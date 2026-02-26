Colombia

Así es como muchos colombianos pagan más de lo necesario cada mes por no tener claros algunos detalles del impuesto del 4x1.000

La falta de interoperabilidad entre bancos, sumada a obstáculos técnicos y normativos, recorta la flexibilidad para trasladar recursos y obstaculiza el acceso a mejores condiciones financieras

Guardar
El impuesto del 4x1.000 se
El impuesto del 4x1.000 se aplica en Colombia desde finales de la década de los 90 - crédito Juan Páez/Colprensa

El 4x1.000, conocido también como Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), es un impuesto nacional que se cobra en operaciones de retiro, traslado o pago desde cuentas bancarias en Colombia. La retención se aplica solo a las transacciones de salida de dinero y es gestionada por las entidades financieras, que recaudan estos fondos para el Estado.

Dicho impuesto se descuenta en forma automática cada vez que el usuario hace una transacción relevante desde cualquier cuenta bancaria, ya sea de ahorro, corriente o digital. Por cada $1.000 movilizados, el usuario debe pagar un recargo de $4, lo que afecta así el saldo disponible en cada movimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mismo tiene un marco legal que contempla exenciones específicas. Cada persona puede marcar una sola cuenta de ahorros —o una de bajo monto— como exenta del impuesto, siempre que los movimientos mensuales no superen 350 unidades de valor tributaria (UVT), equivalentes a $18,3 millones para 2025.

El 4x1.000 es un impuesto
El 4x1.000 es un impuesto en Colombia que se cobra automáticamente al hacer retiros, transferencias o pagos bancarios - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Para cuentas digitales como Nequi o Daviplata, el tope de exención es inferior: 65 UVT, es decir, aproximadamente $3,4 millones al mes. En el caso de los pensionados, la normativa permite marcar hasta tres cuentas como exentas, manteniendo el requisito de no exceder el límite autorizado en el conjunto de movimientos mensuales. No se aplica el GMF en transferencias entre cuentas propias del mismo titular dentro de una misma entidad financiera, puntualiza Bancolombia.

Si se sobrepasan los topes mencionados, la entidad financiera comienza de inmediato a cobrar el impuesto sobre el monto que exceda el límite. La dinámica provoca que numerosos usuarios paguen el gravamen sin percatarse, ya sea por desconocimiento de los límites, por distribuir fondos entre varias cuentas o por realizar movimientos acumulativos que rebasan la exención mensual.

Obstáculos a la aplicación de las exenciones

El proceso de exención enfrenta limitaciones técnicas y estructurales. El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco recordó a La República que el 4x1.000 grava el movimiento financiero entre productos financieros”. Puntualizó el experto que la normativa expedida en 2022 establece que el monto exento, aproximadamente $18,3 millones mensuales, debería aplicarse al total de las cuentas de un mismo titular, aun si están repartidas en diversas entidades financieras.

Los movimientos en Nequi o
Los movimientos en Nequi o DaviPlata tienen topes para estar exentos del 4x1.000 - crédito Nequi

Sin embargo, advirtió que en la práctica esto no sucede. “Los bancos no tienen por qué tener interoperabilidad entre las cuentas del banco A con el banco B, porque existe la reserva bancaria”, afirmó al medio. Ello implica que una entidad no puede acceder a los movimientos que una persona hace en otras instituciones, lo que imposibilita aplicar la exención de manera global.

Según él, este obstáculo limita la exención a la única cuenta marcada por el usuario, situación que contradice el sentido original de la norma y termina con un impacto negativo a los clientes. De esta manera, dijo que muchos terminan pagando el tributo al mover dinero entre sus propias cuentas en distintas entidades.

Consecuencias para los usuarios y sugerencias de expertos

Por supuesto, el funcionamiento del 4x1.000 afecta las estrategias de los colombianos en la gestión y distribución de su dinero. El jefe economista del Banco de Occidente, David Cubides, también dijo a La República que “termina siendo más conveniente tener esos movimientos dentro de la misma entidad y dentro de las cuentas de la misma entidad, para que no se refleje un cobro adicional en el caso de sobrepasar de nuevo el umbral”.

Cubides también advirtió que la falta de interoperabilidad restringe a los usuarios la posibilidad de mover sus recursos entre diferentes entidades, lo que limita la competencia y la libertad para aprovechar mejores tarifas, costos o tasas que puedan ofrecer distintas instituciones financieras.

Cuando se superan los límites
Cuando se superan los límites establecidos para el 4x.1000, la entidad financiera aplica de forma inmediata el impuesto correspondiente al monto que excede ese tope - crédito Luisa González/Reuters

Cómo marcar una cuenta como exenta del 4x1.000

El procedimiento para solicitar la exención depende del tipo de cuenta y de la situación del usuario. Solo pueden eximirse cuentas de ahorros; las cuentas corrientes no están habilitadas para este beneficio. Salvo en el caso de los pensionados, cuyo marco permite hasta tres cuentas exentas, cada titular únicamente puede marcar una cuenta de ahorros para evitar la retención del tributo.

El método para gestionar el trámite varía de una entidad financiera a otra. Es fundamental revisar los canales disponibles en cada banco: en algunos casos, el titular puede completar el proceso por sí mismo; en otros, es necesario contactar a la institución directamente para hacer la solicitud.

Se aconseja leer con atención las instrucciones específicas de la entidad y confirmar si el proceso puede realizarse en línea o requiere trato personal.

Temas Relacionados

Impuesto 4x1000Bancos ColombiaImpuestosColombianosPagos Entre BancosExención 4x1.000Colombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Jhon Arias brilló ante Fluminense y recibió elogios del técnico de Palmeiras: “Aporta calidad”

El extremo colombiano comienza a ganarse la confianza del cuerpo técnico y la afición del Verdao, mostrando su versatilidad y aportando soluciones en el ataque

Jhon Arias brilló ante Fluminense

Un desfile planetario dejará un atardecer inolvidable en Colombia: estas son las recomendaciones para disfrutarlo

El fenómeno astronómico permitirá a los observadores en el país contemplar una concentración poco habitual de cuerpos celestes

Un desfile planetario dejará un

Ministerio de Defensa activó la búsqueda por la desaparición de candidatos: “Colombia no retrocederá ante la criminalidad”

Pedro Sánchez aseguró que se encuentran en contacto con las autoridades locales y la fuerza pública para esclarecer las desapariciones de los candidatos y hacer justicia

Ministerio de Defensa activó la

Impuesto del Gobierno Petro genera dudas por la forma en la que manejarán el dinero: “Puede abrir la puerta a la corrupción”

Expertos expresaron preocupación por la efectividad de los controles institucionales y advirtieron sobre los riesgos en la supervisión del uso de fondos estatales durante la emergencia económica

Impuesto del Gobierno Petro genera

Funcionaria del Inpec fue capturada durante evento político de Álvaro Uribe en el Tolima: esto se sabe

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia se alejaron del accionar que protagonizó la dragoneante

Funcionaria del Inpec fue capturada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En medio de la violencia

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Don Tetto formará parte del

Don Tetto formará parte del cartel de Warped Tour 2026 junto a otras leyendas del punk rock

A la ‘influencer’ Karina García le recodaron su pasado con Altafulla y así reaccioní: “Caí por boba”

Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio: “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”

Cristina Hurtado reveló cómo ha mantenido intacto el amor por José Narváez desde que lo conoció en ‘Protagonistas de novela’: “Vamos a cumplir 23″

Nicolás Arrieta reveló qué busca Lina Tejeiro de una pareja: “La voy a vender”

Deportes

Jhon Arias brilló ante Fluminense

Jhon Arias brilló ante Fluminense y recibió elogios del técnico de Palmeiras: “Aporta calidad”

Nueva Zelanda apuesta por la Copa Mundial 2026: busca replicar el éxito del rugby en el fútbol y superar su historial en la FIFA

Santa Fe reclamó ante la FCF: Eduardo Méndez, presidente del equipo, ironizó sobre el árbitro y pidió que lo postulen para la final del Mundial 2026

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

César Haydar se arriesga a una sanción de la Dimayor por fingir falta en partido Santa Fe vs. Nacional: hay precedente