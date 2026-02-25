Indignación por libertad del presunto feminicida de Laura Valentina Lozano: juez aseguró que no es peligroso para otras mujeres

La joven había ido a la casa donde fue asesinada para recoger sus cosas y su mascota - crédito Colprensa

La seguridad de las mujeres sigue siendo motivo de preocupación. Entre la noche del 20 de febrero y la madrugada del 21 de febrero, una joven de 22 años identificada como Laura Valentina Lozano Torres, fue asesinada por su expareja sentimental, José David López Celis. Los hechos se presentaron en un apartamento ubicado en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén.

De acuerdo con El Tiempo, la víctima fue a la casa de su exnovio para recoger a su mascota y algunas pertenencias. Tras sacar todo lo que necesitaba y dejarlo en el vehículo que la estaba esperando fuera de la vivienda, al parecer, se percató de que había olvidado su teléfono en el inmueble, por lo que volvió a ingresar a la casa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La joven nunca volvió a salir del apartamento. Según explicó el conductor del vehículo que la estaba esperando, varios minutos después de que la víctima entró por segunda vez a la vivienda, el señalado asesino se asomó por una ventana, admitió que acababa de matar a la joven y amenazó con suicidarse.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, indicó que las autoridades fueron notificadas sobre lo ocurrido y de inmediato llegaron al sitio, donde encontraron el cuerpo de la joven.

La joven habría muerto por asfixia mecánica - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Lamentablemente, una expareja genera el feminicidio en la localidad de Usaquén. Justo ella (la víctima) había llegado, había subido al apartamento porque iba a recoger sus maletas, ya pues esa relación había culminado. Lamentablemente, el individuo, con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima y, posteriormente, pues incluso trata de quitarse la vida, pero efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar esta persona”, precisó el uniformado, citado por Noticias Caracol.

Presunto feminicida en libertad

El sospechoso del crimen fue presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de captura y su judicialización. En la audiencia, se le imputó el delito de feminicidio, contemplado en el artículo 104A del Código Penal Colombiano, pero no fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, como lo solicitó la Fiscalía General de la Nación.

Red+ Noticias tuvo acceso a la audiencia en cuestión, en la que el juez Óscar David Gómez dejó en libertad al señalado feminicida. Según explicó, a su juicio, el hecho de que el procesado presuntamente haya asesinado a su expareja no quiere decir que otras mujeres con las que tenga contacto vayan a estar en riesgo.

“Permite descartar o refutar ese planteamiento, según el cual, por haber atentado contra una mujer, es potencialmente peligroso para cualquier otra. Dado que, entre otras cosas, asumir como cierto este planteamiento sería tanto como avalar posturas del derecho penal del autor, plenamente proscritas”, indicó el togado en la diligencia.

Un juez dejó en libertad al señalado feminicida, al considerar que no es un peligro para otras mujeres - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Aunado a ello, afirmó que Édgar David López Bonilla, padre del joven investigado, contó que su hijo tiene una relación sentimental con una mujer identificada como Daniela Pulido.

Laura Tami Leal, secretaria Distrital de la Mujer, se pronunció sobre la decisión del juez de control de garantías de no ordenar la privación de la libertad intramural para el procesado. En su cuenta de X, rechazó la determinación, recordando que el joven fue capturado en flagrancia y asegurando que sí representa un peligro para otras mujeres.

“No es aceptable. No es comprensible. No es un mensaje tolerable para las mujeres de esta ciudad. Un presunto feminicida sí representa una amenaza. Y cada decisión que relativiza la gravedad de la violencia feminicida aumenta el riesgo para todas. Exigimos justicia para Valentina, celeridad en el proceso y decisiones que le pongan fin a la impunidad”, detalló.

La secretaria de la Mujer de Bogotá, Laura Tami, rechazó la decisión de un juez de dejar en libertad al señalado feminicida de Laura Valentina Lozano - crédito @laura_tami/X