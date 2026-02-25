Morat logró histórica cadena de 24 ‘sold outs’ en Latinoamérica y España: en Colombia alcanzó seis fechas consecutivas

Morat hace historia con 24 conciertos agotados en Latinoamérica y España: seis fechas consecutivas sold out en Colombia - crédito Amanda Imm/ cortesía Paola España Comunicaciones

La banda colombiana Morat atraviesa uno de los momentos más sólidos y contundentes de su carrera.

Con su nueva gira internacional Ya Es Mañana World Tour, el grupo logró una hazaña poco común en la industria musical actual: encadenar 24 conciertos completamente agotados en algunos de los mercados más competitivos de Latinoamérica y Europa, consolidándose como el proyecto latino más fuerte del circuito en vivo.

En un contexto en el que incluso artistas de alto perfil enfrentan dificultades para sostener largas rachas de llenos totales, Morat destaca como la única banda latina que mantiene sold outs consecutivos en arenas de gran formato tanto en América como en España, según confirmó su equipo de prensa a través de un comunicado.

La respuesta del público ha sido inmediata y masiva, obligando a abrir nuevas fechas en varias ciudades ante la velocidad con la que se agotaron las entradas.

Morat rompe récords con su gira internacional: 24 conciertos agotados y una ola de fans en Latinoamérica y Europa - crédito Amanda Imm/Cortesía Paola España Comunicaciones

Chile: una demanda que superó todas las expectativas

En Santiago de Chile, por ejemplo, la conexión con el público quedó demostrada con cinco fechas agotadas en el Movistar Arena.

Inicialmente el grupo anunció tres conciertos, pero la rapidez de las ventas llevó a sumar nuevas presentaciones hasta completar una residencia que confirma a Morat como uno de los actos internacionales más convocantes del país en 2026.

Movistar Arena – 8 de septiembre de 2026

Movistar Arena – 9 de septiembre de 2026

Movistar Arena – 10 de septiembre de 2026

Movistar Arena – 14 de septiembre de 2026

Movistar Arena – 15 de septiembre de 2026

Argentina: Buenos Aires se rinde ante Morat

El fenómeno se replicó en Argentina, pues en Buenos Aires se registraron cuatro noches consecutivas con boletería agotada en el Movistar Arena.

España y Argentina sucumben ante Morat: la banda reafirma su dominio internacional llenando arenas en ciudades clave - crédito Amanda Imm/Cortesía Paola España Comunicaciones

Las entradas se vendieron en cuestión de minutos, según confirmó el equipo de prensa de la banda, un indicador claro del alcance que ha logrado la agrupación colombiana en el Cono Sur y de su estatus como uno de los shows más esperados del año en ese territorio.

Movistar Arena – 24 de septiembre de 2026

Movistar Arena – 25 de septiembre de 2026

Movistar Arena – 26 de septiembre de 2026

Movistar Arena - 29 de septiembre de 2026

Colombia: un récord histórico en casa

Sin embargo, el punto más alto de esta racha se vivió en su tierra natal, Colombia, ya que en Bogotá, Morat consiguió seis fechas consecutivas completamente vendidas en el Movistar Arena, un hito sin precedentes para una banda nacional en ese escenario.

Las presentaciones, programadas entre el 14 y el 23 de agosto de 2026, ratifican el impacto masivo del grupo en su país de origen y su capacidad para movilizar audiencias a gran escala de forma sostenida.

Movistar Arena –14 de agosto de 2026

Movistar Arena – 15 de agosto de 2026

Movistar Arena – 16 de agosto de 2026

Movistar Arena – 21 de agosto de 2026

Movistar Arena – 22 de agosto de 2026

Movistar Arena – 23 de agosto de 2026

Morat conquista el Movistar Arena: seis noches históricas en Bogotá - crédito Breakfast Live

España: Morat y su liderazgo consolidado en Europa

En el mercado europeo, España se reafirma como uno de los territorios más fuertes para los colombianos.

Barcelona, Pamplona, Valencia, Sevilla y Madrid hacen parte de una ruta ambiciosa que incluye múltiples fechas agotadas, especialmente en la capital española, donde Morat logró llenar el Movistar Arena en cuatro noches distintas, una respuesta que consolida su liderazgo dentro del pop latino en Europa y demuestra que su propuesta trasciende fronteras culturales y generacionales.

Palau Sant Jordi, Barcelona

16 de octubre de 2026

17 de octubre de 2026

Navarra Arena, Pamplona

21 de octubre de 2026

Roig Arena, Valencia

23 de octubre de 2026

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Sevilla

25 de octubre de 2026

Movistar Arena, Madrid

27 de octubre de 2026

28 de octubre de 2026

30 de octubre de 2026

31 de octubre de 2026

Morat conquista arenas latinas y europeas con su gira - crédito Amanda Imm/Cortesía Paola España Comunicaciones

Ya Es Mañana World Tour no solo representa una serie de conciertos exitosos, es la confirmación de que Morat dejó atrás la etiqueta de fenómeno juvenil para convertirse en una de las bandas más influyentes del pop latino contemporáneo.

Su capacidad para llenar arenas de manera simultánea en cuatro mercados estratégicos dejó en evidencia una narrativa musical, una base de seguidores sólida y una experiencia en vivo que conecta desde lo emocional hasta lo colectivo.