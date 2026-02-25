Colombia

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este miércoles 25 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como último número de la placa

Guardar
El Pico y Placa tiene
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Antes de salir de casa, revise si su automóvil puede transitar por el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este miércoles 25 de febrero en Villavicencio.

El Pico y Placa es diferente de acuerdo al día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: 9, 0,.

Taxis: 1,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio compartió los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 17 de enero y hasta el 19 de diciembre del 2025.

El funcionamiento de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último número de la placa del vehículo.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo lunes 20 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 3 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 0 a 9.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Villavicencio, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Villavicencio hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Villavicencio

Más Noticias

Atlético Nacional aclaró por qué Westcol llegó junto al equipo a Bogotá previo al duelo ante Santa Fe

El club explicó que la presencia del creador de contenido en la llegada del plantel al aeropuerto El Dorado fue una coincidencia y descartó cualquier alianza comercial

Atlético Nacional aclaró por qué

Investigación por carrotanques en campañas: aseguran que restringieron a los que no respaldan a los candidatos

Pedro Sánchez informó que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron una investigación penal por corrupción luego de que se conocieron las denuncias

Investigación por carrotanques en campañas:

El impacto de las redes sociales en los casos de dismorfia corporal en adolescentes

Un estudio de la Universidad de La Sabana advierte que el uso frecuente de redes sociales y filtros digitales incrementa los diagnósticos de TDC

El impacto de las redes

Proponen modelo de corresponsabilidad total para impulsar la reactivación económica y formalizar el campo en Colombia

Una iniciativa legislativa plantea que Estado, sector privado y comunidades trabajen conjuntamente para reducir la informalidad laboral, consolidar la Reforma Rural Integral y transformar la productividad territorial

Proponen modelo de corresponsabilidad total

Resultados Lotería de la Cruz Roja martes 24 de febrero: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Como cada martes, aquí están los resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Resultados Lotería de la Cruz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno sorprendió al compartir

Pipe Bueno sorprendió al compartir la experiencia de un retiro espiritual que transformó su vida: “Estuve años alejado de Dios”

Video: Bomba Estéreo tuvo un paso agridulce por el Festival de Viña del Mar, pero no se fue con las manos vacías

Silvestre Dangond relató su experiencia con la ayahuasca y las lecciones que le dejó: “Sanar no es un camino fácil ni inmediato”

Jhonny Rivera habló de los detalles de su boda con Jenny López, su fiesta, su nuevo hogar y hasta de capitulaciones

Claudia Bahamón recordó cómo fue su primera audición para ser presentadora: “Hiciste un casting fatal”

Deportes

Atlético Nacional aclaró por qué

Atlético Nacional aclaró por qué Westcol llegó junto al equipo a Bogotá previo al duelo ante Santa Fe

Colombianos en la Clásica Faun-Ardèche: Egan Bernal liderará la presencia nacional en Francia

Medellín avanzó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: eliminó a Liverpool con empate sin goles en la vuelta

Esta es la millonada que ganó Medellín por clasificar a tercera fase previa de la Copa Libertadores

El drama físico de Luis Sinisterra en Cruzeiro no cesa: nueva lesión lo aleja de la selección Colombia