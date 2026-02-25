Colombia

María del Mar Pizarro denunció que el CNE anularía su candidatura a la Cámara: “Respeto a la voluntad popular”

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico aseguró que otros candidatos al Congreso estarían ejerciendo influencias sobre el organismo electoral para ‘retirarla’ de los comicios del 8 de marzo

María del Mar Pizarro alerta
María del Mar Pizarro alerta sobre una posible revocatoria de su inscripción a la Cámara por parte del CNE - crédito X

A diez días de las siguientes elecciones legislativas en Colombia, la representante a la Cámara por Bogotá y candidata por el Pacto Histórico María del Mar Pizarro denunció presuntas ‘jugaditas’ para inhabilitarla el 8 de marzo.

Según advirtió la congresista en su cuenta de X, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría próximo a fallar en su contra, prohibiendo que pueda participar de los comicios electorales.

La representante aseguró que el organismo electoral estaría siendo influenciado por otros candidatos de diferentes partidos, con el propósito de reducir la competencia del Pacto Histórico.

He sabido por distintas fuentes que hoy, por presiones políticas de otros candidatos, el CNE podría revocar mi inscripción a la lista de Cámara por el Pacto Histórico”, señaló Pizarro.

La candidata del Pacto Histórico
La candidata del Pacto Histórico denuncia presiones políticas de otros aspirantes durante el proceso electoral colombiano - crédito X

La afirmación de Pizarro surge en medio del proceso electoral para renovar el Congreso colombiano, en el que la participación de la actual representante ha sido respaldada por más de 26.022 personas.

Lo digo con serenidad, pero con firmeza: 26.022 personas ejercieron su derecho al voto creyendo en la legalidad del proceso y en la fuerza de la democracia”, sostuvo la legisladora en su mensaje difundido en X.

Pizarro enfatizó que el asunto trasciende su propia candidatura, destacando la necesidad de respetar la voluntad popular y garantizar reglas claras en el proceso electoral. “No se trata solo de una candidatura. Se trata del respeto a la voluntad popular y a reglas claras para todos”, puntualizó.

La representante también expresó su esperanza en la actuación de los organismos electorales, señalando: “Confío en que las instituciones estarán a la altura y que no se cederá ante presiones indebidas. La democracia no puede burlarse de la ciudadanía, que es invitada a votar en condiciones claras”.

las congresistas María Fernanda Carrascal
las congresistas María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro afrontan una demanda por presunta doble militancia tras aparecer inscritas para la Cámara de Representantes bajo el logo de Pacto Histórico - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS y Prensa Pacto Histórico

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo encargado de decidir sobre la validez de las inscripciones, y ha sido centro de atención en años recientes debido a decisiones que han generado debate público sobre la transparencia y la autonomía del proceso electoral colombiano.

Desde el 9 de febrero, las congresistas María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro afrontan una demanda por presunta doble militancia tras aparecer inscritas para la Cámara de Representantes bajo el logo de Pacto Histórico.

La acción legal fue interpuesta por los abogados Ximena Echavarría y Samuel Alejandro Ortiz. Su planteo central sostiene que Carrascal y Pizarro, actuales representantes a la Cámara por la lista de Colombia Humana, aceptaron integrarse a una nueva nómina electoral del Pacto Histórico sin haber renunciado con un año de anterioridad a su partido original, como exige la legislación.

Los demandantes indicaron que tal proceder configura “una prohibición constitucional expresa de doble militancia”, amparándose en los requisitos que establece el artículo 107 de la Constitución Política.

La demanda fue radicada ante
La demanda fue radicada ante el Consejo Nacional Electoral a escasas 24 horas de que el sector político afín al Gobierno presentara públicamente las listas a la Cámara - crédito @delmarpizarro/X

Según señalaron Echavarría y Ortiz, la integración de Carrascal y Pizarro a la lista del Pacto Histórico, con personería jurídica y régimen de afiliación propios, representa una infracción directa.

“Los miembros de corporaciones públicas no podrán pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, ni apoyar candidaturas distintas a las del partido por el cual resultaron elegidos y, en caso de hacerlo, debe haberse efectuado la renuncia al cargo dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la inscripción”, según consignó el recurso conocido por la revista Semana.

Este debate surge luego de que el CNE determinara que las listas del Pacto Histórico—donde se incluye a Colombia Humana—debían ser formalizadas nuevamente. El motivo es que la coalición superó el umbral del 15 % de los votos en las elecciones de 2022, lo que conllevó a su reconocimiento como partido independiente con personería jurídica. Ante esta decisión, los postulantes debieron reinscribirse bajo la nueva estructura formal.

En este contexto, María Fernanda Carrascal explicó a Semana que la nueva nominación se concretó mediante una lista cerrada integrada por 16 candidatos, todos inscritos bajo el logo del Pacto Histórico para Bogotá.

La demanda fue radicada ante el Consejo Nacional Electoral a escasas 24 horas de que el sector político afín al Gobierno presentara públicamente las listas a la Cámara en distintos departamentos, tras la instrucción del tribunal electoral de ajustar el proceso acorde a los requisitos legales.

