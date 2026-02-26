Así es como muchos colombianos pagan más de lo necesario cada mes por no tener claros algunos detalles del impuesto del 4x1.000

El impuesto del 4x1.000 se aplica en Colombia desde finales de la década de los 90 - crédito Juan Páez/Colprensa

El 4x1.000, conocido también como Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), es un impuesto nacional que se cobra en operaciones de retiro, traslado o pago desde cuentas bancarias en Colombia. La retención se aplica solo a las transacciones de salida de dinero y es gestionada por las entidades financieras, que recaudan estos fondos para el Estado.

Dicho impuesto se descuenta en forma automática cada vez que el usuario hace una transacción relevante desde cualquier cuenta bancaria, ya sea de ahorro, corriente o digital. Por cada $1.000 movilizados, el usuario debe pagar un recargo de $4, lo que afecta así el saldo disponible en cada movimiento.

El mismo tiene un marco legal que contempla exenciones específicas. Cada persona puede marcar una sola cuenta de ahorros —o una de bajo monto— como exenta del impuesto, siempre que los movimientos mensuales no superen 350 unidades de valor tributaria (UVT), equivalentes a $18,3 millones para 2025.

Para cuentas digitales como Nequi o Daviplata, el tope de exención es inferior: 65 UVT, es decir, aproximadamente $3,4 millones al mes. En el caso de los pensionados, la normativa permite marcar hasta tres cuentas como exentas, manteniendo el requisito de no exceder el límite autorizado en el conjunto de movimientos mensuales. No se aplica el GMF en transferencias entre cuentas propias del mismo titular dentro de una misma entidad financiera, puntualiza Bancolombia.

Si se sobrepasan los topes mencionados, la entidad financiera comienza de inmediato a cobrar el impuesto sobre el monto que exceda el límite. La dinámica provoca que numerosos usuarios paguen el gravamen sin percatarse, ya sea por desconocimiento de los límites, por distribuir fondos entre varias cuentas o por realizar movimientos acumulativos que rebasan la exención mensual.

Obstáculos a la aplicación de las exenciones

El proceso de exención enfrenta limitaciones técnicas y estructurales. El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco recordó a La República que el 4x1.000 grava el movimiento financiero entre productos financieros”. Puntualizó el experto que la normativa expedida en 2022 establece que el monto exento, aproximadamente $18,3 millones mensuales, debería aplicarse al total de las cuentas de un mismo titular, aun si están repartidas en diversas entidades financieras.

Sin embargo, advirtió que en la práctica esto no sucede. “Los bancos no tienen por qué tener interoperabilidad entre las cuentas del banco A con el banco B, porque existe la reserva bancaria”, afirmó al medio. Ello implica que una entidad no puede acceder a los movimientos que una persona hace en otras instituciones, lo que imposibilita aplicar la exención de manera global.

Según él, este obstáculo limita la exención a la única cuenta marcada por el usuario, situación que contradice el sentido original de la norma y termina con un impacto negativo a los clientes. De esta manera, dijo que muchos terminan pagando el tributo al mover dinero entre sus propias cuentas en distintas entidades.

Consecuencias para los usuarios y sugerencias de expertos

Por supuesto, el funcionamiento del 4x1.000 afecta las estrategias de los colombianos en la gestión y distribución de su dinero. El jefe economista del Banco de Occidente, David Cubides, también dijo a La República que “termina siendo más conveniente tener esos movimientos dentro de la misma entidad y dentro de las cuentas de la misma entidad, para que no se refleje un cobro adicional en el caso de sobrepasar de nuevo el umbral”.

Cubides también advirtió que la falta de interoperabilidad restringe a los usuarios la posibilidad de mover sus recursos entre diferentes entidades, lo que limita la competencia y la libertad para aprovechar mejores tarifas, costos o tasas que puedan ofrecer distintas instituciones financieras.

Cómo marcar una cuenta como exenta del 4x1.000

El procedimiento para solicitar la exención depende del tipo de cuenta y de la situación del usuario. Solo pueden eximirse cuentas de ahorros; las cuentas corrientes no están habilitadas para este beneficio. Salvo en el caso de los pensionados, cuyo marco permite hasta tres cuentas exentas, cada titular únicamente puede marcar una cuenta de ahorros para evitar la retención del tributo.

El método para gestionar el trámite varía de una entidad financiera a otra. Es fundamental revisar los canales disponibles en cada banco: en algunos casos, el titular puede completar el proceso por sí mismo; en otros, es necesario contactar a la institución directamente para hacer la solicitud.

Se aconseja leer con atención las instrucciones específicas de la entidad y confirmar si el proceso puede realizarse en línea o requiere trato personal.