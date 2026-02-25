Colombia

Shakira es la cuota colombiana nominada al Salón de la Fama del Rock 2026

La colombiana figura en la lista junto a artistas como Mariah Carey y Oasis, lo que representaría un hito para la historia de la música en Colombia debido a los aportes que la cantante ha realizado a la industria

Guardar
La colombiana aparece en la
La colombiana aparece en la lista de nominados para la siguiente coorte de 2026 en el Salón de la Fama del Rock - crédito @shakira/IG

La lista de nominados para el Salón de la Fama del Rock de 2026 marca un hito por su diversidad de estilos y nacionalidades, según la más reciente comunicación de la Fundación del Rock & Roll Hall of Fame.

Entre las figuras seleccionadas sobresalen Lauryn Hill, Mariah Carey y Oasis, pero la noticia resonó especialmente en Colombia, debido a la inclusión de Shakira en la lista.

Junto a la barranquillera, compartirían espacio músicos de peso como Phil Collins y Pink, lo que evidencia una redefinición del alcance del género y su influencia mundial.

Shakira está nominada al Salón
Shakira está nominada al Salón de la fama del Rock para el 2026 - crédito @rockhall/IG

La fundación, con sede en Cleveland, Ohio, anunció que el proceso de selección continuará durante los próximos dos meses. Así las cosas, el resultado se hará público en abril, coincidiendo con la revelación de los ganadores de los premios a la Influencia Musical, la Excelencia Musical y el Ahmet Ertegun Non-Performer Award.

El presidente John Sykes remarcó: “Esta lista diversa de nominados reconoce los rostros cambiantes y los sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su impacto continuo en la cultura juvenil”.

La ceremonia de ingreso se ha previsto para el segundo semestre de 2026, cuando los elegidos recibirán el máximo reconocimiento de la institución como la nueva clase que integrará el prestigioso salón.

Shakira y la expansión del canon del rock

El anuncio de su ingreso
El anuncio de su ingreso al salón de la fama se daría en el segundo semestre de 2026 - crédito @shakira/IG

Para optar a la votación de este año, los postulantes debieron haber publicado su primer sencillo o álbum en 2001 o antes, cumpliendo así con los criterios históricos del organismo.

De acuerdo con esta visión de la institución, serían dos los álbumes que tendrían en cuenta de la colombiana como Pies descalzos lanzado en 1995 y ¿Dónde están los ladrones? lanzado oficialmente en 1998, siendo representaciones del rock en español para la época gracias al contenido de los mismos.

El Salón de la Fama, instituido en 1983, se ha consolidado como un referente en la conservación y difusión del legado musical. El museo, que abrió sus puertas en 1995 en un edificio diseñado por el arquitecto I. M. Pei, guarda en sus colecciones instrumentos, manuscritos, vestuario y material audiovisual de figuras emblemáticas del género.

La reacción de Shakira al ver el rostro de Piqué en un concierto

El reciente concierto de Shakira en el Estadio Nacional Jorge Mágico González de San Salvador generó revuelo en redes sociales debido a un episodio inesperado vinculado a Gerard Piqué. Durante la presentación, un asistente levantó varias paletas con el rostro del exfutbolista.

La reacción de la artista, que mostró sorpresa y cierta incomodidad al toparse con esas imágenes en pleno espectáculo, fue captada por numerosos teléfonos móviles y rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

El momento sucedió cerca del cierre del show, cuando Shakira interpretaba su sencillo Music Sessions #53. La espontaneidad de su gesto, lejos de cualquier pose planificada, se convirtió en tendencia.

La colombiana no ocultó su desconcierto al ver a uno de los asistentes a su concierto con la cara de su expareja - crédito @ccubias/TikTok

Varios usuarios destacaron que “la naturalidad de la reacción, lejos de cualquier pose ensayada, fue la verdadera noticia del concierto”, en palabras que circularon en redes. Otros comentarios, como “parecía que hubiera visto al mismísimo diablo”, reflejaron el tono lúdico y emotivo con que los seguidores interpretaron el episodio.

La repercusión del video confirmó que la figura de Piqué sigue actuando como un elemento de tensión narrativa en los conciertos de la colombiana. Incluso sin mediar palabra, la presencia simbólica del exjugador mantiene vigencia entre el público y los medios.

Es de recordar que la separación de la artista del español se dio en medio de una turbulenta ola mediática que mostró las andanzas de Piqué con Clara Chía por Barcelona, mientras ella matizaba su dolor con la composición de canciones para su nuevo álbum.

