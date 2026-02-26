Tercera fase forense en Caquetá terminó con el hallazgo de 11 cuerpos en 19 fosas comunes

El más reciente operativo permitió extraer once restos humanos en fosas consideradas de interés, con apoyo técnico de Medicina Legal y la participación de organizaciones sociales que han colaborado en tareas de excavación y contraste de información - crédito Ubpd

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) concluyó la tercera fase de intervención forense en el cementerio principal San Vicente de Caguán, ubicado en el departamento de Caquetá, con la recuperación de 11 cuerpos en 19 fosas de interés forense.

Este proceso, realizado en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal, marca un nuevo avance en la identificación de personas desaparecidas durante el conflicto armado en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención, desarrollada en el municipio de San Vicente del Caguán, abarcó sepulturas de personas fallecidas entre 2002 y 2015. Según datos de la Ubpd, los cuerpos recuperados pertenecerían a individuos inhumados como no identificados o identificados no reclamados, en hechos relacionados con la violencia ocurrida en la zona rural del municipio durante ese periodo.

La coordinadora territorial en Caquetá resaltó el compromiso institucional con la recuperación e identificación de víctimas - crédito Ubpd

Yolima Isabel Jurado, coordinadora territorial en Caquetá en la Unidad de Búsqueda, señaló que la labor de identificación continúa bajo la dirección del Instituto Nacional de Medicina Legal.

“A nosotros nos corresponde continuar la labor de ubicar a sus seres queridos y avanzar hacia las entregas dignas”, afirmó la funcionaria. El proceso técnico-científico incluye el acompañamiento del Centro Integral de Abordaje Forense para la Identificación (Ciafi), mientras se adelantan acciones para localizar familiares, principalmente en los casos donde persiste la falta de información sobre la identidad de los cuerpos.

En esta tercera fase, participaron equipos forenses del Grupo Interno de Trabajo Territorial de Caquetá y del Equipo Regional Sur de la Unidad de Búsqueda, con cobertura en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo. Juan Pablo Rodríguez, antropólogo y líder de la misión, explicó que el cementerio presenta una yuxtaposición de sepulturas. “Durante la intervención, las lluvias constantes dificultaron las jornadas de trabajo”.

Las autoridades y colectivos civiles llevaron a cabo la exhumación de restos correspondientes a víctimas de violencia, cuyas identificaciones avanzan actualmente en coordinación con familiares y expertos forenses - crédito Ubdp

La operación contó con el respaldo de la población firmante del acuerdo de paz, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros y de procesos organizativos como Corpo-Reconciliación. Estos colectivos participaron en labores de excavación, contraste de información y revisión de evidencias forenses. Además, se desarrolló la Ruta de la Memoria, un espacio pedagógico y de sensibilización que involucró a organizaciones sociales, familias buscadoras y entidades del territorio.

Desde la Ubpd afirmaron que el trabajo realizado constituye un avance destacado en el esclarecimiento de casos de personas desaparecidas en el norte de Caquetá, donde existen 1.698 registros de desaparición, de un total de aproximadamente 4.500 en todo el departamento. La unidad informó que mantendrá abiertos sus canales de contacto para quienes buscan a sus familiares o puedan aportar información sobre el paradero de personas desaparecidas. Las líneas habilitadas incluyen la nacional 3162783918 y los números locales 3162810740 y 3176379986.

Ubpd recuperó cerca de 1.800 cuerpos durante 2025

El hallazgo de fosas en San Vicente de Caguán revela las dificultades del trabajo en terreno y el impacto emocional en la comunidad - crédito Ubpd

Durante una audiencia pública de rendición de cuentas en Barranquilla, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), Luz Janeth Forero Martínez, presentó el balance de gestión de la entidad durante 2025, año en el que la unidad recuperó cerca de 1.800 cuerpos en diferentes regiones del país, que ingresaron a procesos de identificación forense para brindar respuestas a las familias de desaparecidos. Además, la entidad reportó el hallazgo de 300 personas con vida y más de 200 entregas dignas o culturalmente pertinentes.

La directora subrayó que la Ubpd busca actualmente a unas 135.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado registrado antes del 1 de diciembre de 2016.

Forero Martínez destacó el fortalecimiento territorial como eje de su gestión, con equipos interdisciplinarios y estrategias innovadoras como la “Ruta Buscadora”, que recorrió la región Caribe para recoger solicitudes y realizar jornadas pedagógicas. También resaltó la ruta fluvial por el río Magdalena, que facilitó la llegada a comunidades apartadas. La entidad reafirmó su compromiso de acercar sus servicios a las familias en todo el país.