Margarita Rosa de Francisco pidió vigilancia sobre los resultados electorales tras declaraciones de Petro de un posible fraude: “A cuidar los votos”

Margarita Rosa de Francisco apoya en redes sociales el llamado de Gustavo Petro a cuidar los votos en Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

La actriz Margarita Rosa de Francisco reaccionó a través de la red social X a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un eventual fraude en las elecciones legislativas del 8 de marzo, y publicó el mensaje: “A cuidar los votos”.

“A cuidar los votos. El presidente @petrogustavo DENUNCIA posible fraude electoral en 2026 junto a testigo clave”, dice el mensaje de la actriz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Margarita Rosa acompaño su mensaje con un video en el que se observa una alocución del presidente Gustavo Petro en el que recordó el antecedente de la anulación de una elección al Senado colombiano de 2014 por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el jefe de Estado advirtió que las irregularidades se repitieron en 2022 y manifestó su temor de que puedan repetirse en 2026.

La actriz publicó un mensaje en el que se refiere a un presunto fraude electoral que el presidente Petro denunció - crédito @Margaritarosadf/X

“Lo que aquí se encontró como fraudulento, fraude electoral demostrado por la justicia, no por el presidente de Colombia, sigue vigente. Se aplicó en el 2022, y espero no se aplique en el 2026; aquí tengo las pruebas de cómo se usó contra mí y contra el Pacto Histórico”, señaló.

Durante la rueda de prensa, referenciada por Margarita Rosa de Francisco en sus redes, Petro expresó preocupación por el hecho de que la gestión de los datos de votantes recaiga en entidades privadas: “Si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”, manifestó.

También se preguntó: “¿Las personas que hoy, privadamente, manejan los datos de los y las colombianas son los mismos que manejan los escrutinios?”.

Una reciente intervención del jefe de Estado recordó casos anteriores de nulidad electoral y cuestionó la presencia de empresas privadas en el manejo de información de los votantes - crédito @PactoCol/X

El presidente lamentó que los órganos de control hayan restado importancia a sus advertencias y cuestionó que prevalezca un esfuerzo conjunto para desacreditar sus denuncias: “Todos a una, tratando de invalidar lo que ha dicho públicamente el presidente de la República, lo cual me lleva, aún más, a dudar”.

Petro solicitó auditoría internacional y cuestionó el control de datos por empresas privadas

Gustavo Petro advierte sobre posible fraude electoral en Colombia y anuncia denuncia ante instancia internacional para garantizar transparencia en 2026 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro reiteró su alerta sobre la posibilidad de fraude electoral en el proceso de escrutinios de los comicios previstos para 2026 en Colombia y anunció que llevará el caso ante una instancia internacional, destacando su inquietud acerca del manejo centralizado de los datos por parte de la organización electoral, lo que considera un riesgo para la transparencia del proceso.

En su intervención desde la Casa de Nariño, Petro insistió en que sería necesaria una presencia total de testigos partidarios en cada una de las 123.000 mesas de votación durante las próximas elecciones, con el objetivo de garantizar el control sobre los formularios E-14.

El mandatario señaló que en las legislativas de 2022 se detectó la pérdida de 400.000 votos pertenecientes al Pacto Histórico, cifra que, de acuerdo con el presidente, fue recuperada gracias a la acción de los testigos electorales.

Petro aseguró que solicitó información a la organización electoral para identificar quiénes están encargados de la administración de los datos personales y del sistema de escrutinios, sin recibir respuesta hasta el momento. Manifestó preocupación por lo que describió como la gestión simultánea de datos y escrutinios por parte de las mismas personas, un aspecto que podría atentar contra la transparencia electoral.

El jefe de Estado puntualizó que el software con el que se lleva a cabo el proceso es operado por la firma ASD, filial de Thomas Greg & Sons, compañía asociada también a la elaboración de pasaportes y a otros procesos electorales en el país.

Petro recordó que una sentencia de nulidad electoral del Consejo de Estado, relacionada con la elección del Senado para el periodo 2014-2018, ordenó a la organización electoral adquirir un software propio sometido a control estatal, en vez de depender de empresas privadas para esta tarea.

Además, el mandatario hizo referencia a presuntas irregularidades ocurridas en las elecciones legislativas de 2018 y criticó la falta de investigaciones al respecto.

Por otra parte, Petro subrayó que el presunto fraude electoral podría realizarse mediante la exclusión de testigos y la utilización de herramientas informáticas que, en sus palabras, no han sido debidamente auditadas. Ante estas inquietudes, afirmó que remitirá toda la información disponible a una autoridad internacional competente y reiteró la importancia de fortalecer la transparencia de los comicios en 2026.

El procurador Gregorio Eljach exige respeto y defiende la integridad institucional

El procurador Gregorio Eljach reivindica el respeto a las instituciones y lidera la estrategia Paz Electoral para fortalecer la confianza en el proceso democrático colombiano - crédito @PGN_COL/X

La respuesta de las instituciones no se hizo esperar. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, enfatizó la necesidad de respetar la labor de las autoridades electorales y la competencia del Ministerio Público.

En sus palabras: “Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para la terna, pero aquí tiene que respetar, y tiene que respetar las competencias del Ministerio Público. No puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento", expresó Eljach, en respuesta directa a las declaraciones del presidente Petro recogidas durante estos días.

El procurador se encuentra a cargo de la estrategia Paz Electoral, orientada a salvaguardar la transparencia en los resultados y a fortalecer la confianza pública en el proceso democrático colombiano.