‘Mono Gerly’, presunto cabecilla financiero del ELN, será extraditado a Colombia: así lo confirmó Gustavo Petro

El integrante del grupo armado colombiano había sido detenido por la Policía de España a finales del 2025

Petro anunció la extradición a
Petro anunció la extradición a Colombia del cabecilla del ELN - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

Gerly Sánchez Villamizar, conocido como alias Mono Gerly, señalado como presunto tercer cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), será extraditado a Colombia.

Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, mediante una publicación hecha en la mañana del 25 de febrero de 2026 en la red social X, en la que compartió el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, dirigido a la embajada de Colombia en Madrid.

Incluso, el mandatario colombiano recalcó que este sujeto deberá responder ante las autoridades por sus actividades ligadas al narcotráfico, añadiendo que sería parte de la organización ilegal denominada Junta el Narcotráfico, denunciada por el jefe de Estado en varias oportunidades.

Se ha logrado la extradición al país desde España del señor Gerley Sánchez Villamizar quien opera hoy como miembro de la Junta del narcotráfico. Espero una profunda investigación de sus nexos y actividades en Colombia”, manifestó el presidente en sus redes sociales.

Alias Mono Gerly había sido capturado por las autoridades españolas en diciembre de 2025, tras efectuar una orden de captura por lavado de dinero y financiación al terrorismo.

