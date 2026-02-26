Encuesta Invamer: imagen de Gustavo Petro tuvo considerable repunte a seis meses del final de su Gobierno; este es el balance

El presidente Gustavo Petro aumentó en un 11,1% en su imagen favorable, según la encuesta de Invamer - crédito José Luis Magana/AP

Se conoció el miércoles 25 de febrero la más reciente encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, en la que, además de la intención de voto para las consultas interpartidistas que escogerán tres candidatos a la presidencia, y la primera y segunda vuelta presidencial, se conoció la imagen del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, al que le restan 163 días para el final del mandato constitucional, pues deberá dejar el cargo el 7 de agosto de 2026.

Según Invamer, Petro pasó del 38% que registraba en noviembre de 2025 al 49,1% en febrero, con lo que está próximo a llegar al 50% de apoyo a su administración; a diferencia del expresidente Iván Duque, que hace cuatro años apenas llegaba al 26% de respaldo y en la última medición de su gobierno llegó al 28%, en junio de 2022. Es decir, aumentó en un 11,1%, en balance favorable para el mandatario, que podría estar influenciado por medidas recientes.

Por su parte, en lo que respecta a la imagen negativa, Petro logró disminuirla del 57% al 46,1%, siendo este el mejor balance desde noviembre de 2022, cuando registró un 50% de apoyo a su gestión y un 43% de rechazo. Luego de esta medición, los índices positivos oscilaron entre el 34% y el 38%, y el margen negativo entre los 57% y 59%; por lo que desde el partido oficialista, el Pacto Histórico, empezaron a hacer énfasis en este favorable resultado para el gobernante.

Entre las medidas que tomó el presidente tras la última encuesta y que habrían podido influir en este repunte se destaca la reducción del precio de la gasolina y el aumento del 23,7% del salario mínimo, además de su sonoro encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dejó buenas sensaciones en la opinión pública. En contraste con sus recientes críticas a la legitimidad del sistema electoral colombiano y su frecuente choque con las altas cortes.

Y, ante la pregunta de si el país va por buen o mal camino, el 45% de los colombianos cree que se avanza por un sendero exitoso, cuando en noviembre era del 34,4%; en tanto que en la percepción negativa de la actualidad de Colombia, esta bajó del 59,8% al 48,6%. Otro índice que favorece a la presente administración, que entra en su recta final, aún con grandes desafíos por desarrollar y permeado por sonoros escándalos de corrupción, como el de la Ungrd.

“El presidente @petrogustavo, nuestro candidato @IvanCepedaCast y el @PactoCol lideran. Somos el proyecto político más importante del país. Seguimos redoblando esfuerzos en las calles para lograr el triunfo mayoritario el 8 de marzo y alcanzar la Presidencia en primera vuelta”, expresó la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, frente a esta encuesta, en la que Petro parece recuperar terreno, al margen de las mediciones pagas por el Ejecutivo.

Ficha técnica

La encuesta fue hecha por la firma Invamer S.A.S. por solicitud de Noticias Caracol y Blu Radio, con el objetivo de conocer la percepción de la población adulta en Colombia sobre temas como la aprobación presidencial, además de la intención de voto de cara a los comicios presidenciales. El estudio abarcó hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y regiones, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026.

El diseño muestral fue probabilístico por etapas, con un total de 3.800 encuestas aplicadas en 147 municipios, tanto capitales como no capitales, distribuidos en regiones como Caribe, Centro-Oriente, Eje Cafetero, Llano, Pacífico y Centro-Sur-Amazonía. Se utilizó un margen de error de 1,93% y un nivel de confianza del 95%, mientras que la selección de los encuestados se basó en procedimientos aleatorios y estratificados, de manera presencial en los hogares.

A su vez, el estudio se apoyó en un equipo multidisciplinario y empleó a 111 encuestadores. No se ofreció compensación a los que respondieron la encuesta y se revisó el 100% de los cuestionarios, con supervisión del 10% de ellos. Entre las figuras e instituciones consultadas figuran líderes políticos nacionales e internacionales, presidentes de otros países, así como entidades como la Iglesia Católica, el Congreso, la Corte Suprema, y las Fuerzas Militares.