Ministra de Transporte anuncia refuerzo de controles tras secuestro en un taxi de Diana Ospina: “Movilizarnos sin miedo”

El Ministerio de Transporte anunció nuevas medidas para fortalecer la seguridad en el servicio público individual tras el caso de Diana Ospina. La entidad buscará reforzar protocolos y controles con enfoque de protección a las mujeres

El Ministerio de Transporte anunció el fortalecimiento inmediato de acciones de control y articulación institucional en el servicio de transporte público individual, luego del caso de Diana Ospina, quien denunció haber sido víctima de secuestro tras abordar un taxi en Bogotá, según información conocida por la Revista Semana. La entidad informó que se implementarán medidas orientadas a reforzar la seguridad en los desplazamientos y a proteger especialmente a las mujeres que utilizan este tipo de servicio.

Según el pronunciamiento oficial, la cartera rechazó cualquier hecho de violencia o situación que ponga en riesgo la integridad de los usuarios del transporte público individual. En ese sentido, el Ministerio anunció que se fortalecerán los protocolos existentes y se ampliará la coordinación con autoridades territoriales, empresas habilitadas y conductores para mejorar los mecanismos de prevención y reacción ante situaciones de riesgo.

“Volver a casa no puede convertirse en un riesgo. Las mujeres tenemos derecho a movilizarnos sin miedo y el Estado tiene la obligación de garantizar entornos seguros”, dijo la ministra de Transporte, Mafe Rojas, citado por Revista Semana, al referirse a las acciones que se pondrán en marcha tras el caso.

El caso que motivó el anuncio corresponde a Diana Ospina, quien fue reportada como desaparecida luego de abordar un taxi en Bogotá tras salir de una discoteca. La mujer apareció aproximadamente 40 horas después y, según su denuncia, habría sido víctima de secuestro y de un llamado paseo millonario. Este episodio generó preocupación sobre las condiciones de seguridad en el transporte público individual y abrió un debate sobre los controles existentes.

Frente a este escenario, la ministra explicó que el Gobierno buscará fortalecer la supervisión de los servicios y la coordinación con las autoridades competentes. El objetivo, según indicó, es mejorar los mecanismos de identificación de vehículos y conductores, así como promover el uso de canales formales para la solicitud del servicio.

“Vamos a fortalecer los controles, los protocolos y la articulación con autoridades y empresas para proteger la vida y la dignidad de las mujeres en cada trayecto”, afirmó la ministra Rojas, citado por ese medio de comunicación.

El Ministerio también hizo un llamado a evitar la revictimización de las personas que atraviesan situaciones de violencia. En el comunicado, la entidad señaló que cuestionar o minimizar los testimonios de las víctimas constituye una forma adicional de violencia que debe ser rechazada por la sociedad y por las instituciones.

María Fernanda Rojas es la ministra de Transporte de Colombia - crédito Ministerio de Transporte

Las medidas anunciadas incluyen el refuerzo de la articulación con autoridades locales y empresas de transporte, así como la implementación de protocolos con enfoque de género e inclusión. Según la cartera, estas acciones buscan fortalecer la prevención y mejorar la confianza de los usuarios en el sistema de transporte público individual.

La entidad recordó que el servicio de taxi debe operar bajo principios de legalidad, transparencia y corresponsabilidad, y destacó que en algunas regiones del país ya se han adelantado iniciativas de capacitación orientadas a prevenir violencias basadas en género dentro del transporte público. Estas experiencias, según el Ministerio, servirán como base para fortalecer nuevas estrategias a nivel nacional.

Las acciones anunciadas se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional para abordar la Violencia Sexual en el Transporte Público y la Movilidad Activa (ENVIS), iniciativa que contempla medidas de prevención, capacitación y fortalecimiento institucional para reducir riesgos y promover entornos seguros durante los desplazamientos.

“El Ministerio señaló que estas acciones buscan fortalecer la confianza en el transporte público y garantizar que los usuarios cuenten con mecanismos claros de protección”, indicó el reporte, citado por Revista Semana, al explicar el alcance de la estrategia nacional.

Finalmente, la cartera de Transporte hizo un llamado a las autoridades locales, empresas, conductores y ciudadanía para reforzar el cumplimiento de protocolos y utilizar canales oficiales al momento de solicitar el servicio. La entidad insistió en que la responsabilidad de los actos delictivos recae exclusivamente en quienes los cometen y reiteró la importancia de mantener acciones coordinadas para prevenir nuevos casos.

