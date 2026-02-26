El Peñol y Guatapé, la costa al interior del país que se desaprovecha por la falta de inversión

Para los locales, la falta de inversión en hotelería y zonas de fiesta les quita la oportunidad de tener mejores ventas - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

En los últimos años, Antioquia se ha consolidado como una de las regiones de Colombia que recibe más turistas (locales y extranjeros) en el año, con más de un millón de visitantes en todo el departamento.

Aproximadamente, el 38% del flujo de turismo lo reciben Guatapé y El Peñol, siendo la piedra y el embalse que comparten nombre con el segundo municipio mencionado los atractivos más llamativos de la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, no todo es color de rosa en la zona, puesto que en un recorrido que realizó Infobae Colombia por la región, las críticas contra las alcaldías municipales de ambos lugares fueron los temas más mencionados por los locales.

Los empresarios afirman que la ausencia de una estrategia conjunta y mejoras en los servicios ha mermado las oportunidades de empleo y dificulta el aprovechamiento pleno de los visitantes en la región - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae Colombia

Por ejemplo, entre las quejas más recurrentes está que los ciudadanos consideran que la inversión con respecto a las vías no ha permitido que la región se consolide como un espacio vacacional de tiempo prolongado, sino que la mayoría de visitantes se retiran de los municipios con apenas algunas horas de recorrido por la zona.

“No hay vías para ingresar y salir rápido, eso hace que no podamos tener fiesta hasta tarde y los turistas prefieren devolverse a Medellín”, mencionó Alfredo Moreno, trabajador de uno de los establecimientos del puerto de Guatapé.

En esa zona hay diferentes comercios, en los que se alquilan embarcaciones, se venden platos típicos de la región y hasta se ofrece una experiencia de rumba con sol, puesto que sobre las ocho o nueve de la noche los establecimientos deben estar cerrados.

“No hay fiesta, tenemos el potencial, pero no podemos hacer más. En el malecón pagamos arriendos de millones y no podemos abrir temprano, ni cerrar tarde; pagamos por menos de 12 horas de servicio”, denunció el local.

Así se ve una de las plazas principales de Guatapé antes de las 11:00 a. m. - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

El horario de apertura de los comercios es un problema para los demás emprendedores del centro de Guatapé, que argumentan que, al no tener visitantes que se hospeden en la zona, deben esperar hasta después de las 11:00 a. m., que es el horario en el que comienzan a llegar los buses desde Medellín.

“Son pocos los que se quedan; la gente piensa que no se puede quedar, que es caro, entonces se van a Medellín. Los que llegan al otro día, ya es sobre el mediodía. Por ejemplo, los restaurantes pierden el turno del desayuno siempre”, argumentó Esmeralda Rodríguez antes de abrir su negocio de ropa sobre el mediodía.

A pesar de que la mayoría de los 30.000 habitantes (de los dos municipios en conjunto) vive del turismo, consideran que la poca inversión ha provocado que se desaproveche el potencial que tienen Guatapé y El Peñol.

“Antes de las once las plazas y las calles están solas; después de las diez de la noche pasa lo mismo. Si tenemos turistas que se queden, tenemos más posibilidad de generar empleo; se van a necesitar más turnos que cubrir”, indicó Rodríguez, que aseguró que las alcaldías municipales se han enfocado en pelear entre ellas en lugar de generar una alianza regional con otros municipios.

Más del 30% del turismo que recibe Antioquia es de visitantes que llegan a Guatapé o El Peñol - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

Los locales resaltaron que es habitual que la Piedra del Peñol y el embalse generen cifras positivas en cuanto a venta de recorridos y compras de recordatorios, pero esto no se registra de la misma forma en otros lugares, puesto que al tratarse de visitas de menos de ocho horas, los turistas no logran conocer por completo el lugar.

“La gente viene corriendo; si sube la piedra, no va al embalse; si hace las dos cosas, ya no pasan por los comercios. Muchos se van sin conocer atractivos secretos. Acá se hace todo tipo de pesca, hay sitios religiosos llamativos con historias, hay comercios que ofrecen experiencias, pero como vienen de afán, pues no los visitan”.

Las comunidades de ambos municipios señalan que la escasa gestión en infraestructura y horarios comerciales limita el desarrollo turístico y económico, dificultando que los viajeros prolonguen su estancia y conozcan más atractivos de la zona - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae