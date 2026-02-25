Colombia

Reconocida conductora de camión fue víctima de agresión sexual en Cundinamarca: hombre la acorraló en un baño público

La víctima del hecho, una reconocida creadora de contenido del gremio camionero, denunció la agresión ante las autoridades, quienes confirmaron que la detención se logró gracias a la oportuna reacción ciudadana y al rastreo realizado en la zona

La Policía de Cundinamarca capturó
La Policía de Cundinamarca capturó en flagrancia al presunto agresor gracias a la oportuna alerta ciudadana en Puerto Libre - crédito Policía Nacional

La agresión sexual sufrida por una reconocida transportadora de carga en un baño público de Puerto Libre, en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca), originó la intervención inmediata de la Policía, que capturó en flagrancia a un hombre de 31 años por el delito de acto sexual violento.

La víctima, una influenciadora del gremio camionero identificada como Ximena Bermúdez, denunció el ataque pocas horas después y agradeció el respaldo recibido del gremio y de diversas instituciones, mientras la autoridad reiteró el llamado a presentar denuncias ante cualquier abuso.

La Policía informó que la detención fue posible gracias a la alerta ciudadana. Los uniformados realizaron un rastreo en la zona y capturaron al implicado, quien fue puesto a disposición judicial y permanece bajo medida preventiva intramural.

El comunicado oficial destacó el valor de Bermúdez, reconocida líder entre las mujeres camioneras, y recordó la disponibilidad de la Línea Púrpura 155 para presentar denuncias en estos casos.

Entretanto, Bermúdez usó sus plataformas digitales para contar detalles de los hechos de los que fue víctima en las últimas horas. Según indicó, el presunto agresor se encontraba en alto grado de alicoramiento.

“Nada de lo que pasó el día de ayer es justificable, nada, nada. Hay gente que justifica que porque entré a ese sitio, que el tipo estaba borracho. No, qué pena, pero usted no puede venir a justificar la conducta de una persona que, que no sé cómo llamarlo, enfermo, psicópata”, señaló la influenciadora en sus redes sociales.

La conductora narró que fue sorprendida mientras arreglaba su vehículo de carga. En ese momento, sintió la necesidad de ir al baño, sin imaginar lo que pasaría después.

“Yo ingreso, volteo despinchando el carro, ingreso y el tipo... espera a que yo empiece a hacer mis necesidades y va y me corre la cortina. Cuando él me corre la cortina, lo que hago yo es reclamarle”, narró Bermúdez.

El incidente quedó documentado en un video, donde se escucha a Bermúdez enfrentar verbalmente al agresor antes de alertar a la Policía. Tras el ataque, la influenciadora reconoció que ha sido difícil conciliar el sueño por cuenta del trauma generado por el agresor.

“Yo cerraba los ojos y yo veía al tipo cuando se metió al baño. Logré conciliar el sueño dos horas y me desperté. Hay gente que dice: ‘Ay, pero no pasó a mayores’. No, nadie sabe cómo queda uno después de eso”, señaló.

Bermúdez hizo un llamado a la comunidad frente a la cotidianidad de estos riesgos: “A veces nosotras pasamos por desapercibidas. ‘Ay, es que es brava, ay, es que es vanidosa’. No, es por este tipo de cosas que uno a veces vive a la defensiva. Me miró, se acercó. Créanme que yo, de ayer a hoy, salí a las dos de la mañana y yo no pude dormir”.

Profundizando en el perfil del atacante, Bermúdez señaló: “Es una persona que tiene alrededor de cuatro antecedentes ya. El tipo en la mañana casi mata a la exmujer, casi mata a esa señora. ¿Y él qué pretendía conmigo?”

La víctima enfatizó que el hombre ya presenta otras tres anotaciones por agresiones sexuales a mujeres de la zona, por lo que pidió a las autoridades mayor efectividad a la hora de juzgarlo.

“No es solamente mi demanda, hay cuatro demandas más por encima. Hay amenazas. Sí es complejo el tema”, indicó Bermúdez.

Asimismo, la influenciadora agradeció al gremio camionero que, según ella, han sido quienes le han tendido la mano para superar el momento traumático vivido en el municipio de Puerto Salgar.

“De corazón, les agradezco demasiado, pues, todo el apoyo que tuve por parte del gremio, por parte de los conductores. Mucha gente llamando, escribiendo” señaló Bermúdez.

Ximena BermúdezPuerto SalgarMinisterio de TransporteGremio CamioneroViolencia De GéneroSeguridad VialAgresión sexual conductoraPolicía CundinamarcaColombia-noticias

