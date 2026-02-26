Colombia

Yina Calderón se pronunció tras el final del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No estaban haciendo nada”

La DJ y exparticipante del ‘reality show’, que ya se había mostrado contraria a la continuidad de Karen Sevillano y Vicky Berrío en el espacio, dio sus motivos por los que cree que se tuvo que tomar la decisión

La huilense señaló que había poca actividad en la casa estudio, lo que imposibilitaba a Karen Sevillano y Vicky Berrío de generar contenido adecuado para los televidentes - crédito @ortizcastalleda/TikTok

La apuesta del Canal RCN para dominar el rating en la franja “prime” de la televisión colombiana giraba alrededor de La casa de los famosos Colombia. Para ello se dispusieron de programas paralelos como Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia emitido de manera exclusiva en su aplicación y con Karina García como una de las panelistas. De igual modo, se mantenía el After Show de La casa de los famosos Colombia, que desde 2025 venía corriendo a cargo de Karen Sevillano y Vicky Berrío.

Allí, la ganadora de la primera temporada del reality show y la exparticipante de MasterChef Celebrity daban su punto de vista sobre lo que ocurría en la casa estudio y daban su concepto sobre los participantes. Sin embargo, esta semana se conoció la cancelación del formato.

Aunque no hubo anuncios formales por parte del canal sobre las causas de la decisión, todo indica que los números de rating o de interacciones en redes sociales no son los esperados. Inclusive, Vicky Berrío compartió en sus redes sociales una grabación llorando por lo que habría sido la decisión del canal.

Karen Sevillano y Vicky Berrio repitieron aparición como presentadoras de 'El After Show' en la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia', pero la apuesta de RCN no dio los resultados esperados - crédito Canal RCN

En una transmisión en vivo, Calderón fue enfática al afirmar: “No estaban haciendo nada, ese programa no estaba sirviendo para nada. Entonces, ¿para qué el Canal RCN iba a gastar plata y espacio en algo que no estaba generando nada?”.

Entre las que abordó ampliamente el tema se encontró Yina Calderón, que por estos días participa como panelista en La casa de los famosos 6 de la cadena estadounidense Telemundo. La DJ, durante una transmisión en vivo, se refirió al tema y dio su concepto sobre las causas que llevaron al final de El After Show.

La huilense, que en meses pasados señaló como un error por parte de RCN mantener a Karen y Vicky como presentadoras por segunda temporada consecutiva, apuntó no solo contra ambas mujeres, sino contra el formato mismo de la tercera temporada.

Yina manifestó durante la transmisión que el éxito del espacio durante la segunda temporada realizada en 2025 no fue mérito exclusivo de Karen y Vicky, sino de los participantes en la casa estudio, debido a que brindaban el contenido necesario para que ellas pudieran hacer su trabajo, algo que consideró que no estaba sucediendo en la actual temporada.

“En la primera temporada les fue bien porque tenían una temporada que era wow, y ahí es donde uno se da cuenta de que el éxito que tuvieron la temporada pasada no eran ellas, éramos nosotros”, dijo, agregando que en la edición actual el elenco no logró conectar con el público ni mantener la atención de este en lo visto hasta ahora.

Yina Calderón señaló la falta de experiencia de Vicky Berrío en realities de convivencia, y la falta de contenido de los habitantes de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' como detonantes para el final de 'El After Show' - crédito @yinacalderontv/IG

Calderón profundizó al analizar el desempeño de las presentadoras y apuntó especialmente a Vicky Berrío, cuestionando que se tratara de una elección adecuada para conducir un análisis de programas de telerrealidad.

“Vicky no tiene experiencia en realities, nunca ha estado en un reality de convivencia, entonces, ¿ella qué iba a aportar?”, manifestó.

Pese a su comentario sobre el desempeño de Vicky, Yina resaltó que su intención no buscaba ser un juicio personal contra las presentadoras ni buscaba mostrar satisfacción por la salida del programa. “En medio de todo, todos los seres humanos tenemos sueños y muy en el fondo digo: ‘Ay, qué mal por las peladas’, porque de todas maneras es el trabajo y con la comida de nadie uno juega”, matizó.

La cancelación del programa implicó reconfiguraciones en la parrilla nocturna de RCN, que ahora tendrá a Noticias RCN y La casa de los famosos como su principal prioridad, seguido de las telenovelas Las de siempre y la repetición de Enfermeras.

