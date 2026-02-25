Colombia

Testigo revela detalles del accidente en la autopista Norte: “Me salvé porque donde el tipo saque el carro, me acaba”

Vecinos del sector aseguraron que el Mercedes-Benz circulaba a alta velocidad y que la colisión se produjo mientras otros vehículos descendían pasajeros del bus intermunicipal

Un accidente de tránsito en
Un accidente de tránsito en la Autopista Norte de Bogotá involucró una buseta y dos automóviles en las inmediaciones del centro comercial Santa Fe - crédito Secretaría de Movilidad

Durante la tarde de este martes 24 de febrero se registró un grave accidente de tránsito en la Autopista Norte con calle 187, en la localidad de Usaquén, que involucró a dos vehículos particulares y un bus intermunicipal. El hecho, que generó afectaciones en la movilidad sobre la autopista en sentido norte-sur, dejó un automóvil completamente destruido y a uno de los conductores inconsciente y atrapado en su vehículo.

Vecinos del sector y transeúntes presenciaron la colisión y ofrecieron detalles sobre la magnitud del choque. Según reportó Citytv, el conductor del Chevrolet Spark rojo quedó atrapado e inconsciente, mientras que los demás vehículos involucrados eran un Mercedes-Benz negro de alta gama y un bus intermunicipal.

Juan de Dios, testigo del accidente, relató: “Eso fue como una bomba, eso fue mucho totazo tan terrible que le dio a ese carro”.

Otro testigo, Jean Pierre Plazas, explicó cómo sucedieron los hechos: “Había un intermunicipal atravesando aquí para descender los usuarios. El rojito era un Uber que traía un compañero de trabajo y de la nada, el negro, no sé, velocidad, no lo vio y lo impactó contra el bus. Eh, el señor del carrito rojo quedó mal ahí, tenía un perrito”.

El propio Juan de Dios narró cómo se salvó de resultar más afectado por el impacto: “Que me salvé, mejor dicho, me pudo ver donde el tipo se pellizca y le saca el carro un poquito, me acaba ahí, porque yo estaba ahí, ahí, ahí”.

El choque múltiple sobre la Autopista Norte generó la rápida intervención de los Bomberos y equipos de emergencia en la calle 187 - crédito X

Vehículos involucrados y estado de los conductores

Según el informe oficial de la Policía de Tránsito conocido por El Tiempo, los vehículos implicados fueron:

  • Chevrolet Spark rojo, placas RBN228, cuyo conductor permanece bajo valoración médica en estado de inconsciencia.
  • Mercedes-Benz negro, placas PZT495, conducido por un joven de 20 años que presentó politraumatismos y fue trasladado a un centro asistencial.
  • Bus intermunicipal, placas VAK601, afiliado a la empresa Andina, cuyo conductor fue revisado por síndrome del latigazo.

De acuerdo con el reporte, el choque se registró cuando los tres vehículos transitaban en el mismo sentido vial. El Mercedes-Benz habría impactado primero al Spark, provocando una segunda colisión con el bus, en lo que fue calificado oficialmente como un choque múltiple.

Las autoridades restringieron temporalmente la circulación de vehículos mientras los equipos retiraban los automotores accidentados - crédito Secretaría de Movilidad

Hipótesis y nuevas líneas de investigación

El informe preliminar de la Policía de Tránsito señala que la causa inicial del accidente sería no mantener la distancia de seguridad entre los vehículos. No obstante, los testimonios de los testigos, recogidos por Citytv, apuntan a un exceso de velocidad por parte del Mercedes-Benz negro, lo que abre una nueva línea de investigación sobre la dinámica del siniestro.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó a través de su cuenta oficial en X que los Bomberos de Bogotá realizaron el rescate de la persona atrapada, mientras que unidades de tránsito y ambulancias atendieron la emergencia en el lugar.

Impacto en la movilidad y atención de emergencias

El accidente provocó congestión parcial en la Autopista Norte. Las imágenes difundidas muestran cómo el Spark rojo quedó gravemente dañado, con la carrocería deformada en ambos extremos, mientras que el Mercedes-Benz sufrió daños frontales visibles. El bus intermunicipal presentó afectaciones en la parte trasera, pero sus ocupantes fueron trasladados sin lesiones graves.

Minutos después de ocurrido el accidente, la Secretaría de Movilidad reportó que una unidad de grúa retiró los vehículos involucrados y se normalizó el tránsito en la zona. La intervención de los equipos de emergencia permitió que los tres conductores fueran valorados y trasladados para atención médica.

Funcionarios de Movilidad y operarios de grúa retiran los vehículos implicados en el siniestro vial - crédito Secretaría de Movilidad

Autoridades continúan con la investigación

Actualmente, las autoridades continúan recopilando material de cámaras de seguridad del sector y evaluando los testimonios de los testigos. El objetivo es determinar las responsabilidades legales en este accidente múltiple que tuvo lugar en un sector de alta congestión de la capital.

El Tiempo informó que el caso sigue bajo análisis, mientras se espera la entrega de informes médicos adicionales sobre el estado de salud de los conductores involucrados y el resultado de las investigaciones sobre la dinámica del choque.

