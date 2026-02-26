Colombia

Empresarios de Ecuador y Colombia dieron la clave para que Petro y Noboa lleguen a acuerdos y eviten problemas económicos

Gremios reafirmaron su disposición a contribuir desde el ámbito técnico y productivo en la búsqueda de soluciones que beneficien a ambos países

Según las cifras del organismo,
Según las cifras del organismo, los países que más compraron fueron Estados Unidos, Ecuador, Perú, Panamá y México. EFE/Wu Hong/Archivo

El Comité Empresarial Ecuatoriano y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresaron preocupación por las medidas comerciales implementadas en la relación bilateral de Colombia y Ecuador. Ante la guerra arancelaria desatada por la falta de seguridad en la frontera, ambas organizaciones destacaron la importancia de mantener la seguridad en las zonas fronterizas y de proteger la estabilidad económica y la integración productiva como elementos clave para el bienestar de las poblaciones de Ecuador y Colombia.

Los empresarios señalaron que el aumento de medidas comerciales restrictivas afecta negativamente los flujos comerciales y la dinámica de sectores productivos, sin resolver los problemas de fondo. Advirtieron que “el incremento de aranceles podría tener consecuencias directas en el empleo, la inversión, el comercio y la actividad de las cadenas regionales de valor, además de impactar a consumidores y economías locales”.

Ante este escenario, las entidades empresariales hicieron un llamado a priorizar el diálogo técnico e institucional como vía para encauzar la coyuntura y evitar que se profundicen acciones que puedan debilitar una relación comercial histórica y estratégica. Ratificaron que “la cooperación y la coordinación binacional son fundamentales para enfrentar desafíos comunes y preservar la estabilidad regional”.

Empresarios de Ecuador y Colombia
Empresarios de Ecuador y Colombia hicieron llamado al diálogo entre los Gobiernos de cada país - crédito Andi

Noticia en desarrollo...

