Colombia

Idartes abrió inscripciones para formación artística gratuita en Bogotá: así puede participar

Los interesados pueden consultar la programación y requisitos a través del portal oficial para vincularse a actividades que buscan fortalecer capacidades expresivas y promover la formación permanente en el ámbito cultural

Centros Crea distribuidos en 13
Centros Crea distribuidos en 13 localidades de Bogotá reciben a participantes de todas las edades para procesos artísticos y creativos - crédito Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) abrió inscripciones para sus procesos de formación artística gratuita en Bogotá, una iniciativa que busca democratizar el acceso a la cultura y fortalecer el ecosistema creativo local.

A través de la Gerencia Crea, la entidad ofrece cursos y talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes y personas adultas en áreas como teatro, música, danza, literatura, artes plásticas, audiovisuales y creación digital.

La directora de Idartes, María Claudia Parias, afirmó que “el arte no es solo una expresión, sino una manera de construir futuro”. Para la funcionaria, los Centros de Formación Crea funcionan como escenarios vivos en los que se cultiva la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de imaginar nuevas posibilidades, tanto para los individuos como para la ciudad en su conjunto.

Idartes prioriza la formación artística
Idartes prioriza la formación artística como motor de transformación social y fortalecimiento del pensamiento crítico en la ciudad - crédito Idartes

Los procesos formativos se desarrollan en una red de Centros Crea distribuidos en 13 localidades de Bogotá. Estos espacios culturales activos han sido concebidos como puntos de creación en los que el aprendizaje se entiende como práctica constante: ensayar, escribir, interpretar, diseñar y experimentar forman parte del día a día de los participantes. Así, Idartes busca que el arte sea vivido desde los territorios y que la formación artística se convierta en un motor de transformación social.

Las inscripciones, ya abiertas, se realizan a través del portal www.crea.gov.co o de manera presencial en el Centro de Formación Crea más cercano a cada localidad. Los cupos son limitados y quienes deseen participar deben consultar los horarios, direcciones y requisitos específicos de cada disciplina. La política de acceso abierto y gratuito es uno de los ejes del trabajo de Idartes para garantizar que la cultura y el arte sean derechos efectivos de la ciudadanía.

Una de las novedades de la presente convocatoria es la oferta de talleres gratuitos especialmente diseñados para personas mayores. Gracias a la alianza entre Idartes y la Secretaría Distrital de Integración Social, los adultos mayores de Bogotá pueden acceder a procesos de formación artística adaptados a sus intereses y necesidades. La iniciativa parte del reconocimiento de las personas mayores como sujetos culturales activos, capaces de producir, reflexionar y experimentar desde el arte.

Los cursos de Idartes, gestionados
Los cursos de Idartes, gestionados por la Gerencia Crea, incluyen teatro, música, danza, literatura, artes plásticas, audiovisuales y creación digital - crédito Idartes

Más allá de proponer actividades de tiempo libre, los talleres para personas mayores buscan resignificar este periodo vital: convertirlo en un territorio de expresión, encuentro y memoria compartida. En cada sesión, las trayectorias de vida se transforman en materia creativa.

La danza activa memorias corporales; la literatura abre archivos íntimos; las artes plásticas traducen experiencias en color y forma; la música y el teatro devuelven a la voz su potencia narrativa. Incluso las artes electrónicas y audiovisuales se convierten en puentes intergeneracionales, en los que la tecnología deja de ser frontera para volverse herramienta de exploración y comunicación.

“En Idartes creemos que el arte es un derecho a lo largo de toda la vida. Las personas mayores no solo participan, también crean, interpretan y transforman. Estos talleres reconocen su experiencia como un valor cultural para la ciudad”, sostiene Parias. La alianza con Integración Social fortalece así una visión del envejecimiento activo que trasciende el bienestar físico, instalando el arte en el campo de los derechos culturales y la construcción de identidad colectiva.

La inscripción para talleres y
La inscripción para talleres y cursos gratuitos de Idartes se realiza en www.crea.gov.co o presencialmente en cada localidad, con cupos limitados - crédito Idartes

De acuerdo con Idartes, el enfoque de los talleres es generar procesos donde la memoria individual dialogue con la memoria colectiva. “Queremos que cada persona mayor encuentre en el arte un espacio para narrarse y para seguir imaginando futuros. La creación no tiene edad: tiene experiencia”, agrega la directora de Idartes.

Las inscripciones para personas mayores pueden realizarse a través del formulario en línea disponible en https://bit.ly/Talleres60. Finalmente, la oferta, los horarios y los puntos de atención de los Centros de Formación Crea se pueden consultar en www.crea.gov.co.

