofrece millonaria recompensa por los culpables

Las autoridades intensifican las investigaciones e incentivan la colaboración ciudadana para esclarecer el ataque y aumentar la seguridad regional

Guardar
El ministro jefe del área
El ministro jefe del área de defensa nacional impulsa incentivos económicos para facilitar el esclarecimiento de crímenes violentos y promueve colaboración ciudadana en la lucha contra grupos criminales armados - crédito red social @PedroSanchezCol / X

Un ataque con dron en Segovia, municipio situado en el nordeste de Antioquia, dejó sin vida a María Celina Silva y sus hijos Yaludan Cabo Silva y Alonso de Jesús Silva la tarde del 26 de febrero.

Ante este triple homicidio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez expresó su rechazo e instó a toda Colombia a condenar con firmeza la violencia contra civiles. “¿Qué calificativo se le puede dar a quien asesina de manera cobarde a una madre y a sus dos hijos? Este doloroso hecho debe ser repudiado y rechazado con total contundencia por toda Colombia”, sostuvo el funcionario en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para avanzar en la investigación, el Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones a quien aporte información relevante sobre el operador del dron.

Además, las autoridades anunciaron un incentivo de $50 millones para quienes faciliten datos sobre los líderes de la estructura armada señalada como responsable. El Ministerio de Defensa llamó a la sociedad y a organizaciones defensoras de derechos humanos a manifestar un rechazo contundente.

“Desde el @mindefensa ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información efectiva sobre el operador del dron que lanzó el explosivo y hasta 50 millones de pesos, por cada uno de los cabecillas de esa estructura terrorista”, según

Ministro de Defensa ofrece jugosa
Ministro de Defensa ofrece jugosa recompensa por información que ayude a capturar a responsables de ataque con dron que dejó muertos a una madre y sus hijos - crédito captura de pantalla @PedroSanchezCol / X

Hasta el momento se conoce que el artefacto explosivo fue liberado desde un dron mientras las víctimas se encontraban en su vivienda familiar.

Esto ocurrió en medio de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y miembros de una estructura armada aún no identificada por las autoridades.

El asesinato de la familia Silva sucedió en una zona marcada por la violencia armada y la disputa entre actores estatales y grupos ilegales. El uso de drones para transportar explosivos demuestra el aumento en la sofisticación y peligrosidad de los métodos empleados en el conflicto regional. Pese a la gravedad del ataque, hasta el momento no hay responsables identificados oficialmente.

Contexto del conflicto armado en Segovia

La violencia presente en Segovia se desarrolla dentro del conflicto armado que persiste en el nordeste de Antioquia.

Según datos del Ejército de Colombia, en este municipio operan organizaciones ilegales como el Clan del Golfo y el Eln.

Aunque las autoridades no han determinado de manera oficial a los responsables, han reconocido la presencia de estructuras criminales capaces de cometer acciones como la masacre registrada. La población civil se ve directamente afectada por el ambiente de inseguridad generado por la confrontación entre estos grupos y la Fuerza Pública.

La comunidad de Segovia, junto con las autoridades locales, espera que se esclarezcan las responsabilidades tras el crimen. El Tiempo reportó que habitantes y representantes exigen medidas que prevengan nuevos ataques contra civiles no involucrados en el conflicto.

Temas Relacionados

Familia SilvaSegovia AntioquiaClan Del GolfoMinisterio De DefensaAtaque Con DronSeguridad CiudadanaColombia-Noticias

Más Noticias

Así grabó Río, el hijo de J Balvin, la introducción de la nueva canción del artista con Ryan Castro

El pequeño hizo historia en el reguetón al debutar con una introducción auténtica y tierna en el esperado tema. Su espontaneidad conquistó las redes, dándole un toque especial y familiar a la colaboración musical

Así grabó Río, el hijo

Gobierno de Ecuador reveló la razón por la que decidieron elevar los aranceles a Colombia a un 50%: “No hay una respuesta favorable”

Luis Alberto Jaramillo, titular de la cartera de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, subrayó que la estabilidad del comercio entre ambos países depende de mayores controles y garantías en la zona limítrofe

Gobierno de Ecuador reveló la

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

La pareja apareció en un en vivo en redes sociales donde hablaron de sus planes luego de haber sellado su amor en el altar en una reciente ceremonia

Jhonny Rivera y Jenny López

Gustavo Petro le dio plazo a fondos privados para trasladar billones de pesos a Colpensiones: “El ahorro es de las personas, no del banco”

El presidente aseguró que más de 25.000 afiliados ya se cambiaron al régimen público y que los fondos aún no han girado los recursos. Reconoció que puede haber tensiones financieras de corto plazo y anunció diálogo con la banca para evitar “choques innecesarios”

Gustavo Petro le dio plazo

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

El entrenador norsantandereano con paso en la selección Colombia durante 2007-2008, habló sobre el presente del capitán de la Tricolor

Jorge Luis Pinto lanzó duro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva militar contra el Clan

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

ENTRETENIMIENTO

Así grabó Río, el hijo

Así grabó Río, el hijo de J Balvin, la introducción de la nueva canción del artista con Ryan Castro

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Shakira y Beéle revelaron adelanto de su próxima colaboración: así sonará la canción

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona y le extendió su apoyo a la caleña

Deportes

Jorge Luis Pinto lanzó duro

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante

Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0