Colombia

Gobierno Petro anunció que mantiene el PAE pese a suspensión de clases en zonas afectadas por inundaciones

Las autoridades nacionales informaron que la prestación del apoyo alimentario continuará para los estudiantes afectados por la emergencia climática, mediante distintas modalidades para suplir la ausencia de actividades presenciales en los planteles educativos

Las directrices oficiales permiten que los alimentos sean entregados en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, considerando la interrupción de las clases tras el impacto del frente frío en esas regiones - crédito @UltimaHoraCR/X

El Gobierno Nacional implementó una medida inmediata que permite mantener la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a más de 1,1 millones de estudiantes en ocho departamentos, incluso cuando se suspendan clases presenciales por la emergencia causada por el frente frío.

El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de niños y adolescentes afectados por las fuertes lluvias y asegurar que la interrupción de la educación presencial no implique la pérdida de su principal apoyo nutricional, de acuerdo al texto oficial divulgado por el Ministerio de Educación.

De acuerdo con datos de la cartera de Educación, entre el 5 y el 8 de febrero el número de sedes educativas con anormalidades pasó de 426 a 763, principalmente en Antioquia, Córdoba y Magdalena.

En total, la emergencia climática compromete el derecho fundamental a la educación de más de 1,4 millones de estudiantes registrados en el Simat en los departamentos incluidos en la declaratoria.

El decreto, expedido tras la declaración de emergencia económica, social y ecológica el 11 de febrero, permite que el PAE se entregue fuera del calendario y de las instalaciones escolares.

La medida permite distribuir el PAE fuera del calendario y de las instalaciones educativas en regiones con suspensión de clases por lluvias - crédito Ministerio de Educación

Los territorios alcanzados por la norma son Antioquia, Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde se reportaron daños en infraestructura educativa y condiciones que impiden mantener la presencialidad escolar.

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA), estructuró la norma que habilita la entrega del PAE a estudiantes matriculados en establecimientos oficiales e incluidos como beneficiarios.

Si las condiciones obligan a suspender el calendario académico o adoptar el trabajo académico en casa, las entidades territoriales podrán mantener la distribución de alimentos, evitando que las lluvias priven a los estudiantes de este soporte clave.

Las modalidades de entrega se adaptarán al tiempo estimado de suspensión. Cuando la interrupción es menor a 10 días, se autoriza la entrega de ración industrializada. Si el período supera los 10 días, las autoridades podrán optar por la canasta alimentaria. Solo en casos excepcionales se otorgará bono alimentario.

Entre el 5 y el 8 de febrero, el número de sedes educativas con anormalidades en Colombia pasó de 426 a 763, afectando el acceso a la educación - crédito Ministerio de Educación

Según explicó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, este mecanismo fue uno de los primeros decretos firmados tras la emergencia y su aplicación es de carácter inmediato. Rojas Medellín destacó que “en muchos casos, el PAE representa la única ración alimentaria diaria para niñas y niños en los territorios cobijados por la emergencia”, subrayando la urgencia de mantener el programa vigente aún a distancia.

El decreto modifica las leyes 2167/21 y 1176/07 para autorizar la atención alimentaria en hogares, abriendo la posibilidad de que el complemento nutricional llegue directamente a las familias de los estudiantes durante la contingencia. Esta decisión beneficiará a 1.168.808 niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados en los municipios afectados.

La disposición tiene alcance exclusivamente en las jurisdicciones incluidas en el Decreto 150/26, y estará vigente mientras persistan las condiciones de emergencia y no se restablezca el servicio educativo presencial en cada territorio.

Los reportes oficiales del Ministerio de Educación indican que la emergencia hidrometeorológica ha causado daños relevantes en la infraestructura educativa, productiva y comunitaria de ocho departamentos. Además, la situación afecta también a estudiantes y trabajadores de instituciones de educación superior en La Guajira, Valle del Cauca y Atlántico, con riesgo de extender la suspensión del calendario académico en las zonas más críticas.

El decreto autoriza que la nutrición escolar llegue a los hogares de estudiantes beneficiarios durante la emergencia económica, social y ecológica - crédito Ministerio de Educación

La reacción del Gobierno, encabezada por el presidente Gustavo Petro y ejecutada en articulación con el sector Educación, implica que, aun con las escuelas cerradas o en modalidad virtual, ninguna niña, niño, joven o adolescente de los territorios afectados quedará excluido del beneficio alimentario.

Un vocero del Gobierno Petro afirmó en un video publicado en redes sociales que la medida busca “seguir contribuyendo a la seguridad alimentaria de nuestros estudiantes, de nuestra juventud, y hacer un poco más llevadera esta situación tan triste”. La instrucción a las entidades territoriales es reactivar inmediatamente el PAE en las zonas donde la presencialidad se vea interrumpida por la emergencia.

El decreto entra en vigencia desde su publicación y permite ajustar los mecanismos de acceso al PAE frente a escenarios excepcionales derivados de la crisis climática. La decisión representa una respuesta extraordinaria para sostener la atención esencial de miles de familias mientras persistan las afectaciones provocadas por el frente frío en Colombia.

