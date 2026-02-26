Candidatos de Salvación Nacional denuncian presunto plan del Frente 33 para asesinarlos antes de las elecciones

Los candidatos al Senado aseguraron que la información de inteligencia advierte sobre un plan para impedir que lleguen con vida al 8 de marzo. - crédito Europa Press/Sebastián Marmolejo y X

Cuatro candidatos al Senado por el movimiento Salvación Nacional denunciaron que tuvieron acceso a información detallada sobre una presunta amenaza en su contra atribuida al frente 33 de las disidencias de las Farc. Según indicaron, la alerta advierte sobre un plan para asesinarlos antes de la jornada electoral prevista para el próximo 8 de marzo.

Los aspirantes que hicieron pública la denuncia son el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, el mayor (r) Germán Rodríguez, el exsenador Carlos Felipe Mejía y el abogado Alejandro Bermeo, todos candidatos al Senado por Salvación Nacional.

La información de inteligencia fue conocida por Semana y contiene apartes de una comunicación en la que se mencionan directamente los nombres de los candidatos. En uno de los fragmentos se escucha: “Cinco seis cuatro, orden completa, siete uno, objetivos militares, todo listo de lo que (…) están con el man Abelardo, orden completa para cinco cuatro Wilson Ruiz Orejuela; este man es uno de los principales, Felipe Mejía (…) Germán Rodríguez (…) y Bermeo son los principales”.

En la misma comunicación, según lo revelado, se hace referencia a que la instrucción es que “esta semana no lleguen ni a votar” y se agrega: “Es claro que hay que bajarlos como sea”.

Las amenazas, según lo denunciado, provendrían del frente 33 y mencionarían directamente a los cuatro aspirantes. - crédito Europa Press/Sebastián Marmolejo

Solicitud de investigación y refuerzo de seguridad

Tras conocer el contenido de la alerta, el exministro Wilson Ruiz informó que solicitó formalmente ante la Fiscalía General de la Nación la apertura de una investigación penal con el fin de identificar y judicializar a los responsables.

Desde su campaña señalaron que también requirió que se oficie a la Policía Nacional de Colombia y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se evalúe y refuerce de manera urgente su esquema de seguridad.

El exministro hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que se adopten medidas que garanticen su seguridad como líder opositor y le permitan ejercer su actividad política en el marco de las elecciones.

“En una democracia, la intimidación armada no puede reemplazar el debate de ideas. La violencia jamás puede ser instrumento para silenciar posiciones firmes frente al terrorismo y la criminalidad”, indicaron desde su campaña.

Ruiz también afirmó que buscará llegar al Senado para legislar bajo los principios de “justicia con legalidad y justicia sin impunidad”, y reiteró su oposición a mecanismos que impliquen concesiones indebidas a estructuras criminales o el levantamiento indiscriminado de órdenes de captura.

El mayor (r) aseguró que fuentes de inteligencia humana y técnica le confirmaron la planeación de una actividad sicarial contra él y otros tres candidatos al Senado, por lo que pidió a las autoridades reforzar de inmediato su esquema de seguridad. - crédito @ germanrodriguezlaverdad/Instagram

Denuncia pública de Germán Rodríguez

Por su parte, el mayor (r) Germán Rodríguez aseguró que la información sobre la presunta amenaza surgió de fuentes de inteligencia humana y técnica que le confirmaron la planeación de una “actividad sicarial” contra los cuatro candidatos.

En un video difundido en sus redes sociales, Rodríguez manifestó: “Fuentes de inteligencia humana y técnica me confirman el planeamiento de una actividad sicarial contra los candidatos de Salvación Nacional: Carlos Felipe Mejía, Wilson Ruiz, Alejandro Bermeo y el mío, Germán Rodríguez. Mi fuente, con la que he trabajado durante varios años, incluso cuando estaba en servicio activo, me informa que estas amenazas provienen de alias Calarcá, y que la intención es que no lleguemos con vida ni siquiera al 8 de marzo, día de las elecciones al Congreso”.

En el mismo mensaje, solicitó apoyo institucional: “Solicitó a los entes de control, a la Policía, a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección, que no nos dejen solos, que no nos dejen abandonados. En mi caso, son varias las amenazas que se encuentran en la Fiscalía. (…) La vida de estos cuatro candidatos al Senado está en riesgo”.

Los aspirantes pidieron a la Fiscalía y a la UNP adoptar medidas urgentes para garantizar su integridad. - crédito UNP

Rodríguez añadió que, según la información recibida, estas amenazas se suman a intimidaciones que ha recibido el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento público detallado sobre el contenido de la información de inteligencia mencionada por los candidatos. Entretanto, los aspirantes insistieron en la necesidad de que se adopten medidas inmediatas de protección para garantizar su integridad y el ejercicio de sus derechos políticos en el proceso electoral.