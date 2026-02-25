Gabriela Cuicchi le agradeció al colombiano Pipe Peláez, luego de compartir escenario en su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

Gabriela Cuicchi y "Pipe" Peláez cantaron juntos en el concierto que el colombiano ofreció el domingo 22 de febrero en Buenos Aires - crédito @gabicuicchi/IG

La cantante y creadora de contenido argentina Gabriela Cuicchi, recordada por los usuarios en redes sociales de Colombia por cuenta de las publicaciones que realiza exaltando la cultura y el folclor de la región Caribe, volvió a ganarse el corazón de los connacionales por cuenta de la muestra de agradecimiento que le dejó al artista vallenato Felipe “Pipe” Peláez.

Todo se dio la noche del domingo 22 de febrero de 2026 en medio del concierto que ofreció el colombiano en Buenos Aires, y en el que una de las sorpresas durante el show fue la presencia de Cuicchi, que compartió el escenario e interpretó uno de los éxitos de Peláez.

El cantante, recordado por sencillos como Vivo Pensando En Ti (ft. Maluma), El Amor Más Grande del Planeta y Te Amo y Te Amo, no ahorró elogios para destacar el trabajo que hace Cuicchi al difundir con sus videos historias de la música colombiana, y algunas de sus figuras más representativas.

En el mensaje que la argentina dejó el martes 24 de febrero de 2026, Gabriela escribió: “El domingo viví una noche hermosa con muchas emociones. Siempre digo que la música es poderosa y que nos da múltiples posibilidades. Y en este caso, la música y la generosidad de un artista inmenso y con un corazón humilde hicieron posible este encuentro”.

Peláez y Cuicchi finalizaron la presentación con un emotivo abrazo - crédito @gabicuicchi/IG

“Muchas gracias @felipepelaez por invitarme a compartir con vos y tu hermoso público el amor por el vallenato. Me llevo en el corazón cada una de tus palabras y esa energía preciosa que vivimos todos esa noche. Fue un sueño conocerte”, concluyó Cuicchi.