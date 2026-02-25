Colombia

Gabriela Cuicchi le agradeció al colombiano Pipe Peláez, luego de compartir escenario en su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

La artista argentina que se hizo viral en redes sociales por su perfil en Instagram, donde muestra el amor por la música (las cumbias y vallenatos, en especial) y folclor colombiano,

Guardar
Gabriela Cuicchi y "Pipe" Peláez
Gabriela Cuicchi y "Pipe" Peláez cantaron juntos en el concierto que el colombiano ofreció el domingo 22 de febrero en Buenos Aires - crédito @gabicuicchi/IG

La cantante y creadora de contenido argentina Gabriela Cuicchi, recordada por los usuarios en redes sociales de Colombia por cuenta de las publicaciones que realiza exaltando la cultura y el folclor de la región Caribe, volvió a ganarse el corazón de los connacionales por cuenta de la muestra de agradecimiento que le dejó al artista vallenato Felipe “Pipe” Peláez.

Todo se dio la noche del domingo 22 de febrero de 2026 en medio del concierto que ofreció el colombiano en Buenos Aires, y en el que una de las sorpresas durante el show fue la presencia de Cuicchi, que compartió el escenario e interpretó uno de los éxitos de Peláez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El cantante, recordado por sencillos como Vivo Pensando En Ti (ft. Maluma), El Amor Más Grande del Planeta y Te Amo y Te Amo, no ahorró elogios para destacar el trabajo que hace Cuicchi al difundir con sus videos historias de la música colombiana, y algunas de sus figuras más representativas.

En el mensaje que la argentina dejó el martes 24 de febrero de 2026, Gabriela escribió: “El domingo viví una noche hermosa con muchas emociones. Siempre digo que la música es poderosa y que nos da múltiples posibilidades. Y en este caso, la música y la generosidad de un artista inmenso y con un corazón humilde hicieron posible este encuentro”.

Peláez y Cuicchi finalizaron la
Peláez y Cuicchi finalizaron la presentación con un emotivo abrazo - crédito @gabicuicchi/IG

“Muchas gracias @felipepelaez por invitarme a compartir con vos y tu hermoso público el amor por el vallenato. Me llevo en el corazón cada una de tus palabras y esa energía preciosa que vivimos todos esa noche. Fue un sueño conocerte”, concluyó Cuicchi.

Temas Relacionados

Pipe PeláezGabriela CuicchiConcierto Buenos AiresColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El Servicio Secreto de Estados Unidos y el CTI de la Fiscalía explicaron en video cómo reconocer dólares falsos

Las recomendaciones se compartieron luego del caso que se registró en Boyacá, donde se desmanteló la producción de más de un millón de dólares falsos

El Servicio Secreto de Estados

Corte Constitucional anuló artículos del Plan Nacional de Desarrollo que daban vía rápida a organizaciones populares para acceder a recursos públicos

El fallo señala que las normas daban discrecionalidad excesiva al Gobierno para decidir quién recibía contratos estatales y cómo se gestionaban los recursos

Corte Constitucional anuló artículos del

Febrero en Google: estos fueron los temas que más interés despertaron en Colombia

El pulso digital del país reveló cómo lo global y lo local se entrelazan en la vida cotidiana de los colombianos

Febrero en Google: estos fueron

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron los detalles de la firma de las capitulaciones y los acuerdos alcanzados antes de casarse

La pareja compartió detalles inéditos sobre cómo pactaron los acuerdos económicos y dejaron claro que la confianza es la base de su amor, desmintiendo rumores de su relación

Jhonny Rivera y Jenny López

Armando Benedetti reafirmó la postura del Gobierno de garantizar elecciones transparentes en 2026: “Queda claro que no estamos compitiendo”

El ministro del Interior aseguró que se fortalecieron las medidas de seguridad para los aspirantes tanto a la Casa de Nariño como al Congreso de la República

Armando Benedetti reafirmó la postura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron los detalles de la firma de las capitulaciones y los acuerdos alcanzados antes de casarse

Jhonny Rivera reveló el motivo por el que llegó casi una hora tarde a su matrimonio con Jenny López: “A buscar soluciones”

Alejandro Estrada fue sancionado en ‘La casa de los famosos’ por romper las reglas: esto le dijeron El Jefe y Carla Giraldo

Luisa Fernanda W habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre las operaciones que a las que se ha sometido para mejorar su apariencia: “No me he hecho lipo”

Morat logró histórica cadena de 24 ‘sold outs’ en Latinoamérica y España: en Colombia alcanzó seis fechas consecutivas

Deportes

Santa Fe vs. Nacional EN

Santa Fe vs. Nacional EN VIVO, fecha 5 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde El Campín

Hora y dónde ver Juventus vs. Galatasaray: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla pueden dejar afuera de la Champions League al histórico equipo italiano

Técnico de la selección Colombia Femenina confirmó que Linda Caicedo estará en la She Believes Cup

La hinchada de Escocia podrá utilizar singular elemento que acompaña su vestimenta en el Mundial 2026: de qué se trata

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20