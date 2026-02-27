Ataque con dron en Antioquia mató a una madre y sus dos hijos en su propia casa: Ministerio de Defensa ofrece millonaria recompensa por los culpables

El ministro jefe del área de defensa nacional impulsa incentivos económicos para facilitar el esclarecimiento de crímenes violentos y promueve colaboración ciudadana en la lucha contra grupos criminales armados - crédito red social @PedroSanchezCol / X

Un ataque con dron en Segovia, municipio situado en el nordeste de Antioquia, dejó sin vida a María Celina Silva y sus hijos Yaludan Cabo Silva y Alonso de Jesús Silva la tarde del 26 de febrero.

Ante este triple homicidio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez expresó su rechazo e instó a toda Colombia a condenar con firmeza la violencia contra civiles. “¿Qué calificativo se le puede dar a quien asesina de manera cobarde a una madre y a sus dos hijos? Este doloroso hecho debe ser repudiado y rechazado con total contundencia por toda Colombia”, sostuvo el funcionario en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Para avanzar en la investigación, el Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones a quien aporte información relevante sobre el operador del dron.

Además, las autoridades anunciaron un incentivo de $50 millones para quienes faciliten datos sobre los líderes de la estructura armada señalada como responsable. El Ministerio de Defensa llamó a la sociedad y a organizaciones defensoras de derechos humanos a manifestar un rechazo contundente.

“Desde el @mindefensa ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información efectiva sobre el operador del dron que lanzó el explosivo y hasta 50 millones de pesos, por cada uno de los cabecillas de esa estructura terrorista”, según

Hasta el momento se conoce que el artefacto explosivo fue liberado desde un dron mientras las víctimas se encontraban en su vivienda familiar.

Esto ocurrió en medio de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y miembros de una estructura armada aún no identificada por las autoridades.

El asesinato de la familia Silva sucedió en una zona marcada por la violencia armada y la disputa entre actores estatales y grupos ilegales. El uso de drones para transportar explosivos demuestra el aumento en la sofisticación y peligrosidad de los métodos empleados en el conflicto regional. Pese a la gravedad del ataque, hasta el momento no hay responsables identificados oficialmente.

Contexto del conflicto armado en Segovia

La violencia presente en Segovia se desarrolla dentro del conflicto armado que persiste en el nordeste de Antioquia.

Según datos del Ejército de Colombia, en este municipio operan organizaciones ilegales como el Clan del Golfo y el Eln.

Aunque las autoridades no han determinado de manera oficial a los responsables, han reconocido la presencia de estructuras criminales capaces de cometer acciones como la masacre registrada. La población civil se ve directamente afectada por el ambiente de inseguridad generado por la confrontación entre estos grupos y la Fuerza Pública.

La comunidad de Segovia, junto con las autoridades locales, espera que se esclarezcan las responsabilidades tras el crimen. El Tiempo reportó que habitantes y representantes exigen medidas que prevengan nuevos ataques contra civiles no involucrados en el conflicto.