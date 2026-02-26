Colombia

Duro agarrón entre Paloma Valencia y ‘Timochenko’ por presunta persecución política contra Iván Cepeda: “No repita los errores de su abuelo”

Mientras que el exlíder guerrillero rechazó los ataques contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, la aspirante del Centro Democrático indicó que su pronunciamiento evidenciaría una supuesta conexión entre el progresista y el extinto grupo armado

- crédito John Paz y
- crédito John Paz y Catalina Olaya/Colprensa

El senador y actual candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció que está siendo víctima de una supuesta persecución política por parte de sectores de oposición, entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y varios dirigentes del partido Centro Democrático, a quienes los acuso de presentar denuncias sin fundamento.

En su denuncia, el aspirante presidencial del progresismo colombiano reiteró que el exmandatario ha utilizado frases que aparentemente lo vincularían con grupos armados ilegales como la extinta guerrilla de las Farc.

La denuncia de Cepeda ha generado diferentes reacciones en los diferentes sectores del país, entre quienes respaldan al candidato presidencial y aquellos que lo cuestionan.

Uno de ellos fue Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su etapa como máximo comandante de las antiguas Farc, se solidarizó con el político colombiano, y manifestó su desconocimiento frente a una posible vinculación de Cepeda con el extinto grupo armado.

“Rechazo la persecución contra el Senador Iván Cepeda desarrollada por el uribismo y sus aparatos de propaganda. Cepeda nunca tuvo relación con las extintas FARC-EP y ha sido un luchador incansable por la paz de Colombia”, escribió el exlider guerrillero en su cuenta de X.

El pronunciamiento de Londoño también incluyó una crítica hacia sectores de derecha: “La ultraderecha hace aguas y desata campañas de odio”, añadió.

No obstante, las declaraciones del presidente del partido Comunes (movimiento derivado de la firma del Acuerdo de Paz de 2016) también generó críticas en los políticos del país. Ese fue el caso de Paloma Valencia, senadora y también aspirante presidencial del Centro Democrático, en el que manifestó que la postura de ‘Timochenko’ reflejaría como una evidencia a las denuncias que enfrenta Iván Cepeda sobre sus vinculos con el extinto grupo armado.

La senadora escribió: “Esta defensa prueba la acusación”, citando una publicación anterior del exlíder guerrillero. A lo que hace referencia Valencia es a las menciones de Iván Cepeda en los computadores decomisados al exjefe guerrillero “Raúl Reyes”, abatido en 2008 en Ecuador.

Al respecto, Rodrigo Londoño instó a la candidata presidencial a no sumarse a las campañas de odio en el debate público y advirtió sobre los riesgos de repetir los episodios violentos que han marcado la historia de Colombia.

Incluso, hizo referencia a la situación que, según Londoño, el país atravesó bajo el mandato de Guillermo León Valencia, expresidente de Colombia y abuelo de la senadora del Centro Democrático.

“Senadora, por favor, no haga eco a las campañas de odio. No repita los errores que sembraron la violencia en el país y de los que su señor abuelo, Guillermo León, fue tristemente responsable. Colombia merece vivir en paz. Construyamos una cultura política para la no violencia”, concluyó.

