Exportaciones en Colombia de aguacate Hass crecieron 21,3 % en 2025 y Europa se consolidó como principal destino

- crédito ICA

El aguacate Hass se consolidó en 2025 como uno de los productos agrícolas más dinámicos del comercio exterior colombiano, al registrar un crecimiento sostenido en exportaciones y abrir nuevos espacios en mercados internacionales. De acuerdo con cifras de la Dian analizadas por BLU Radio, las ventas externas de esta fruta alcanzaron los 375 millones de dólares, lo que representó un incremento del 21,3 % frente a 2024 y confirmó su papel dentro del impulso reciente del sector agropecuario nacional.

El aumento no solo se reflejó en valor, sino también en volumen. Colombia pasó de exportar 138.315 toneladas en 2024 a 201.479 toneladas en 2025, lo que significó un crecimiento del 45,6 %, según el reporte citado por ese medio de comunicación. Este comportamiento permitió que el país volviera a superar la barrera de los 50.000 millones de dólares en exportaciones totales, cifra que no se alcanzaba desde hacía dos años.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, explicó que el desempeño del comercio exterior estuvo respaldado en gran medida por el comportamiento del agro. “El comportamiento de las exportaciones en 2025 fue relativamente positivo, pues logramos cruzar el umbral de los US$50.000 millones, cifra que no habíamos alcanzado en los últimos dos años. Sobre todo, es importante resaltar el crecimiento del sector agrícola, que fue del 33 %, que se explica por el buen comportamiento del café, las flores, el banano y el aguacate Hass”, dijo el dirigente gremial, citado por BLU Radio.

Desde el sector productor, Corpohass destacó que las exportaciones cerraron el año con cerca de 200.000 toneladas, superando la meta proyectada de 182.000 toneladas. Katheryn Mejía, presidenta del gremio, señaló que el crecimiento en volumen estuvo cerca del 45 % frente al año anterior y resaltó el impacto económico del cultivo en más de 17 departamentos y alrededor de 250 municipios del país, según declaraciones recogidas por ese medio de comunicación.

La dirigente también resaltó el papel del aguacate en el mercado interno y la necesidad de ampliar el conocimiento sobre sus propiedades. “Los colombianos somos grandes consumidores de aguacate, pero el aguacate tradicional, el criollo, el papelillo, y queremos que los colombianos también conozcan el delicioso sabor del aguacate y sobre todo esas propiedades nutricionales tan importantes que tiene”, afirmó Mejía, citada por ese medio de comunicación.

EFE/ Luis Eduardo Noriega A

En términos laborales, el crecimiento del sector ha tenido un impacto relevante. De acuerdo con cifras del gremio productor mencionadas por BLU Radio, el aguacate Hass genera aproximadamente 81.000 empleos formales y beneficia a cerca de 240.000 personas de manera directa e indirecta, convirtiéndose en una fuente importante de ingresos en zonas rurales. Entre los departamentos que lideran la producción se encuentran Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima y Valle del Cauca.

Antioquia encabezó ampliamente las exportaciones nacionales con el 47,3 % del total, al alcanzar 177,4 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 50,2 %. El Eje Cafetero también mostró resultados positivos: Risaralda exportó 96,2 millones de dólares con un incremento del 8,5 %, Caldas registró 19,9 millones con aumento del 10,7 %, y Quindío alcanzó 9,6 millones, creciendo 42,4 % frente al periodo anterior.

No todos los territorios tuvieron el mismo comportamiento. Valle del Cauca presentó una disminución del 13,7 %, ubicándose en 43,5 millones de dólares, mientras que Cundinamarca reportó una caída del 21,7 %, con exportaciones por 19,4 millones, según el balance divulgado por el medio citado.

En el mercado internacional, Europa se mantuvo como el principal destino del aguacate colombiano, concentrando poco más del 60 % del total exportado. Países Bajos continuó siendo el mayor comprador, con una participación del 35,8 %, equivalente a 134,2 millones de dólares y un crecimiento del 10,8 %. Sin embargo, otros mercados europeos mostraron incrementos más acelerados, como Alemania, que creció 39,5 %, España con 44,9 %, Francia con 26,4 % y el Reino Unido con 23,4 %.

Aguacate Hass. / EFE

Algunos países registraron retrocesos en sus compras. Bélgica presentó una caída del 15,4 %, mientras que Italia tuvo una disminución del 57,5 %, ubicándose por debajo del millón de dólares en importaciones, lo que refleja los cambios en la demanda dentro del mercado europeo.

Aunque Europa concentra la mayor participación, Estados Unidos se posiciona como un destino estratégico para el sector. Según Corpohass, citado por BLU Radio, el mercado estadounidense representa cerca del 30 % del volumen exportado y registra un consumo per cápita cercano a seis kilogramos por persona al año, lo que lo convierte en uno de los mayores consumidores mundiales de aguacate.