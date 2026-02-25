Colombia

Isaac Beltrán afirma que “hay demasiadas pruebas” de que reunión con ‘Papá Pitufo’ en España fue autorizada por Petro

El exfuncionario de la UIAF sostuvo que los servicios de inteligencia deben protegerse para asegurar que la información que llega al presidente sea de calidad y permita decisiones justas. Además, evitó polemizar con la fiscal general sobre la recepción de información

Isaac Beltrán sostiene que la reunión con ‘Papá Pitufo’ fue autorizada por el presidente Petro.- crédito Presidencia/Redes Sociales

Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), afirmó en entrevista con Caracol Radio 6AM W que existen “demasiadas pruebas” de que la reunión celebrada en España con Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, fue autorizada por el presidente Gustavo Petro.

Las declaraciones de Beltrán se dan en el marco de cuestionamientos sobre la salida del general William René Salamanca de la Dirección de la Policía y sobre la gestión de inteligencia del actual Gobierno.

Durante el diálogo exclusivo con el medio, Beltrán sostuvo que la misión en Madrid, donde se reunió con Diego Marín Buitrago, contó con el aval directo del mandatario. “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él. El señor presidente puede autorizar esta clase de funciones”, manifestó Beltrán al periodista Julio Sánchez Cristo.

El exfuncionario remarcó la importancia de que los servicios de inteligencia alimenten correctamente la toma de decisiones presidenciales y advirtió sobre los riesgos de que información de baja calidad llegue al despacho presidencial. “La reflexión más importante allí es cómo protegemos los servicios de inteligencia para que alimenten de manera correcta la toma de decisiones del señor presidente y evitar que información de poca calidad llegue a su despacho”, puntualizó.

Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, fue contactado en Madrid por agentes de inteligencia colombianos. - crédito redes sociales

Contexto de la reunión en España

De acuerdo con información divulgada en medios en noviembre de 2025, Isaac Beltrán presentó su renuncia a la UIAF después de que se conociera su participación en la mencionada reunión en Madrid con ‘Papá Pitufo’. El encuentro se realizó en abril de 2024 y, según una carta atribuida a Beltrán, fue autorizado expresamente por Gustavo Petro en el marco de las funciones de inteligencia y contrainteligencia definidas en la Ley 1621 de 2013.

El objetivo principal de la reunión, según una misiva citada por W Radio, era entregar un mensaje a Diego Marín Buitrago para que se sometiera a la justicia colombiana, contando con garantías de seguridad e integridad. Beltrán indicó en la carta que la información recabada se transmitió posteriormente al presidente, a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y a altos funcionarios de la UIAF.

La fiscal general Luz Adriana Camargo rechazó haber recibido información sobre la operación en España. - crédito Colprensa - Policía Nacional

La controversia con la Fiscalía

Durante la entrevista en 6AM W, el periodista preguntó a Beltrán sobre la versión de la fiscal general, quien negó públicamente haber recibido información relacionada con la reunión en España. Ante este señalamiento, Beltrán evitó confrontar a la fiscal y recalcó: “No voy a entrar en una controversia con la señora fiscal general de la Nación”, argumentando que la confidencialidad de estos encuentros forma parte del fuero interno del cargo.

El exfuncionario sugirió que, por la naturaleza reservada de la inteligencia, no siempre las autoridades aceptan o pueden confirmar la recepción de la información.

“La información de inteligencia se puede entregar en una mesa de trabajo y uno muestra una información. ¿Por qué habría la señora fiscal, con el fuero de su cargo, con la potencia y responsabilidad de su cargo, con semejante responsabilidad, por qué tendría ella que decir que sí? Eso es una cosa que pertenece al fuero interno de la conversación que se dio en esa mesa, nada más”, aclaró.

El presidente Gustavo Petro fue señalado como responsable de autorizar una misión de inteligencia en el extranjero. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Perfil de Diego Marín Buitrago y situación judicial

Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, es señalado como uno de los principales líderes del contrabando en Colombia y ha sido vinculado a un intento de aporte de 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente, según reportó W Radio. Marín finalmente rechazó realizar ese aporte, aunque entregó información relevante sobre sus actividades ilícitas.

La justicia colombiana logró su captura en España el 5 de abril de 2024 en cumplimiento de una orden internacional. No obstante, un juez le concedió libertad provisional mientras avanzaban las actuaciones judiciales, situación que le permitió abandonar ese país.

Posteriormente fue recapturado en Portugal el 3 de diciembre de 2024. Aunque en primera instancia las autoridades portuguesas autorizaron su extradición a Colombia, en junio de 2025 el Tribunal Supremo de Justicia de Portugal le concedió libertad provisional mientras se resuelve su solicitud de protección internacional (asilo), lo que ha impedido que se materialice su traslado y mantiene en suspenso una decisión definitiva sobre su envío a Colombia.

