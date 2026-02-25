Colombia

Petro habló sobre los presuntos contratos millonarios entregados a maquillador y peluquero de Verónica Alcocer: “Han hecho un enorme daño”

La Presidencia de la República y Rtvc desmintieron cualquier irregularidad en el pago a los dos trabajadores

Verónica Alcocér estuvo en el
Verónica Alcocér estuvo en el ojo de la polémica por unos contratos a su maquillador y peluquero, Gustavo Petro se pronunció - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia

El profesor Juan Carlos Portilla, experto en crimen financiero, denunció ante la Fiscalía General de la Nación sobre una contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi) durante el Gobierno Petro.

El togado afirmó a Semana que casi $23.000.000.000 fueron destinados a la contratación del fotógrafo Mauricio Vélez y del maquillador Fady Javier Flórez que estaban al servicio de la primera dama, Verónica Alcocer.

Según Portilla, la administración delegada permitió transferir la responsabilidad a un intermediario, facilitando la adjudicación discrecional de contratos sin competencia pública real. Señaló además que el esquema de intermediación y la carencia de controles dificultaron el seguimiento sobre quién y cómo eran seleccionados los contratistas.

Juan Carlos Portilla denunció a
Juan Carlos Portilla denunció a Alcocer por los contratos a sus maquilladores - crédito Andrea Puentes/Presidencia/ @JuanPortjc/X

Sin embargo, Rtvc desmintió la información y aclaró que el pago mensual del fotógrafo Mauricio Vélez asciende a $25.000.000 y el del maquillador Fady Javier Flórez es de $10.000.000. En efecto, sostuvo que los honorarios de ambos no superaron el 4,65% en ninguna vigencia, destacando que la labor de ellos no se centró exclusivamente en fotografía o maquillaje de la primera dama.

En este contexto, el presidente de la República, Gustavo Petro, aunque agradeció la rectificación de la información, dijo que las denuncias del togado Portilla tuvieron efectos al interior de su núcleo familiar.

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que los rumores sobre su expareja hicieron daño a su familia - crédito @petrogustavo/X

“El señor Portilla y la revista Semana han hecho un enorme daño, a mi como persona y a mi núcleo familiar. Agradezco su rectificación, pero el mal esta hecho”, escribió en su cuenta de X.

La defensa de Petro a Verónica Alcocer en su labor con el Gobierno

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la inclusión de Verónica Alcocer en la Lista Clinton (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, subrayando que, pese a que el vínculo legal entre ambos no ha finalizado, mantienen una separación física y no existe relación económica que comprometa fondos públicos.

Petro afirmó que el Gobierno
Petro afirmó que el Gobierno no le ha dado recursos a Verónica Alcocer - crédito Vannessa Jiménez/Reuters y @Veronicalcocerg/X

Alcocer continuó trabajando en temas de reconciliación, una labor que, según el mandatario, corresponde al derecho que le asiste como ciudadana. En palabras de Petro: “Ella cumple sus deberes como mamá, que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia”.

En la misma declaración, el presidente señaló que durante el periodo en que se encuentran separados, “ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto”. Por último, Petro solicitó respetar su vida privada, afirmando que “lo que pase en mi corazón es asunto mío”.

Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) confirmó que mantiene vigente un vinculo contractual con Ingrid Carolina Plata Navas, cercana a la primera dama, y defendió la contratación como una medida de eficiencia administrativa que centraliza funciones protocolarias y logísticas en una sola persona.

Comunicado oficial del Dapre donde
Comunicado oficial del Dapre donde se explica que la contratación de Plata Navas responde a necesidades institucionales históricas y busca optimizar recursos - crédito Dapre/X

En un comunicado oficial, el Dapre señaló que “esta contratación responde a una necesidad institucional histórica, presente en gobiernos anteriores, y se encuentra directamente relacionada con el cumplimiento de la misionalidad del Dapre, entidad encargada de apoyar las actividades del señor Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa, garantizando el adecuado desarrollo de su agenda oficial y protocolaria”.

La entidad aclaró que las funciones de Plata Navas incluyen la organización, coordinación y seguimiento de actividades protocolarias, así como la implementación logística de los eventos institucionales del presidente.

Además, la contratista se encarga de la atención de necesidades de bienes y servicios en los Salones de Estado y Casas Privadas, incluyendo la Casa de Nariño, la Hacienda Hato Grande y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, así como de la asistencia en actos donde participe la familia presidencial.

