Grupo ASD, al que Petro acusó de fraude, rechazó señalamientos y negó irregularidades en comicios en Honduras: “Distorsiona la realidad”

La empresa Grupo Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S. negó de manera enfática cualquier irregularidad o proceso de investigación relacionado con su actuación en procesos electorales, especialmente en Honduras, lo que fue interpretado como una respuesta a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que cuestionó la transparencia de sus servicios.

En un comunicado publicado en sus cuentas oficiales, la compañía aseguró que tanto la organización como sus representantes no enfrentan procesos sancionatorios ni de investigación en Honduras ni en otros países donde han operado. La empresa calificó de infundadas las acusaciones y advirtió que se trata de “especulaciones que desinforman a la opinión pública”.

¿Qué dijo Grupo ASD sobre acusaciones de falta de transparencia?

Grupo ASD señaló que no mantiene ninguna relación accionaria, de subordinación o control societario con Thomas Greg & Sons S.A., y que cualquier afirmación en sentido contrario constituye una falsedad jurídica y comercial.

Además, explicó que la cesión de su posición contractual ante la Unión Temporal Integración Logística Electoral fue una decisión autónoma de gestión corporativa, adoptada para fortalecer las garantías institucionales del proceso y no como reconocimiento de alguna falta.

“Dicha cesión no implica, en modo alguno, reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. El historial de Grupo ASD S.A.S. en más de tres décadas de operación electoral es, por sí solo, el mejor testimonio de la solidez de su actuar y proceder”, indicó el comunicado.

En referencia al proceso electoral hondureño, Grupo ASD detalló que desplegó una plataforma tecnológica “operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información y de las actas electorales”.

Según el comunicado, este sistema fue sometido a observación pública y auditoría por autoridades hondureñas, auditores independientes, delegados de la Asamblea Nacional, la Corporación Municipal y representantes de partidos políticos y misiones internacionales. El texto recalcó que “el proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico ni reclamaciones sustantivas en relación con la labor de los sistemas informáticos”.

La empresa reiteró su respeto por el periodismo y los medios, solicitando que la información se maneje con responsabilidad y consulta a fuentes oficiales. Finalmente, advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales frente a campañas de desinformación y afirmó que su actuar sigue fundamentado en la legalidad y la transparencia.

La denuncia pública del presidente Gustavo Petro

El martes 24 de febrero, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente riesgos de fraude electoral y cuestionó la confiabilidad del software de preconteo de ASD. Sin embargo, la compañía no participará en los comicios de 2026, tras haber cedido su posición contractual en la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (Utle) a Manejo Técnico de Información S.A., de acuerdo con documentos divulgados por Caracol Radio.

La Registraduría Nacional del Estado Civil aceptó la cesión y los restantes miembros de la unión temporal respaldaron la decisión, designando a Thomas Greg & Sons como líder de la operación y responsable de la ejecución contractual.

El presidente Petro insistió en que ASD es filial de Thomas Greg & Sons y reiteró la existencia de presuntas irregularidades, señalando antecedentes en procesos electorales previos, incluyendo el preconteo de votos en las elecciones de 2014 y 2022. También cuestionó la legalidad del preconteo en Colombia y advirtió sobre la importancia de contar con testigos electorales debidamente entrenados.

Petro denunció que el software de ASD sería “vulnerable” y lo vinculó con supuestos fraudes en Honduras, aunque en su nuevo comunicado la compañía mencionada negó cualquier señalamiento en ese sentido y reiteró que no existen pruebas ni investigaciones abiertas en su contra.

Grupo ASD ha reiterado que continuará defendiendo su reputación y proceder legal ante cualquier campaña de desinformación o afirmaciones tendenciosas que busquen afectar su imagen corporativa.