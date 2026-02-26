Colombia

Estos son los días en que dejará de llover en Colombia, según Max Henríquez: “Después de las tempestades, vuelve la calma”

Según explicó el meteorólogo, las zonas más afectadas por el frente frío en el país también notarán una considerable disminución de las precipitaciones

Durante el fin de semana
Durante el fin de semana predominaría el tiempo seco en todo el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Todo parece indicar que durante el último fin de semana del mes de febrero los colombianos podrán dejar su paraguas a un lado, según las más recientes interpretaciones meteorológicas de expertos.

De hecho, en la mañana del jueves 25 de febrero, el meteorólogo Max Henríquez reveló las más recientes imágenes satelitales que mostrarían una tregua en los niveles de lluvias para todo el territorio nacional.

Según indicó el experto, los próximos cuatro días serán de tiempo seco, aunque no descartó la posibilidad de que las precipitaciones regresen en la tarde del lunes 1 de marzo.

Despues de las tempestades, vuelve la calma. Tiempo seco y caliente en buena parte del país. La verdad es que las probabilidades de lluvia son muy bajas en Bogotá, desde hoy hasta el domingo. El lunes reaparecen las lluvias en la tarde (sic)”, señaló Henríquez.

Incluso, el meteorólogo colombiano aseguró que las zonas más afectadas del país por el frente frío también notarán una disminución importante en los próximos días.

“Tampoco se esperan lluvias en Córdoba y el resto del Caribe colombiano”, concluyó el experto.

La noticia sienta bien en el país, especialmente después de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) decretara en la noche del miércoles 25 de febrero la alerta roja por los elevados niveles del río Cauca, advirtiendo sobre un “riesgo inminente de inundaciones” en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia.

La autoridad solicitó “máxima atención” a la población ribereña y el acatamiento de las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, según informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

El meteorólogo aseguró que el
El meteorólogo aseguró que el último fin de semana de febrero no lloverá - crédito X

Debido a la saturación de humedad en los suelos provocada por las lluvias recientes, 133 municipios permanecen bajo alerta roja por la posible ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y elevada pendiente.

El Ideam identificó municipios como Abejorral, Apartadó, Barbosa, Turbo y Valdivia, entre otros en Antioquia, dentro de las áreas de mayor riesgo.

El instituto de meteorología agregó que en las últimas horas se observó intensa nubosidad acompañada de precipitaciones y tormentas eléctricas en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, así como los mayores acumulados de lluvia en el norte de Cesar, oriente y sur de Antioquia, Chocó, Santander, occidente de Cundinamarca, y otros sectores de Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá y Putumayo.

La entidad explicó que también se prevén nuevas lluvias para el Caribe −en particular en Magdalena, Bolívar y sur de Atlántico− y que en el Pacífico las precipitaciones podrían concentrarse en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

A comienzos de la semana, el instituto ya había anticipado la llegada de un frente frío que aumentaría las lluvias y la probabilidad de emergencias en amplias zonas del país.

Monitoreo de la llegada del
Monitoreo de la llegada del polvo del Sahara a Colombia, según el Ideam - crédito Ideam

Entretanto, el país también enfrenta el riesgo por la llegada en simultáneo de un frente frío y una masa de polvo del Sahara, fenómenos que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), podrían alterar la calidad del aire, reducir la visibilidad y modificar las precipitaciones durante los próximos días.

La trayectoria del polvo sahariano ha sido monitoreada por la Nasa y la Noaa, organismos que registraron un incremento en la concentración de material particulado sobre el territorio nacional.

Investigaciones internacionales destacan que estas partículas transportan nutrientes como hierro y fósforo, beneficiando la fertilidad de los ecosistemas tropicales, incluso en regiones como la Amazonía. Sin embargo, la presencia simultánea del frente frío genera condiciones atmosféricas inestables, con variaciones en la intensidad de los vientos y posibles cambios en el oleaje y las lluvias.

De acuerdo con el experto Diego Restrepo, de la Universidad de los Andes, la nube de partículas minerales originada en África “afecta la calidad del aire, pero también aporta nutrientes que fertilizan bosques y ecosistemas”.

La exposición a elevados niveles de polvo del Sahara puede provocar irritación ocular, congestión nasal, tos persistente y crisis respiratorias, siendo los pacientes con asma, enfermedades pulmonares crónicas, niños y adultos mayores los grupos más vulnerables.

