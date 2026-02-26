Colombia

Petro sacó pecho por avances en restitución de tierras y reducción de homicidios en Nariño: esto dijo

El presidente colombiano señaló que los acuerdos con grupos armados y el desarrollo de economías legales han favorecido la seguridad y el crecimiento económico en regiones antes dominadas por el narcotráfico

El presidente Gustavo Petro destaca
El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de homicidios en Nariño gracias a la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca y modelos legales - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, subrayó en su cuenta oficial de X los avances en el proceso de restitución de tierras en el departamento de Nariño, donde cientos de familias campesinas han experimentado un cambio sustancial en sus condiciones de vida.

El mandatario afirmó que la reducción de homicidios en la región responde a la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca y al paso hacia modelos productivos legales. “¿Saben por qué ha bajado la tasa de homicidios en Nariño? Porque hemos logrado que 15.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca entren al programa de erradicación voluntaria de hoja y su sustitución por cultivos lícitos", publicó Petro en la red mencionada.

También agregó que “los procesos de negociación con grupos armados han avanzado a estos logros y comienza la zona de concentración en Putumayo. Son miles de familias cultivadoras erradicando de raíz todos los días las matas de la hoja de Coca”.

El presidente Gustavo Petro destaca
El presidente Gustavo Petro destaca en redes sociales la caída de los homicidios en Nariño y los avances en la restitución de tierras y la economía legal - crédito @petrogustavo / X

El impacto de la sustitución y los nuevos modelos económicos

La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, amplió en un artículo compartido en Forbes la dimensión del programa nacional. Según Miranda, “donde antes hubo coca, hoy hay empresas y riqueza legal”. Detalló que más de 35.000 hectáreas se encuentran en proceso de sustitución y que los proyectos productivos impulsados por el programa RenHacemos permite que campesinos ingresen a mercados legales y adopten el rol de empresarios rurales.

Uno de los elementos clave mencionados por la funcionaria es la transformación integral: “No estamos reemplazando una planta por otra; estamos consolidando economías completas”, afirmó. Los nuevos emprendimientos abarcan siembra, infraestructura para transformación, bienes para la agrologística, construcción de vías, asistencia técnica y acceso real a mercados nacionales e internacionales.

Más de 35.000 hectáreas en
Más de 35.000 hectáreas en Colombia están en proceso de sustitución de cultivos ilícitos, según la directora Gloria Miranda - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El cacao se posicionó como el cultivo estratégico más relevante en los territorios intervenidos, con una producción estimada de 11.000 toneladas anuales y retornos cercanos a $270.700 millones. El plan productivo también incluye cultivos de corto y largo plazo, como ají, açai y café, lo que diversifica los ingresos y fortalece la estabilidad económica de las familias.

Resultados económicos y sociales

Las cifras presentadas por el Gobierno sugieren un impacto directo en los ingresos familiares. Cada familia vinculada al programa puede alcanzar entre 25 y 30 millones de pesos libres al año, superando la rentabilidad promedio de la coca, estimada en 18 millones por hectárea anualmente. Además, el Gobierno proyecta que la sustitución permitirá generar 68.577 toneladas de alimentos cada año, lo que representa ingresos superiores a $488.472 millones.

Miranda compartió el testimonio de “María”, una excultivadora de coca del Catatumbo: “Yo no quiero subsidios; quiero un negocio que me garantice ingresos y tranquilidad”. Su caso ilustra la transición de muchas familias que, tras décadas de depender del narcotráfico, ahora buscan estabilidad y acceso a nuevos mercados.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
- crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La directora destacó también la importancia de la participación privada para asegurar la sostenibilidad de la estrategia. Señaló a Grupo Éxito como un ejemplo de integración, ya que comercializa productos provenientes de la sustitución en sus almacenes.

Proyección internacional y símbolos del cambio

La transformación productiva impulsada por el programa RenHacemos trascendió fronteras. Chocolates elaborados por familias de Roberto Payán llegaron a la Casa Blanca durante el reciente encuentro presidencial en Estados Unidos y fueron exhibidos en ferias internacionales como Chocoa en Ámsterdam. Estas acciones demuestran que la política de sustitución no solo impacta localmente, también posiciona a los productores rurales colombianos en mercados globales.

La estrategia estatal se complementa con negociaciones en curso con grupos armados y la creación de zonas de concentración en Putumayo, con el objetivo de consolidar la reducción de la violencia y la expansión de la economía legal en el sur del país.

Miranda concluyó: “La paz deja de ser un discurso y ahora se construye con hechos y planificación sostenida en el tiempo”.

