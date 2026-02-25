Mafe Carrascal y Cathy Juvinao protagonizaron candente pelea por la Reforma Laboral: “Estás desesperada”

Mafe Carrascal descalifica las acusaciones de Cathy Juvinao, al asegurar que las metas de contratación del Sena no han caido - crédito @mafecarrascalr/Instagram

Una fuerte disputa entre las congresistas Cathy Juvinao (Partido Verde) y Mafe Carrascal (Pacto Histórico) llamó la atención en redes sociales. La confrontación, centrada en el impacto de la Reforma Laboral y los contratos de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), desató una ‘guerra’ de declaraciones entre ambas representantes a la Cámara.

El conflicto comenzó cuando Carrascal compartió un video en sus redes sociales acusando a Juvinao de “desesperada” por la pérdida de apoyo popular. En el clip, la representante defendió la Reforma Laboral, que, según ella, permitió que miles de jóvenes inicien su vida laboral con garantías de seguridad social, prestaciones y un salario digno.

“Cathy, no te hagas, te opusiste solapadamente al contrato de aprendizaje, alineada con el uribismo en el debate, y luego te ausentabas en votaciones para maquillar tu oposición”, afirmó Carrascal, al desmentir la campaña de Juvinao para las elecciones de 2026.

En medio del segundo debate sobre la reforma laboral en la Cámara de Representantes, surgió un intenso choque entre Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal - crédito @mafecarrascalr/Instagram- Germán Forero/Prensa de Juvinao

La congresista del Pacto Histórico resaltó que la reforma había beneficiado a los jóvenes al asegurar que durante la etapa lectiva recibieran el 75% de un salario mínimo, y al alcanzar el 100% en la etapa práctica. Además, Carrascal descalificó las afirmaciones de Juvinao sobre los costos de contratación y defendió el modelo de “cuota de aprendizaje” frente a las críticas sobre la monetización.

La congresista del Partido Verde se despachó contra Carrascal a manera de respuesta

Poco después, Cathy Juvinao respondió a través de un video donde refutó las acusaciones de Carrascal, al señalar que las cifras sobre la caída de la contratación de aprendices eran innegables: “En 2025, la contratación de aprendices cayó un 13%, algo que no había sucedido en años anteriores. Si la caída era tan ‘natural’, ¿por qué no lo previeron?”.

La congresista del Partido Verde defendió su postura en las votaciones de la reforma, afirmando que su posición siempre fue clara y que participó activamente en el proceso legislativo.

“56 votaciones mías en el trámite de la reforma, algunas a favor y otras en contra, como cualquier persona con criterio propio”, resaltó Juvinao. También descalificó las cifras de ahorro presentadas por Carrascal, al afirmar que los costos de contratar aprendices eran más altos de lo que la congresista del Pacto Histórico sugería.

La réplica de Mafe Carrascal: la desinformación y malentendidos fueron la base de su argumento

Pero el cruce de acusaciones no terminó ahí, ya que Mafe Carrascal rápidamente replicó a través de un mensaje extenso en X, en la que abordó las afirmaciones de Juvinao, al asegurar que las metas de contratación de aprendices del Sena no solo no habían bajado, sino que se habían superado cada año.

“En 2023, la meta de 360,000 contratos se cumplió al 102%, con 368,754 contratos. En 2024, alcanzamos el 108% y para 2025, la meta de 370,000 se cumplió al 103%”, explicó Carrascal, refutando la acusación de que las metas del SENA estaban cayendo.

Carrascal también destacó que la pequeña caída en la contratación de aprendices (aproximadamente 12.000 contratos menos) no obedecía a un fracaso de la reforma, sino a la desinformación que generaba Juvinao. “Muchas pequeñas empresas que no estaban obligadas a contratar aprendices optaron por no hacerlo debido a la confusión sobre la monetización”, agregó la congresista.

Mafe Carracal aseguró que las metas de contratación del Sena no solo se han cumplido, sino que se superaron - crédito @MafeCarrascal/X

Aclaró, además, que contratar aprendices era más económico para las empresas que pagar la cuota de monetización, una afirmación que desafió directamente las cifras presentadas por Juvinao.

La disputa entre las congresistas es un tema caliente en las redes sociales y, con esto, las diferencias sobre la Reforma Laboral siguen dividiendo a los sectores políticos del país. Ambas congresistas defienden posturas opuestas sobre el impacto de la iniciativa, acusándose mutuamente de desinformar a la ciudadanía y de manipular cifras para respaldar sus puntos de vista; todo debido a las disputas que se dan debido a que las selecciones legislativas de 2026 se acercan.