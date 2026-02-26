Benedetti lanzó sablazo a Lina María Garrido; publicó una foto suya con un exgobernador condenado por corrupción: “Bandida”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la representante a la Cámara Lina María Garrido fue criada por Jesús Hernando Garrido, que fue destituido en 2018 - crédito Colprensa - Presidencia

Nuevamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso los vínculos de la representante Lina María Garrido, que aspira al Congreso, para cuestionar su transparencia y la de las personas que la rodean. En su cuenta de X, compartió una fotografía de la legisladora en la que aparece acompañada de José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador del departamento de Arauca.

De acuerdo con el jefe de la cartera, este lazo enciende las alarmas porque Castillo Cisneros fue condenado por corrupción. Además, advirtió sobre irregularidades que también salpicaron al padre de la congresista, Jesús Hernando Garrido Boscán, que fue secretario de Educación de Arauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Lina Garrido, bandida. Fue criada por Jesús Hernando Garrido, destituido de la Gobernación de Arauca por conductas irregulares. Y Facundo Castillo, exgobernador de Arauca CONDENADO Y PRESO POR CORRUPTO, es su dueño político (sic)”, señaló el ministro del Interior en la red social.

El ministro Armando Benedetti compartió foto de Lina María Garrido con José Facundo Castillo - crédito @AABenedetti/X

La condena de José Facundo Castillo

En efecto, Castillo Cisneros fue condenado a 12 años, dos meses y un día de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo. La decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se basó en irregularidades identificadas en la contratación de mobiliario escolar, insumos agropecuarios y material pedagógico; el proceso contractual se llevó a cabo durante su primer periodo como gobernador en Arauca (2012-2015).

“Para la Sala no hay duda de que con su conducta el acusado violó los principios de la contratación tutelados por el bien jurídico de la administración pública, al no controlar el irregular proceso de contratación y pasar por alto una serie significativa —no solo por su número, sino por su trascendencia— de requisitos necesarios para su implementación, incumpliendo así las normas de contratación que, por su naturaleza, le era imperioso respetar”, detalló la Corte en la sentencia de primera instancia, proferida el 12 de mayo de 2025.

En ese proceso penal, el exgobernador fue absuelto del delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, imputado en concurso homogéneo y sucesivo.

Jesús Hernando Garrido, inhabilitado

Por otro lado, en 2018, Jesús Hernando Garrido Boscán, papá de la legisladora, fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Así quedó evidenciado en el Decreto 529 de 2018 de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Arauca.

En el documento se indica que el licenciado, que era directivo docente-coordinador de la planta global de Arauca, fue investigado fiscalmente por la Contraloría General de la República y que el organismo lo halló fiscalmente responsable en fallos de primera y segunda instancia.

Indica, además, que el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 establece que toda persona que haya sido declarada fiscalmente responsable queda inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años. En consecuencia, establece que “el licenciado JESÚS HERNANDO GARRIDO BOSCÁN se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, razón por la cual no puede seguir desempeñándose como directivo docente-coordinador de la planta global del departamento de Arauca”.

Por eso, la entidad decretó el retiro del servicio activo a Garrido Boscán y su exclusión del Escalafón Nacional Docente. Adicionalmente, declaró la vacante del cargo que ocupaba el licenciado. El entonces gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, y la entonces secretaria de Educación del departamento, Nelcy Orely Rojas Mojica, firmaron el decreto el 26 de julio de 2018.

El 21 de febrero de 2026, Benedetti compartió el video de una candidata a la Cámara en el que expuso esos vínculos de Lina María Garrido, advirtiendo que por esos lazos fue abucheada por la ciudadanía de Santander. La congresista respondió con una advertencia:

“@AABenedetti acaba de cometer un grave error. Lo lamentará. Pensé que era más inteligente, pero veo que se le está pegando lo bruto de la Izquierda. Respuesta en producción…”, precisó.

La congresista Lina María Garrido respondió a señalamientos del ministro Armando Benedetti - crédito @linamariagarri1/X