Incendio estructural en el norte de Bogotá dejó enorme columna de humo y preocupó a los capitalinos

La rápida intervención de las autoridades evitó una tragedia peor - crédito @FelipedeUrbina / X

Durante la tarde del miércoles 25 de febrero de 2026 se presentó un fuerte incendio en un exclusivo sector del norte de Bogotá, que terminó por alertar a residentes, trabajadores y transeúntes, teniendo en cuenta que una enorme columna de humo se podía ver desde varios sectores.

De acuerdo con las versiones preliminares que circulan a través de las redes sociales, la ciudadanía se percató de que las llamas iniciaron en una vivienda, ubicada en la carrera Séptima con calle 112, por lo que se dio aviso de inmediato a la Policía Metropolitana de Bogotá y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Minutos después, las llamas se propagaron rápidamente y terminaron por alcanzar otra de las viviendas, arrasando con los enseres que allí tenían sus habitantes. Los organismos de socorro se desplazaron rápidamente hasta el lugar para atender la emergencia y, al llegar, se encontraron con una enorme columna de humo e iniciaron las labores de extinción del fuego.

Al parecer, ninguna de las personas que se encontraban en el lugar resultó lesionada, aunque se está a la espera de que el Cuerpo de Bomberos de la capital entregue un reporte oficial sobre lo sucedido.

En desarrollo...