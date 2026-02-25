Elecciones del 8 de marzo: claves para evitar que el voto sea anulado en consultas y elecciones legislativas

- crédito Sergio Acero/Colprensa

El próximo 8 de marzo Colombia vivirá una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos elegirán a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, además de participar, de manera voluntaria, en las consultas interpartidistas que definirán candidatos presidenciales. Ante la importancia del proceso, las autoridades han insistido en la necesidad de conocer el funcionamiento de los tarjetones y las reglas básicas para evitar que los votos sean anulados por errores en la marcación.

Durante esta jornada, los votantes recibirán varios tarjetones según el tipo de elección. El primero corresponde al Senado de la República, cuya elección se realiza a nivel nacional, mientras que el segundo pertenece a la Cámara de Representantes, donde los candidatos cambian según la región del país. Además, quienes deseen participar en las consultas interpartidistas podrán solicitar un tarjetón adicional.

“En estas elecciones legislativas, los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir a quienes ocuparán las curules en la Cámara de Representantes y el Senado de la República”, explicó el reporte informativo, citado por Revista Semana, al detallar el alcance de la jornada democrática.

Las 103 curules del Senado y las 183 de la Cámara de Representantes estarán en juego el 8 de marzo de 2026

Una de las novedades del proceso es que la Registraduría dispuso un único formulario para las consultas interpartidistas, con el objetivo de facilitar la votación y proteger la privacidad del sufragio. Dentro de ese tarjetón, el ciudadano podrá escoger únicamente una de las tres coaliciones disponibles: la Consulta de las Soluciones, la Gran Consulta por Colombia o el Frente por la Vida.

Las consultas se convertirán en un primer termómetro político de cara a la elección presidencial, ya que permitirán medir el respaldo ciudadano a diferentes bloques políticos antes de la primera vuelta. Sin embargo, las autoridades recuerdan que, para que el voto sea válido, es necesario seguir instrucciones claras y evitar errores comunes que pueden anular el sufragio.

Entre las dudas más frecuentes se encuentran la forma correcta de marcar el tarjetón y la posibilidad de votar por diferentes partidos. Según el informe, los ciudadanos pueden elegir partidos distintos para Senado y Cámara, ya que se trata de elecciones independientes. No obstante, dentro de cada tarjetón solo se permite una única selección.

- crédito Colprensa

“En cada tarjetón solo se permite elegir un partido y, de ser el caso, un candidato. Si se seleccionan dos o más partidos diferentes, el voto será nulo”, señaló el reporte, citado por ese medio de comunicación.

Una de las principales causas de anulación es la marcación múltiple, es decir, cuando el votante selecciona más de una opción dentro del mismo tarjetón. Este error suele ocurrir por confusión o por desconocimiento de las reglas, por lo que las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la papeleta antes de depositarla en la urna.

Otra causa frecuente es el voto ilegible. Según el artículo 137 del Código Electoral, cualquier marca que no permita identificar claramente la intención del votante puede generar la anulación del sufragio. Esto incluye tachaduras, borrones, roturas o marcas fuera de los espacios establecidos para la elección.

“Cualquier voto que no sea claro será invalidado, especialmente cuando presente tachaduras, borrones o marcas que se salgan de los espacios dispuestos”, explicó el informe pedagógico, citado por Revista Semana, al referirse a las condiciones de validez del voto.

El uso de elementos no permitidos dentro del sobre electoral también puede ocasionar la anulación del sufragio. Las autoridades recuerdan que el sobre debe contener únicamente los tarjetones oficiales entregados por los jurados de votación. Si se encuentran objetos adicionales, mensajes o elementos extraños, el voto puede ser declarado nulo.

- crédito Colprensa

La Registraduría ha insistido en que los ciudadanos deben utilizar únicamente los elementos suministrados en la mesa de votación y seguir las instrucciones dadas por los jurados, quienes están encargados de orientar el proceso y resolver dudas básicas sobre la marcación.

El objetivo de estas recomendaciones es garantizar que la intención del elector quede registrada de manera válida, evitando que errores técnicos afecten la participación ciudadana. Las autoridades recuerdan que cada voto cuenta y que conocer las reglas del proceso es fundamental para ejercer el derecho al sufragio de manera efectiva.

La jornada del 8 de marzo será clave para definir la composición del Congreso y marcar el inicio del camino hacia las elecciones presidenciales. Por ello, se espera una amplia participación ciudadana, acompañada de medidas pedagógicas orientadas a reducir errores y garantizar que los votos reflejen correctamente la decisión de los colombianos.