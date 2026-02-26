David Luna estalló contra Roy Barreras al calificarlo como el “camaleón” de la política: “El primer ‘therian’ de Colombia”

Luna lo calificó de “camaleón”, al señalar que Barreras ahora trata de posicionarse de centro después de ser cercano al gobierno de izquierda - crédito @lunadavid/X

David Luna, exsenador y actual candidato presidencial por la Gran Consulta por Colombia, arremetió contra Roy Barreras, uno de los políticos más conocidos de la izquierda colombiana actual, al que calificó de “camaleón” en la política. Estas palabras se produjeron a través de un video publicado en la cuenta de X del líder de centro-derecha, en el que mostró su descontento por las posturas de su contrincante en relación a la situación de la salud en Colombia.

El exsenador se refirió al cambio de postura que Barreras muestra frente al Gobierno de Gustavo Petro, pues en su video, Luna señaló: “Oiga, miren este trino que acabo de encontrar: ‘No hay disculpa que valga. Están muriendo niños y ancianos por falta de atención. Los servicios de urgencia están abarrotados. Hay una crisis evidente del sector salud y van a seguir muriendo personas. El Gobierno debe actuar ya’. Yo no lo sigo leyendo, porque, ¿adivinen quién lo escribe? Roy Barreras, el primer Terian de Colombia. Camaleón, camaleónico".

“Hombre, no nos quedan tan pendejos. Ahora Roy viene de la izquierda petrista a tratar de posar de centro. Viene cambiando de color lentamente. ¡Ya te pillamos, camaleón!”, concluyó el excongresista en su crítica directa al exembajador de Colombia en Reino Unido en el Gobierno de Gustavo Petro.

David Luna acusó a Roy Barreras de ser un “camaleón” que se adapta a las circunstancias y no tiene principios firmes - crédito @lunadavid - @RoyBarreras/X

Luna hizo especial énfasis en lo que él considera un cambio de actitud de Barreras respecto a su relación con el Gobierno, puesto que hasta hace poco se consideraba cercano a la administración de Petro; ahora lanza críticas al Ejecutivo por la crisis en el sector salud del país.

Para Luna, este giro en las declaraciones de Barreras resulta sospechoso, lo que le llevó a calificarlo como un “camaleón” político, un término que implica una adaptación conveniente de posturas según el contexto, pero que a menudo es visto como un acto de oportunismo.

Y es que la crítica de Barreras surgió en medio de la creciente oposición al manejo del sistema de salud en Colombia, especialmente por las muertes debido a la falta de medicamentos, las EPS intervenidas y el caos en la solicitud de citas médicas; sin embargo, el mismo Gobierno que él apoyó ahora es blanco de sus críticas.

Este comportamiento no es nuevo, ya que Roy Barreras respaldó a distintos gobiernos, adaptándose según sus propios intereses, de acuerdo con los señalamientos que constantemente recibe.

David Luna no dejó pasar el ataque de Roy Barreras a la administración Petro - crédito Colprensa

Además, en su ataque a su oponente en las urnas, Luna usó un término algo peculiar. Se refirió a Barreras como un therian, al hacer alusión a un fenómeno contemporáneo que ganó relevancia, y es que algunas personas se identifican como animales no humanos a nivel emocional, espiritual o psicológico.

La crisis de salud en Colombia desató la polémica opinión de Roy Barreras

El fallecimiento de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que murió en un dispensario mientras buscaba medicamentos para su hijo con discapacidad, provocó una nueva ola de críticas al sistema de salud en Colombia.

Por lo que el candidato presidencial Roy Barreras, a través de su cuenta en X, denunció la gravedad de la situación, afirmando: “No hay disculpa que valga, están muriendo niños y ancianos por falta de atención” —como lo leyó David Luna en su crítica—.

La muerte de Cecilia Quintero desató nuevas críticas al sistema de salud en Colombia, lo que llevó a Roy Barreras a hacer un llamado a la acción - crédito @RoyBarreras/X

Barreras, que mantiene cercanía con el Gobierno nacional, destacó la urgencia de tomar medidas inmediatas para resolver la crisis en los hospitales, al mencionar que no se puede esperar hasta el 7 de agosto para garantizar el acceso a medicamentos y atención médica. Enfatizó que la crisis no solo es económica, sino vital, y urgió a las autoridades a pagar a clínicas y hospitales para que no se nieguen servicios esenciales.

Este incidente reflejó los problemas que enfrentan miles de colombianos a diario: escasez de medicamentos y barreras para acceder a la atención médica. El candidato resaltó la necesidad de soluciones inmediatas, más allá de reformas a largo plazo, ante la saturación de los centros de salud y la constante demora en la autorización de tratamientos.