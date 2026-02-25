Partido Conservador se sumó al Partido Liberal y al Pacto Histórico: invitó a los simpatizantes a no votar las consultas del 8 de marzo

El partido Conservador tiene precandidatos presidenciales a los cuales no les ha definido cómo será el proceso de escogencia - crédito Partido Conservador Colombia

El Partido Conservador Colombiano se sumó al Partido Liberal y al Pacto Histórico y tomó la decisión de invitar a sus militantes a abstenerse de participar en las consultas presidenciales, previstas para el 8 de marzo. La postura adoptada por la colectividad, la segunda más antigua del país, y se que se sumó a las disposiciones de las referidas colectividades, parece influir de manera notable en el panorama electoral de estos procesos, en los que se sabrán nuevos candidatos.

El Directorio Nacional del partido hizo su recomendación formal a la militancia para que no intervenga en las consultas, pues tiene su propio proceso. “El Directorio Nacional del Partido Conservador Colombiano recomienda a su militancia no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo, en razón a que el partido mantiene abierto un proceso interno en el cual se encuentran inscritos precandidatos a la presidencia, el cual aún no ha sido definido", expresó.

Y agregó que, por lo tanto, “no sería respetuoso institucionalmente invitar a la militancia a participar en un proceso donde no existe un candidato conservador” y que desconocería, en consecuencia, “a los aspirantes inscritos que buscan representar al partido en dicha contienda”, expresó el partido en su comunicado oficial. De esta forma, el partido que se declaró en independencia al Ejecutivo, no tiene contemplado ningún respaldo a los aspirantes de esta jornada.

Así pues, la invitación del conservatismo se enfocó en la fuerza que deben tener en los comicios legislativos. “Invitamos a nuestra militancia a continuar impulsando con vigor nuestras listas al Congreso de la República, con el fin de evidenciar una vez más que somos la primera fuerza de la centroderecha en Colombia, y que nuestros valores de defensa de la seguridad, la propiedad, la familia, la economía de mercado y el respeto a la vida desde la concepción", destacó.

Y remarcó que también propenderán por el respeto al Estado de derecho y la separación de poderes, que son objetivos comunes más vigentes que nunca. “Los seguiremos defendiendo con firmeza desde el Congreso de la República para garantizar un país ordenado, próspero y justo para todos los colombianos”, indicó el comunicado de la colectividad, que fue en la misma línea de otras colectividades que habían adelantado su determinación en este mismo sentido.

Es válido precisar que, a la fecha, hay cuatro precandidatos al interior del Partido Conservador, a la espera de saber cómo será la escogencia, entre el senador Efraín Cepeda, la representante Juana Carolina Londoño y el exministro Rubén Darío Lizarralde. Esta aparente indecisión, pues es un aspecto pendiente desde incluso antes del final del 2025, llevó al excontralor Carlos Felipe Córdoba a renunciar a hacer parte de este proceso e ir directamente por firmas.

Los conservadores, en el mismo camino del Partido Liberal y el Pacto Histórico

La decisión de la colectividad azul fue comunicada apenas un día después de que la Dirección Nacional del Partido Liberal hiciera pública una postura similar. Mediante un comunicado, el representativo que lidera el expresidente César Gaviria Trujillo recomentó a su militancia a no participar en las consultas presidenciales, aunque en este caso el motivo por el no se dio respaldo a algunos de estos mecanismos es porque no hay candidato propio en estos procesos.

“Invitamos a continuar impulsando nuestras listas al Congreso de la República para asegurar nuestro triunfo en las próximas elecciones”, destacó la dirigencia, al reiterar la necesidad de consolidar la representación del Partido Liberal en los órganos legislativos, cuyos miembros para el periodo 2026-2030 se elegirán en la jornada del 8 de marzo, como lo establece el organigrama electoral confirmado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para esta cita.

A la par de las posturas de conservadores y liberales, el Pacto Histórico, coalición liderada por sectores afines al petrismo, también oficializó su decisión de no participar en las consultas. “No se votará la consulta ni se impulsará propaganda alguna sobre ella. Toda nuestra fuerza organizativa y política debe concentrarse en asegurar una gran votación por las listas del Pacto Histórico. No nos distraen. No nos dividen”, se señaló por esta representatividad.

De esta forma, las tres fuerzas políticas coinciden en respaldar su decisión con los criterios de “coherencia” y “responsabilidad política e institucional”. En el caso del Partido Conservador, la determinación busca mantener la unidad interna y fortalecer el proceso de selección de su abanderado, aunque remarcaron, eso sí, “el respeto por la autonomía individual de cada militante y priorizando la fortaleza de nuestros procesos internos”.