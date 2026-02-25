Colombia

Estados Unidos reactiva ayudas económicas para Colombia por 40 millones de dólares en presupuesto 2026

El Congreso de Estados Unidos aprobó recursos para Colombia dentro del presupuesto fiscal 2026. Los fondos estarán dirigidos a comunidades étnicas, programas de derechos humanos y cooperación en seguridad, según informó la embajada

Guardar
FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra
FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

El Gobierno colombiano informó que Estados Unidos reactivó parte de las ayudas económicas destinadas al país, luego de que el Congreso estadounidense aprobara 40 millones de dólares dentro del presupuesto del año fiscal 2026. Los recursos estarán enfocados en programas dirigidos a comunidades étnicas y en iniciativas relacionadas con derechos humanos, según el comunicado oficial divulgado por la representación diplomática. según información recopilada por la Revista Semana

De acuerdo con el anuncio, la asignación contempla 25 millones de dólares para apoyar a comunidades afrocolombianas e indígenas, incluyendo organizaciones de base comunitaria, y 15 millones de dólares para proyectos vinculados con derechos humanos. Estos fondos forman parte de los Programas de Inversión en Seguridad Nacional aprobados por el Congreso estadounidense.

La Embajada de Colombia valora y aprecia profundamente el sólido apoyo bipartidista expresado por el Congreso de los Estados Unidos a la relación duradera y estratégica entre los Estados Unidos y el pueblo de Colombia”, señaló la representación diplomática, citado por Revista Semana, al referirse a la aprobación de los recursos.

crédito Colprensa
crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los fondos quedaron incluidos dentro de la Ley de Asignaciones Presupuestales para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del Año Fiscal 2026, promulgada el 3 de febrero. Esta normativa define la distribución de recursos para distintos programas internacionales, incluyendo aquellos orientados a cooperación y fortalecimiento institucional en Colombia.

Según el comunicado, la inversión busca respaldar iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de comunidades vulnerables y en la promoción de derechos humanos, aspectos que han sido priorizados dentro de la agenda de cooperación bilateral entre ambos países. La embajada destacó que el respaldo del Congreso estadounidense refleja la continuidad de la relación estratégica.

“La legislación incluye USD 25 millones para apoyar a las comunidades afrocolombianas e indígenas —incluidas las organizaciones de base comunitaria— y USD 15 millones para iniciativas de derechos humanos en Colombia”, indicó el documento oficial, citado por ese medio de comunicación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio también resalta la continuidad del apoyo estadounidense en materia de seguridad y cooperación institucional, ámbitos que históricamente han sido pilares de la relación bilateral. El comunicado señala que el acuerdo presupuestal reafirma el respaldo del Congreso de Estados Unidos a la colaboración con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

Según la representación diplomática, este apoyo se mantiene en el marco de objetivos compartidos relacionados con la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la gobernanza. Estas líneas de cooperación han sido parte de la agenda conjunta durante las últimas décadas y continúan vigentes dentro de los nuevos programas de inversión.

“El acuerdo bipartidista también reafirma el firme respaldo del Congreso de los Estados Unidos a la cooperación continua con las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional”, indicó el comunicado, citado por Revista Semana, al explicar el alcance de los recursos aprobados.

EFE/EPA/Will Oliver
EFE/EPA/Will Oliver

El anuncio se produce en un momento en el que la cooperación internacional sigue siendo un componente importante para programas sociales y de seguridad en Colombia. La asignación presupuestal aprobada por el Congreso estadounidense busca mantener el respaldo a proyectos que, según el documento, contribuyen a la estabilidad y al desarrollo en distintas regiones del país.

Las autoridades diplomáticas destacaron que el carácter bipartidista del apoyo refleja consenso dentro del Congreso estadounidense sobre la importancia de mantener la relación con Colombia. Este respaldo se traduce en recursos orientados tanto a programas comunitarios como a iniciativas institucionales en áreas clave.

El comunicado también resalta que las inversiones aprobadas no solo apuntan a fortalecer la seguridad, sino que incluyen componentes sociales relacionados con la protección de derechos y el apoyo a poblaciones históricamente vulnerables. De esta manera, los recursos buscan combinar estrategias de desarrollo social con acciones de cooperación institucional.

La reactivación de estas ayudas económicas se interpreta como una señal de continuidad en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en áreas donde ambos países han mantenido colaboración constante. Mientras avanza la implementación del presupuesto fiscal 2026, se espera que las entidades responsables definan la ejecución de los programas financiados con estos recursos.

Temas Relacionados

Estados UnidosColombiaAyudas monetarias internacionalesPresupuesto 2026Colombia-noticias

Más Noticias

Joven denuncia haber sido drogada y robada tras salir de un bar en Bogotá, el mismo día del caso Diana Ospina

La víctima relató que perdió el conocimiento tras abordar un servicio de transporte por aplicación y que sus pertenencias fueron sustraídas; la policía informó la recuperación de su celular estaba limitada por la normativa legal

Joven denuncia haber sido drogada

Nequi avanza hacia su independencia de Bancolombia y proyecta separación antes del cuarto trimestre de 2026

El Grupo Cibest confirmó que Nequi operará como entidad independiente entre el tercer y cuarto trimestre de 2026. La plataforma mostró crecimiento en cartera, ingresos y rentabilidad, mientras el holding explicó la caída en utilidades por la venta de Banistmo

Nequi avanza hacia su independencia

Declaración de Roy Barreras genera tensión en la izquierda tras críticas sobre “perseguir presidentes”

Un pronunciamiento del candidato presidencial Roy Barreras provocó molestia dentro de sectores del Pacto Histórico, luego de que sus palabras fueran interpretadas como una crítica indirecta a Iván Cepeda en medio del debate político previo a las consultas

Declaración de Roy Barreras genera

Testigo revela detalles del accidente en la autopista Norte: “Me salvé porque donde el tipo saque el carro, me acaba”

Vecinos del sector aseguraron que el Mercedes-Benz circulaba a alta velocidad y que la colisión se produjo mientras otros vehículos descendían pasajeros del bus intermunicipal

Testigo revela detalles del accidente

Elecciones del 8 de marzo: claves para evitar que el voto sea anulado en consultas y elecciones legislativas

La jornada electoral del 8 de marzo incluirá elecciones al Congreso y consultas interpartidistas. Autoridades recuerdan las principales razones por las que un voto puede ser anulado y cómo evitar errores al marcar los tarjetones

Elecciones del 8 de marzo:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno sorprendió al compartir

Pipe Bueno sorprendió al compartir la experiencia de un retiro espiritual que transformó su vida: “Estuve años alejado de Dios”

Video: Bomba Estéreo tuvo un paso agridulce por el Festival de Viña del Mar, pero no se fue con las manos vacías

Silvestre Dangond relató su experiencia con la ayahuasca y las lecciones que le dejó: “Sanar no es un camino fácil ni inmediato”

Jhonny Rivera habló de los detalles de su boda con Jenny López, su fiesta, su nuevo hogar y hasta de capitulaciones

Claudia Bahamón recordó cómo fue su primera audición para ser presentadora: “Hiciste un casting fatal”

Deportes

Atlético Nacional aclaró por qué

Atlético Nacional aclaró por qué Westcol llegó junto al equipo a Bogotá previo al duelo ante Santa Fe

Colombianos en la Clásica Faun-Ardèche: Egan Bernal liderará la presencia nacional en Francia

Medellín avanzó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: eliminó a Liverpool con empate sin goles en la vuelta

Esta es la millonada que ganó Medellín por clasificar a tercera fase previa de la Copa Libertadores

El drama físico de Luis Sinisterra en Cruzeiro no cesa: nueva lesión lo aleja de la selección Colombia