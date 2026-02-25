Jhonny Rivera y Jenny López revelaron los detalles de la firma de las capitulaciones y los acuerdos alcanzados antes de casarse

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron los acuerdos detrás de sus capitulaciones - crédito @jhonnyrivera/IG

En la tarde del 24 de febrero, Jhonny Rivera y su esposa Jenny López hablaron sin rodeos sobre uno de los temas que más comentarios generó tras su matrimonio: la firma de las capitulaciones y los acuerdos económicos que establecieron antes de llegar al altar.

En una transmisión en vivo, la pareja explicó cómo abordaron ese proceso, por qué lo consideraron necesario y cuáles fueron las decisiones que tomaron de manera conjunta.

Desde el inicio, Jenny López puso el tema sobre la mesa con naturalidad, consciente de la curiosidad del público, y Rivera, por su parte, aprovechó para dejar claro que el matrimonio no fue una decisión improvisada.

Según explicó, la elección de pareja a esta etapa de su vida debía responder a la tranquilidad y no al conflicto: “Yo no estoy buscando a mi edad quien venga a sumarme estrés, no, yo estoy buscando una persona que sea mi compañerita, que nos riamos juntos... La pareja que uno escoja para el resto de su vida, si no le suma felicidad, le suma estrés y amargura”, afirmó el cantante, al señalar que no estaba dispuesto a iniciar una relación que se convirtiera en una carga emocional.

Jhonny Rivera y Jenny López hablan sobre sus capitulaciones: así construyen su matrimonio sin misterios - crédito @riveraibagueoficial/IG

Ambos coincidieron en que su convivencia se ha caracterizado por la calma y la capacidad de diálogo. Para Rivera, las discusiones que han tenido no pasan de “bobadas”, mientras que Jenny las define como simples inconformidades que se resuelven cediendo o buscando acuerdos y esa dinámica, según contaron, fue clave para que el tema económico se tratara sin tensiones ni desconfianzas.

El intérprete de música popular confesó que, aunque él ya venía reflexionando sobre la importancia de dejar todo claro, fue Jenny quien tomó la iniciativa de hablar directamente de las capitulaciones.

Durante una comida, ella le expresó que no consideraba justo quedarse con parte de un patrimonio que él había construido durante más de dos décadas de carrera artística.

“Un día me dice: ‘Amor, es un tema complejo, pero hay que tocarlo. No es justo que todo lo que te ha costado tanto trabajo que yo quede dueña de la mitad, el día que tú no estés. Yo no lo considero justo. Yo creo que es bueno que firmemos capitulaciones’... Yo le dije: ‘Amor, tenía deseos de que tocáramos el tema, pero me parecía como un tema tan incómodo que preferí dilatarlo y dilatarlo, te lo iba a decir’“, contó el cantante de música regional colombiana.

Jhonny Rivera y Jenny López cuentan cómo acordaron dividir sus bienes antes de llegar al altar - crédito @szaira1714/tiktok

Tras esa revelación, Rivera reconoció que esa postura fue una de las razones que reforzaron su decisión de casarse porque para él, la actitud de Jenny reflejaba valores con los que se sentía profundamente identificado, como el desapego a lo material y la sensibilidad frente a otras realidades.

Incluso destacó que ambos comparten una manera similar de ver la vida, lo que les permitió llegar a acuerdos sin discusiones.

Jenny López también explicó que, desde su crianza, aprendió a vivir de acuerdo con sus ingresos y a no contar con dinero que no le pertenece. Según relató, nunca ha exigido aportes económicos ni ha condicionado sus gastos al dinero de su esposo, aunque reconoció los detalles y gestos que él ha tenido con ella.

“Yo siento que no solamente en este caso, sino en cualquier pareja, que se toque el tema económico, porque al fin de cuentas, hace parte de la vida, de lo natural... Y si algo he tenido muy claro, y se lo he dicho siempre a Jhonny: ‘Si usted tiene un carro, es su carro. Si algún día ese carro me puede prestar un servicio, porque el que yo tenga no esté bueno, se dañó, tengo que pedir placas, diferente es, pero siempre son sus carros, sus cosas y sus logros, en, en general’. Entonces, no, no me sentía bien digamos, de alguna manera, sintiendo que yo tenía participación en algo que yo no trabajé, que no me esforcé, que no me esmeré, que no me esforcé“, confesó Jenny López.

Por qué Jhonny Rivera y Jenny López acordaron separar bienes - crédito @Jhonnyrivera/IG

“Yo siempre le he dicho al amor: ‘Yo cuento con lo que yo tengo’, que siento que así debe ser, así me enseñaron en mi casa... Nunca le digo: ‘¡Ey, amor, venga para que pague!’, no, Él tiene detalles conmigo, detalles superlindos, unos que no necesariamente son los más caros y otros que sí han sido costosos. Pero nunca, yo creo que él nunca puede decir de mi parte, que yo le diga: ‘Amor, acuérdese que este mes necesito tanto dinero para mis cosas’, porque no es así...“, agregó la artista.

En cuanto al proceso legal, el cantante fue enfático en señalar que ambos acudieron juntos a una abogada de familia que los orientó sobre las implicaciones de las capitulaciones. Allí entendieron que lo que cada uno construya individualmente sigue siendo propio, y que solo aquello que decidan hacer en conjunto será compartido.

“Yo no me iba a ir a hablar con una abogada solo, como a escondidas: ‘Bueno, ¿y cómo me protejo yo? Ayúdeme a pensar, que pongamos esto a nombre de otro...’ Yo quiero ser transparente con la que va a ser mi pareja, mi esposa. Entonces, conseguimos una abogada de familia que nos instruyera, nos enseñara de esto", reveló Rivera.

“Nos enseñó a los dos, a mí también. Me dijo: ‘No, lo que tú construyas, lo que tú hagas, por lo que tú trabajes, también es tuyo. Ya lo que tú quieras compartir, es su decisión’“, puntualizó López.

Jhonny Rivera y Jenny López contaron cómo se asesoraron para firmar capitulaciones - crédito @andyrivera/IG

Finalmente, la pareja resumió el acuerdo de manera sencilla: todo lo que Jhonny Rivera había construido antes del matrimonio le pertenece a él; todo lo que Jenny López construya con su trabajo es de ella; y lo que decidan adquirir juntos, como una vivienda financiada por ambos, será compartido en partes iguales. “Eso sería lo único que algún día habría que dividir, ojalá que nunca pase”, aclaró Jenny.