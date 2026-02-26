Polo Polo arremetió contra los encuestadores por los resultados de Invamer que colocan a Iván Cepeda como favorito: “Le doy credibilidad es a Atlas”

Polo Polo criticó resultados electorales y advirtió sobre manipulación en sondeos locales - crédito Colprensa

El representante Miguel Polo Polo expresó fuertes críticas hacia los resultados de las encuestas electorales en Colombia a través de un mensaje difundido en la red social X.

El pronunciamiento del representante se da tras la reciente encuesta de Invamer divulgada por Noticias Caracol, donde el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda le lleva una gran ventaja al abogado y también aspirante Abelardo de la Espriella.

Según la encuesta, Iván Cepeda lidera la intención de voto con un 37%, reflejando un incremento de 5,2 puntos frente a la encuesta previa. Abelardo De La Espriella permanece estable, aumentando levemente de 18,2% a 18,9%.

El congresista manifestó su desconfianza respecto a la fiabilidad de la mayoría de los sondeos publicados en el país, asegurando que solo otorga valor a una firma internacional. “Desde entonces no le creo un coño a las encuestas en Colombia”, puntualizó en su pronunciamiento.

Polo Polo destacó que la única empresa que considera confiable es Atlas, la cual, según él, anticipó con precisión triunfos electorales recientes en el extranjero.

“La única a la que le doy credibilidad es a Atlas, la misma que anticipó la victoria de Trump, Milei, Kast y la actual presidente de Costa Rica”, señaló.

El congresista agregó que, de acuerdo con esa misma medición, el candidato Abelardo de la Espriella resultaría vencedor tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.

El representante cuestionó la narrativa que promueven algunas encuestadoras locales, sugiriendo que intentan influir en la percepción pública. En su mensaje, Polo Polo se refirió a los resultados de los comicios de 2022, cuando la izquierda alcanzó la presidencia en un contexto que, según él, les resultaba altamente favorable.

“En el mejor momento histórico de la izquierda, con ola mediática, narrativa de cambio y todo el impulso político a su favor, ganaron por apenas 700 mil votos (de dudosa procedencia)”, afirmó.

Polo Polo contrastó ese escenario con la situación actual del país, marcada, en sus palabras, por “cuatro años de desgaste, escándalos de corrupción, crisis de seguridad y múltiples masacres en distintas regiones”.

Frente a eso, expresó escepticismo sobre la posibilidad de que las fuerzas políticas que hoy gobiernan repitan el resultado electoral anterior. “¿Nos quieren decir que van a repetir la victoria como si nada hubiera pasado, y por jonrón? Eso no tiene lógica alguna”, concluyó.

El pronunciamiento de Polo Polo reabre el debate sobre la credibilidad de las encuestas y el papel de las firmas internacionales en la medición de tendencias electorales.

Iván Cepeda lidera intención de voto según encuesta Invamer a tres meses de las presidenciales

A tres meses de las presidenciales, la encuesta Colombia Opina, elaborada por Invamer S.A.S para Noticias Caracol y Blu Radio, revela movimientos en la intención electoral.

El estudio, realizado con 3.800 entrevistas en 147 municipios, refleja que Iván Cepeda encabeza la preferencia, alcanzando 37,1% en un escenario con diecisiete aspirantes. Abelardo de la Espriella figura en segundo lugar con 18,9%, seguido de Claudia López con 11,7%.

Paloma Valencia obtiene 10%, Sergio Fajardo 6,6% y Clara López 2,8%. Otros nombres, como Santiago Botero Jaramillo, Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes, Daniel Palacios, Maurice Armitage, Mauricio Lizcano, Sondra Macollins y Juan Fernando Cristo, muestran porcentajes por debajo del uno por ciento. El voto en blanco alcanza 2,4%.

En un escenario reducido a seis nombres, Cepeda sube a 43%, De la Espriella llega a 23,4%, Claudia López marca 12,5%, Fajardo 10,3%, Valencia 7,8%, Quintero 1,4 % y el voto en blanco 1,6%.

Para una eventual segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella, el primero obtendría 59,4%, mientras que el segundo lograría 37,4%. El voto en blanco se sitúa en 3,2%.

Sobre la afinidad con el actual gobierno, el 52,6% votaría por un candidato oficialista, mientras que un 43,5% optaría por la oposición. La consulta interpartidista proyecta triunfos para Paloma Valencia, Claudia López y Daniel Quintero en sus respectivos bloques.