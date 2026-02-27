Colombia

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona y le extendió su apoyo a la caleña

La barranquillera se involucró de lleno luego de que la pareja confirmara su separación y hasta le dio una asesoría de lo que debería tener en cuenta para la repartición de bienes

Tras conocerse el final de
Tras conocerse el final de la relación entre Katy Cardona y Deiby Ruíz, Aida Victoria Merlano le hizo una asesoria legal a la creadora de contenido vallecaucana - crédito @aidavictoriam y @katy_carrdona/Instagram

La controversia por la separación de los creadores de contenido Katy Cardona —conocida como “La Blanquita”— y Deiby Ruiz ha escalado por el debate sobre la vivienda compartida y la seguridad del patrimonio familiar, luego de las declaraciones de ambos.

La confirmación de la ruptura fue realizada por la propia Katy Cardona en una transmisión en vivo a sus más de 10 millones de seguidores en TikTok, donde afirmó categóricamente que los problemas acumulados durante meses resultaron insuperables como pareja.

En esa transmisión, Cardona enfatizó que “lo más sano fue seguir caminos separados” y rechazó la idea de que hubiese un episodio concreto que motivara el final de la relación.

Uno de los pasajes más destacados fue el llamado directo de Cardona a Ruiz para priorizar la paternidad. La influencer declaró: “Espero que cambies de verdad, espero madurez y que entiendas que yo soy la mamá de tu hijo. Yo no te quiero ver mal y que yo soy una buena mamá. No te digo que tengas un trato especial conmigo”.

Durante la misma transmisión, Cardona desmintió los rumores sobre desacuerdos económicos y dificultades ligadas a las responsabilidades parentales, pidiendo el cese de afirmaciones que, a su juicio, dañaban su imagen pública.

En marzo de 2024, Kathy
En marzo de 2024, Kathy se convirtió en madre de un niño, Lahiam - crédito @katy_carrdona/Instagram

En el tramo final de la transmisión, Cardona informó a sus seguidores que no volvería a referirse a la ruptura en sus redes sociales. Justificó la decisión por su deseo de proteger a su hijo y evitar un incremento en la exposición pública de sus asuntos familiares y económicos. “Mi única prioridad será el bienestar de mi familia”, sentenció.

El consejo de Aida Victoria Merlano a Katy Cardona que puso las redes sociales de cabeza

La barranquillera enumeró los derechos patrimoniales que tenía la caleña, debido a las revelaciones alrededor de la propiedad que compartía con su expareja y padre de su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

La atención sobre este caso creció tras difundirse que, a pesar de más de diez años de convivencia y un hijo en común, la titularidad de la vivienda que compartían Katy Cardona y Deiby Ruíz —recientemente remodelada por la pareja en conjunto— no es propiedad de Cardona sino que figura únicamente a nombre de la madre de Ruíz.

Buena parte de los seguidores de la expareja perciben esta situación como un trato desigual hacia la mujer, alimentando la percepción de que Cardona podría quedar desprotegida tras la ruptura, pese a su aporte al patrimonio común, llevando a especialistas y seguidores a dar su punto de vista acerca de los alcances jurídicos de las uniones de hecho en Colombia.

Entre estas se incluyó Aida Victoria Merlano, que en su cuenta de Instagram compartió un reel aludiendo de forma directa y concreta a dicha ruptura, asesorando a Katy para que defendiera sus derechos patrimoniales.

La barranquillera expuso que existen mecanismos legales para reclamar estos bienes, aun cuando no se encuentren registrados a nombre de los dos miembros de la pareja.

En palabras de Merlano: “Yo de ‘La Blanquita’ le meto un abogado y le pongo un proceso por simulación. ¿Cómo así? Que no importa que la casa esté a nombre de tu mamá, si yo tengo las pruebas de que la casa es tuya y entra dentro de la sociedad conyugal. O sea que la mitad de esa casa es mía y hago que le pelee la casa. Cuando tú llevas más de dos años de convivencia con una persona, aunque no estén casados, todo lo que se haya construido patrimonialmente en ese tiempo le corresponde a los dos”.

De acuerdo con la interpretación de Aida Victoria, el hecho de que la casa esté registrada a nombre de un tercero no excluye la posibilidad de reclamar judicialmente los bienes adquiridos en pareja. “El amor se acaba, pero el patrimonio se defiende con garras”, sintetizó, encendiendo todavía más el debate en línea.

