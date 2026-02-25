Colombia

Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados y uno más está desaparecido

Un equipo especial de investigación trabaja para esclarecer las circunstancias en que fueron localizados los cadáveres

Tres hombres que habían desaparecido en Sucre durante el viernes 20 de febrero de 2026 fueron hallados sin vida entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero. Dos de las víctimas eran hermanos y el tercero su cuñado, lo que generó preocupación entre la comunidad sobre las motivaciones que llevaron a los criminales a atacar a estas personas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente y mantiene a los equipos de investigación trabajando para localizar a la cuarta persona desaparecida e identificar a los responsables, según informó el medio Impacto News.

Asimismo, se informó que los cadáveres encontrados pertenecían a cobradiarios muy reconocidos en la región. Los cuerpos de Camilo Andrés Villegas Ramírez, Jhonatan Villegas Ramírez y David Esteban Bohórquez Franco fueron hallados en distintos puntos de Sucre y Córdoba durante el domingo y el lunes, todos con signos de violencia.

El cuarto cobradiario, identificado como Jesús David Anaya Guevara, continúa desaparecido, mientras la incertidumbre afecta a sus allegados y comunidades del departamento.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los cuatro hombres se dedicaban al cobro diario y el viernes salieron hacia el municipio de Tuchín, Córdoba, para cumplir una supuesta cita. Esa fue la última vez que los vieron juntos, pues sus familiares no volvieron a saber de ellos.

El hallazgo del primer cuerpo se produjo el domingo 22 de febrero a las 6:10 a. m. en la vía que conecta a Sincelejo con Sampués. Los investigadores determinaron que se trataba de Camilo Andrés Villegas Ramírez, que presentaba una herida de arma cortopunzante en el abdomen y señales de asfixia en el cuello. Ese dato aportó un indicio inicial sobre la violencia a la que fueron sometidos.

Pocas horas después se reportó el segundo hallazgo: el cadáver de David Esteban Bohórquez Franco fue encontrado en la carretera entre el corregimiento de Guaimí y el municipio de San Antonio de Palmito.

Luego, en la vereda de San Andrés de Sotavento, Córdoba, se ubicó el cuerpo de Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Según el informe policial consignado por Impacto News, este último presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego.

Ante la gravedad de los hechos y la desaparición de Jesús David Anaya Guevara, se dispuso un despliegue institucional coordinado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y unidades especializadas, incluyendo Sijín, Inteligencia y Gaula.

El comando policial del departamento de Sucre comunicó que se busca reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos para dar con los responsables del múltiple homicidio.

La comunidad está en alerta tras la desaparición de los cobradiarios

La preocupación se extendió por la región después del primer hallazgo, lo que se intensificó con la confirmación de los otros dos fallecimientos. El caso mantiene en estado de vigilancia a las autoridades y en zozobra a los habitantes de Sincelejo y municipios cercanos.

Más tarde, se confirmó el despliegue del Mecanismo de Búsqueda Urgente que intenta ubicar a Jesús David Anaya Guevara, el único que permanece desaparecido. La Policía de Sucre enfatizó que “Se activaron de inmediato los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”.

El reporte indica que los tres hombres fueron hallados muertos en menos de 48 horas, por lo que las autoridades han conformado un equipo especial de investigación y mantienen la alerta en la zona, donde persisten los interrogantes sobre el desarrollo y los móviles de este crimen múltiple que ha generado temor en Sucre.

