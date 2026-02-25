Gustavo Petro pidió 60.000 testigos electorales por partido para vigilar las elecciones del 8 de marzo: “Para impugnar mesas”

El presidente Gustavo Petro ha señalado que en Colombia hay un supuesto fraude electoral - crédito Lina Gasca/Colprensa

El presidente Gustavo Petro ha estado activo en la red social X en relación con las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia de Colombia, previstas para el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026.

El jefe de Estado ha señalado un supuesto fraude electoral en Colombia que, según sus declaraciones, se presenta desde 2014, debido que para el mandatario el software de preconteo electoral utilizado por la empresa Thomas Greg & Sons “es ilegal”.

En su más reciente publicación, el presidente Petro afirmó que en Colombia se requieren 60.000 testigos electorales por partido político para 123.000 mesas, quienes, según el jefe de Estado, deben estar preparados para impugnar las mesas.

Gustavo Petro afirmó que en Colombia se requieren 60.000 testigos electorales por partido político para 123.000 mesas - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

“Se necesitan 60.000 testigos electores para 123.000 mesas por partido político y deben ser bien entrenados para impugnar mesas”, afirmó.

Gustavo Petro invitó a los colombianos a cuidar el voto y las elecciones que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

“Convocó a toda la ciudadanía a cuidar el voto y las elecciones este 8 de marzo”, expresó.

El presidente Petro también pidió a los partidos que habiliten páginas para la inscripción de testigos. Según el jefe de Estado, los partidos tienen mayor responsabilidad en la organización de los puestos de votación y en la conformación de las mesas de testigos.

“Que los partidos abran páginas de inscripción de testigos, sus candidatos(a)s por departamento y distrito tienen la mayor responsabilidad en la organización por puestos de votación y mesa de los testigos”, expresó.

Según Gustavo Petro, los partidos tienen mayor responsabilidad en la organización de los puestos de votación y en la conformación de las mesas de testigos - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se da en respuesta a las declaraciones que dio Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), a La FM.

En intervención, el magistrado aseguró que “la solución a los problemas son los testigos electorales”.

¿Qué dijo Cristian Quiroz?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que las próximas elecciones legislativas contarán con las mayores garantías de legitimidad y transparencia, frente a los cuestionamientos expresados por el presidente Gustavo Petro sobre posibles riesgos de fraude. Así lo manifestó Cristian Quiroz, presidente del organismo, en una entrevista exclusiva concedida a La FM.

Durante la conversación, Quiroz destacó la preparación de un despliegue sin precedentes para fortalecer la confianza ciudadana en las urnas.

“Es muy importante darle un mensaje de tranquilidad al pueblo colombiano”, afirmó.

El funcionario explicó que, por primera vez, el CNE implementará un sistema de capacitación para seis millones de testigos electorales, quienes vigilarán las 125.298 mesas dispuestas en el país. “La tranquilidad radica en que las personas estarán allí cuidando los votos”, sostuvo el presidente del CNE a La FM.

Cristian Quiroz destacó la preparación de un despliegue sin precedentes para fortalecer la confianza ciudadana en las urnas - crédito Colprensa

Respecto a los cuestionamientos sobre la integridad del software de escrutinio y los espacios en blanco en los formularios, Quiroz recalcó que el sistema de control ciudadano y partidario actúa como barrera ante cualquier intento de manipulación. “No hay software ni plataforma que interfiera si las personas están en las mesas tomando fotos y reportando en tiempo real”, aseguró en el diálogo con La FM.

El presidente del CNE también aclaró la relación con Thomas Greg & Sons, firma encargada de la impresión y distribución de los tarjetones electorales. “Es difícil conseguir empresas con tal músculo financiero y capacidad de experiencia en el sector de las elecciones”, precisó.

Añadió que no existe vínculo con la compañía más allá del contrato logístico, pero reconoció la complejidad de encontrar operadores con la infraestructura necesaria para una jornada de esa magnitud.

En cuanto a la observación internacional, Quiroz informó que Colombia contará con la misión de observación “más grande de los últimos tiempos”, compuesta por más de 200 miembros de la Comunidad Europea, más de 100 de la ONU, el Instituto Carter y otros organismos internacionales. “Esperamos que estas misiones se pronuncien frente a las inquietudes planteadas”, señaló.